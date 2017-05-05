Афиша Томска.

Выходные: 6-9 мая 2017 года

5 мая 2017 / Томский Обзор

Главный лейтмотив этих длинных выходных, конечно, празднование Дня Победы. Однако и других интересных событий на любой вкус и для любого возраста найдется немало.

День рождения «Star Wars»

Вы сможете поиграть в тематические настолки и видеоигры, поскорбеть по Хану, закупиться атрибутикой, насладиться поединками Saber fighter’ов, а также получить приз за лучший косплей какого-либо персонажа из «Star Wars».

Когда и где: 6 мая в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 14:00, 200 — 400 рублей.

Аудитория: 13+.

Мероприятия ко Дню Победы в библиотеках города

Гости смогут послушать песни фронтовых лет, посмотреть видео-презентации о Великой Отечественной войне и пообщаться с ветеранами. С подробной программой можно ознакомиться на «Афише».

Когда и где: 6 и 8 мая в библиотеках города. С подробной программой можно ознакомиться на «Афише».

Аудитория: 6+.

V областной фестиваль детских самодеятельных театров «Майский жук»

В рамках юбилейного фестиваля 10 коллективов из Томска, Северска, села Богашово и даже из Заринска (Алтайский край) покажут почти два десятка спектаклей! В программу входят: спектакли детских и молодежных театральных коллективов; мастер-классы специалистов в области театрального искусства; презентация различных авторских программ и многое другое.

Когда и где: с 5 по 7 мая в Томском театре юного зрителя.

Стоимость билетов: 150 рублей.

Аудитория: 6+.

Персональная выставка Наташи Юдиной «Страшные сказки»

Выставка «Страшные сказки» — это метафора реальности холодной сибирской глубинки, где большую часть года зима, люди собирают дикоросы, грибы, ходят в шкурах, вяжут свитера. Материалы, из которых сделаны персонажи выставки, — шкуры животных и вязание, то есть материалы, связанные с теплом, — это тоже метафора. Выставка «Страшные сказки» является частью проекта под названием «Страшные Сибирские Сны».

Когда и где: с 6 по 9 мая в СФ ГЦСИ.

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 18+.

Концерт «Салют ветерану!»

На концерте в органном зале Томской филармонии прозвучат самые известные песни на военную тематику.

Когда и где: 7 мая в органном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19.00, 250 — 350 рублей.

Аудитория: 0+.

День Радио

Томичей ожидает традиционный парад-шествие, сброс непригодной техники и концерт с участием приглашённой группы «Марсель».

Когда: 7 мая.

Время: начало в 12:00, с подробной программой можно ознакомиться здесь.

Аудитория: 0+.

Празднование Дня Победы

Празднование начнется в 10 часов утра с возложения цветов в Лагерном саду. В 11 часов начнется митинг и парад. Участники парада пронесут 70-метровую георгиевскую ленту, 20-метровое знамя Победы, портреты героев-томичей и маршалов Советского Союза.

После прохождения техники движение к Лагерному саду начнет Бессмертный полк.

С 13 часов до 18 часов на площади Новособорной и в Городском саду пройдет праздничная и концертная программа.

С 18 часов в Лагерном саду начнется концертная программа «Победный май» с участием творческих коллективов города и кавер-групп из соседних регионов.

В районах Томска праздничные программы днем будут организованы на Белом Озере, у ОДНТ «Авангард», в сквере им. Г. Ворошилова, в Березовой роще (ул. Говорова, 6) и в сквере ССО.

Завершится празднование Дня Победы традиционным фейерверком. Он будет запущен с левого берега Томи. Все желающие смогут посмотреть яркое 15-минутное зрелище с террас Лагерного сада.

Когда и где: 9 мая на различных площадках города.

Время: начало в 10:00.

Аудитория: 0+.

Кинопоказ ко Дню Победы

Зрителям представят лучшие советские ленты о войне.

Когда и где: 9 мая в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 13:00, вход свободный.

Аудитория: 10+.

Стилизованный выставочный проект «Путь воина»

Выставка погружает в эпоху Древней Руси, былинное время героев и подвигов. Гости музея увидят реконструкцию боевой ладьи, смогут почувствовать себя исследователями, прикоснувшись к древним раскопкам, совершат путешествие во времени и пройдут путь от новобранца до бывалого воина.

Когда и где: все выходные, кроме понедельника, в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 19:00, 150 — 200 рублей.

Аудитория: 6+.

Фантастический боевик «Стражи Галактики. Часть 2»

Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

В главных ролях: Крис Салливан, Крис Пратт, Сильвестр Сталлоне, Зои Салдана, Пом Клементьефф, Вин Дизель, Карен Гиллан, Элизабет Дебики, Брэдли Купер, Курт Рассел.

Когда и где: все выходные в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 16+.

Фестиваль короткометражного искусства «Future shorts»

Новая весенняя программа Future Shorts «Потепление» — это 7 короткометражных фильмов, созданных режиссерами со всех уголков планеты. Истории о любви, выборе, поиске себя и адаптации к меняющемуся миру. Настоящий калейдоскоп кино-культур, яркий срез мирового кинематографа. Значимое событие для тех, кто следит за вектором развития искусства и хочет быть в курсе самых последних его тенденций.

Когда и где: с 4 по 7 мая, а также 21-го числа в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 19:00, 150 рублей.

Аудитория: 18+.

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