Томские студенты 1960-х: фотоархив Александра Мышко

18 мая 2017 / Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

На сайте Александра Мышко, учившегося в ТИРиЭТе — именно так в 1960-е назывался ТУСУР — и долгие годы работавшего в секретном Томске-7, много фотографий, посвященных обыденной студенческой жизни советских времен.

Сейчас их автор живет в Литве, но согласился вспомнить для нас несколько историй из прошлого.

Фотоаппарат в середине прошлого века — это экзотика. Далеко не каждый имел в те времена возможность фотографировать. Но Александр Мышко начал делать снимки еще в детстве:

— Я родился, вырос и провел юность на Украине. Мне было 9 лет, когда мать подарила мне фотоаппарат «Любитель», была такая двухобъетивная «зеркалка», — вспоминает Александр. — Мне никто не объяснял, как фотографировать. Родители были учителями, отец погиб в 1942 году на войне. У него фотоаппарат был, мать видела, как он снимал, примерно представляла процесс. Мне купила проявитель, закрепитель. Я в тарелке сделал раствор, и возился с пленкой. Когда был в 10-м классе, мать приобрела для меня очень хороший фотоаппарат — ФЭД. Им я многое снимал в селе — свадьбы, проводы в армию, праздники. Бесконечно жаль, что потом потрясающий архив пропал. Фотоаппаратов в то время в наших краях было много — трофейных, после войны. Но снимали на советские, поскольку пленку для других было не найти…

После окончания школы Александр поехал в Киев — поступать в автодорожный техникум. Но разволновался, завалил экзамены. Вернулся в родное село, устроился на работу заведующим местным клубом — хорошо играл на гармошке.

— Где гармошка — там свадьбы, гулянки, самогон… Это не понравилось старшему брату, который работал в Томске-7 (Северске - прим.ред.). Он и решил забрать меня в Сибирь, — объясняет Александр. — Там и начал появляться мой архив. Я в 17 лет приехал в Томск-7, нашел с помощью брата работу слесарем-монтажником. Тогда как раз монтировали плутониевые реакторы, так что вакансии были. Платили хорошо: если в клубе я получал 600 рублей, то как монтажник с самым низким разрядом зарабатывал две тысячи (это цифры до деноминации 1961 года).

Первой крупной покупкой Александра в Сибири стал фотоаппарат «Киев-4». Тогда он стоил 3 100 рублей, считался очень хорошей техникой. Брат за такое решение младшего отчитал: советовал сначала обновить гардероб, приобрести «городские» костюм и пальто. Но Александр предпочел фотоаппарат. Тот «Киев-4» исправен до сих пор!

В закрытом городе снимать было сложно: по улицам гулять с фотоаппаратом не давали, фотографировать разрешали только на демонстрациях, и то внимательно следили, что интересует фотографа. Но в местный фотоклуб «Юпитер» Александр вступил.

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Спустя несколько лет работы Александр задумался о высшем образовании, поступил в ТИРиЭТ. Об общественной студенческой жизни того времени помнит не так уж много подробностей, поскольку принимал в ней не самое активное участие: в это время он серьезно занимался велоспортом. В институте у Мышко было свободное расписание буквально со второго семестра.

— С сокурсниками я общался мало — была своя комната в Томске-7, я обычно туда ездил ночевать, — объясняет Александр. — Не на транспорте, а на велосипеде, получалась хорошая добавка к тренировке, плюс 50 километров в день: туда 25 и назад. В общежитии ночевал зимой или в плохую погоду. Мне там было не очень комфортно, я привык сам командовать, был до института бригадиром-монтажником, мне не хотелось подчиняться старосте комнаты.

Правда, на первом курсе вместе с другими студентами отправился на полтора месяца в колхоз и даже был назначен бригадиром. Тогда и студентов, и преподавателей регулярно отряжали на полевые работы — «помогать деревне». Курс Александра попал в деревню с красноречивым названием Ущерб, расположенную неподалеку от Томска.

Там же с Александром произошла и некая романтическая история — но о подробностях произошедшего в Ущербе наш герой скромно умолчал.

В годы учебы Александр с фотоаппаратом не расставался. Реагировали на его хобби нормально: многие девушки с удовольствием позировали, радовались, когда их фотографировал. Тем более, что обычно Александр печатал лучшие фотографии и дарил их тем, кто был запечатлен на снимке.

Девушки на фотографиях Мышко — главным образом, ученицы педагогического — их тогда, по воспоминаниям Александра, называли «педицы». Они считались самыми симпатичными. Впрочем, студентки из медицинского и ТГУ тоже интересовали молодых людей.

Многие студенты на снимках выглядят гораздо взрослее, чем те, кто сегодня учится в вузах. И дело не только в другом стиле и другом времени. Часто люди поступали в университет позже, не сразу после школы. Некоторым первокурсницам было больше 20 лет.

На некоторых фотография можно увидеть людей с картами в руках.

— Народ играл много, особенно увлекались преферансом. Меня карты миновали — я азартными играми никогда не интересовался, с детства человек невнушаемый, — вспоминает Александр. — В основном, играли на деньги, некоторые только этим и жили, что друг друга обыгрывали. Богатых, правда, было немного. Но попадались и состоятельные ребята. Например, у нас в комнате общежития жил парень, у которого отец работал бухгалтером на рыбном заводе в области, так он из каждой поездки домой привозил трехлитровую банку черной икры. Я ее на первом курсе наелся на всю жизнь.

А вот на праздники приходил не часто — к алкоголю был равнодушен. Вечеринки на его снимках — это либо дни рождения, либо свадьбы. На свадьбы Александра звали непременно. И дело не только в хороших кадрах, которые он делал: попутно фотограф привозил из Северска в рюкзаке до 20 кг мяса, в Томске в те годы недоступного, и болгарское вино. На свадебные банкеты тогда скидывались по 10 рублей (для сравнения — стипендия на факультете радиоуправления в те годы была 45 рублей), вспоминает Мышко.

На своих старых снимках Александр может узнать далеко не всех героев. И они ему не пишут. Хотя фотографии уже давно на сайте, никто из тех, кто там запечатлен или их родственников на связь так и не вышли.

Фото: almysh.com

Заглавное фото — магазин «Театральный» на пр. Кирова в Томске, средние слева направо: Геннадий Никитин, Александр Мышко, Виктор Гюнтер (первый генеральный директор и главный конструктор ЗАО НПФ «Микран»

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