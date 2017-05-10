Хронология вопроса о строительстве культового сооружения на площади Ново-Соборной

10 мая 2017 / Фото: Екатерина Витман

Накануне общественных слушаний по вопросу благоустройства площади Ново-Соборной томич Дмитрий Беляев вместе с группой инициативных горожан подготовил хронологию вопроса о восстановлении на месте прежнего Троицкого кафедрального собора часовни.

Слушания должны были состояться сегодня, 10 мая, однако накануне городская администрация сообщила об их отмене «…в связи многочисленными обращениями горожан, поступившими в адрес администрации города Томска, связанными со строительством часовни на пл. Ново-Соборной и отсутствием общественного согласия по этому вопросу».

К истории вопроса

Прототипом Троицкого собора в Томске Храм Христа Спасителя в Москве не был, поскольку начал строиться в 1839 году и был освящен в 1883-м. В основу томского собора был положен типовой проект архитектора А.Тона, а прототипом его стал петербургский собор лейб-гвардии Семеновского полка, спроектированный в 1834 году (проект подписан в 1836-м) и открытый в 1842 году.

В том же 1842 году, 18 декабря, архиепископ Афанасий призвал горожан к постройке нового кафедрального собора, а группа чиновников и купцов во главе с гражданским губернатором С. П. Татариновым начала сбор денег в частном порядке. Несколькими днями позже Татаринов официально поручил городскому голове А. Е. Филимонову приступить к широкой подписке. Так началась 58-летняя история с постройкой томского кафедрального собора.

После освящения в 1900 году собор функционировал до 1934 года, когда был уничтожен советской властью.

1991, 13 мая

Во время визита в Томск Патриарха Алексия II закладывается камень в честь разрушенного в 1930-м году Троицкого кафедрального собора. На тот момент никаких градостроительных документов не принимается.

1992, декабрь

Глава администрации Томска Владимир Гончар издает постановление № 2099з, в соответствии с которым разрешается проектирование часовни в память о Троицком соборе на земельном участке 225 кв.м. в сквере на площади Революции.

В соответствии с постановлением, благочиние должно было разработать эскизный и рабочий проекты часовни, согласовать с заинтересованными организациями, в том числе институтом «Сибспецпроектреставрация», муниципальным предприятием «Томск исторический», центром по охране памятников и представить на рассмотрение. Отвод земельного участка предполагалось произвести только после согласования рабочего проекта. Проект так и не был разработан. Срок действия решения по выделению земельного участка для разработки проекта — 1 (один) год.

1997, май

Площадь Революции получает название «Ново-Соборная».

2004, март

Томская городская Дума своим решением № 593 вводит в действие Положение «О зонах особо охраняемых территорий г. Томска и правовом статусе их использования», под защиту которого попадают городские территории, занятые парками и скверами, в том числе и парк на Ново-Соборной площади.

2004, сентябрь

Во время юбилейных мероприятий по случаю 400-летия города Томска закладывается фундамент часовни. Градостроительные решения при этом не принимаются.

2004, декабрь

Принимается Градостроительный кодекс Российской Федерации, в нем существенно ужесточаются требования к строительству и выделению земельных участков.

2006

ОГУ «Облкомприрода» выполняет комплексное экологическое обоснование по включению сквера на пл. Ново-Соборная в состав ООПТ (особо охраняемая природная территория) г. Томска.

2007, 29 мая

Выносится решение Думы города Томска № 502, по которому в границах ООПТ (особо охраняемая природная территория) любое капитальное строительство отныне запрещается.

2007, ноябрь

Дума города Томска решением за № 687 утверждает Генеральный план и Правила застройки и землепользования муниципального образования «город Томск». Правила землепользования приведены в соответствие с Градостроительным кодексом РФ. Сквер на пл. Ново-Соборной официально вошел в перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

2008, 27 ноября

На заседании градостроительного совета рассматривается проект православной часовни Пресвятой Троицы в честь Свято-Троицкого кафедрального собора на пл. Ново-Соборной в г. Томске, выполненный по заказу Томского епархиального управления в одном из архитектурных бюро Томска. Обсудив целый перечень претензий по целостности архитектурно-ландшафтной композиции, архитектурным и объемно-планировочным решениям, Совет решает, что принятие окончательного решения возможно только после публичного обсуждения.

2015

По заданию мэрии Советом Общественных инициатив проводится опрос с репрезентативной выборкой «Ново-Соборная площадь глазами томичей» (научный руководитель проекта Сидоров А.А., к. э. н., независимый эксперт при Администрации Томской области.

По вопросу «Быть ли часовне на площади?» :

— 3,7% высказались за строительство храма, а не часовни;

— 21,5% — за строительство часовни;

— 22,7% считают, что уже достаточно конфессиональных объектов;

— 52,2% считают что «не надо ничего строить, площадь и так перегружена».

Выводы и рекомендации исследования: «Основное направление развития Ново-Соборной площади — реализация поддерживающей концепции… Приоритет для активностей, не вызывающих общественного разногласия, в дозированном формате». Исследование доступно по ссылке.

2017

Формируется земельный участок площадью 482 кв.м с кадастровым номером 70:21:0200009:2928 и адресом: пл. Ново-Соборная, 1д. По сведениям Росреестра, данный участок был отнесен к категории земель для строительства конфессионального объекта, оставаясь при этом в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ).

2017, 28 марта

Созывается заседание комитета городской думы по градостроительству, землепользованию и застройке. Депутатами было принято решение о восстановлении «(регенерации) историко-культурной среды… в целях размещения… конфессионального объекта (часовни)». Данное решение нарушает постановление администрации Томской области от 14 июня 2012 года № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны», по которому изменение границ ООПТ возможно только после публичных слушаний.

Тэги/темы: