Еда. Рецензии.

Ужин в Moto BAR M53

12 мая 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить её здесь, пишите сюда: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

В группе нового Moto BAR M53 в соцсетях обещали, что здесь будут рады всем, независимо от наличия или отсутствия байка. Так что мы, хотя от этого увлечения и далеки, отправились познакомиться с недавно открывшимся заведением. Тем более зимний «бум», когда кафе появлялись в Томске буквально одно за другим, заметно стих — в последнее время новых мест в городе мы не замечали.

Где: ул. Котовского, 19, ТЦ «Метрополис».

Интерьер: вполне себе «байкерский». Столы обтянуты черной кожей, на стенах слегка эротические снимки девушек на байках, баннер с черепом и скрещенными костями над входом, кирпичные стены, сцена для рок-концертов. Колоритная деталь: в оформлении используются дорожные номера нашего региона. Ими отделана небольшая сцена и абажуры ламп.

Зала в баре два, оба очень просторные. Основной со сценой, второй — поменьше и светлее, с большим окном и деревянной мебелью, точнее, столами и сидениями, сколоченными из паллет:)

Меню: иронично называется «Гастрономический атлас алкогольных дорог бара». Большую его часть занимают напитки. В основном алкогольные. Немало вариантов виски (от 170 рублей за 50 мл), рома (от 160), водки (от 60), есть бренди (от 160), джин (100), текила (230), ликеры (от 150), вермут (100). Бутылка игристого российского производства обойдется в 350 рублей, европейского вина — от 600. Коктейлей не то что бы огромный выбор, но варианты есть, цены — от 60 рублей. Пиво на разлив от 100 за 0,5. В общем, цены одни из самых демократичных в Томске.

Безалкогольные напитки от 90 рублей. Когда мы присмотрелись к чаю и кофе, стало еще интереснее — эспрессо и американо всего за 30 рублей, а латте — 50! Такого в наших новых кофейнях и барах мы еще не встречали.

Что касается еды, то меню хотя и лаконичное, но любопытных вариантов тоже хватает. Отдельные спецпредложения по завтраку начинаются с глазуньи за 15 рублей. Бар работает с 17:00, но завтракать никогда не поздно, поэтому заказать «утренние» варианты можно в любой час.

Салаты по цене от 100 рублей, называются абстрактно, состав не указан: что такое «Крис» или «Цыпа» нужно уточнять у официанта.

Есть традиционные закуски и нарезки (сухарики обойдутся в 30 рублей). Классические горячие дополнения к пиву вроде сырных шариков тоже представлены (от 100 рублей).

Десертов, что неудивительно для «брутального» бара, немного, но есть (от 80 рублей). Горячее разнообразнее — и пельмени, и мясо гриль (от 90 рублей). Гарниры общепринятые, от 70 рублей. Из наиболее любопытного — брокколи фри.

Еда: мы решили попробовать стейк из семги гриль, салат «Цыпа», маленькую порцию бурого стаута и латте. Семги не оказалось, поэтому мы поменяли эту позицию на свиной стейк гриль.

Порция салата «Цыпа» (130 рублей) была немаленькой (в меню объем не указан). Такое название заслужило блюдо из куриного филе, томатов, маринованного лука, омлетной ленты и майонеза. Всех ингредиентов примерно поровну. Очень хорош маринованный лук, во многом он и задает тон. Кого не раздражает майонез, смело можем посоветовать этот вариант.

Разливной бурый стаут (70 рублей за маленькую порцию) оказался от «Сибирской короны». Насыщен, не резкий, хотя и не такой мягкий, как молочные сорта, без ярких молочных-кофейных-шоколадных вкусовых оттенков, пьется приятно.

Стейк из свинины гриль (250 рублей) подавался вместе со свежей капустой, морковью и соусом. Капуста слегка маринованная, пикантного вкуса. Соус, вероятно, из кетчупа с майонезом, не острый. Стейк приготовлен с гармонично подобранными специями и соусом, что придает ему интересный вкус. Мясо было нежным и немного жилистым, но не жирным.

Латте (50 рублей) — нормальный, обычный кофе (не из пакетика и не из автомата, сварен в баре в кофемашине, мы специально уточнили, увидев цены). Мягкий по вкусу, в меру горячий. Ничем не хуже большинства вариантов латте в этом городе, которые стоят в 2,5 — 4 раза дороже.

Счет: 500 рублей за два блюда и два напитка.

Итого: Moto BAR M53 нас впечатлил сразу, как мы взяли в руки меню — таких приятных цен на кофе и на некоторые другие позиции в подобных заведениях мы еще не встречали! Бар определенно обладает своей атмосферой, здесь просторно и уютно. Порции большие, все вкусно, глазунья стоит дешевле проезда в троллейбусе, цены на кофе и пиво впечатляют, да и стейк из свинины был почти в два раза дешевле шашлыка в заведении, где мы недавно побывали, хотя оказался заметно вкуснее. Без ложки дегтя, правда, не обошлось: официантка, когда забирала посуду, уронила на нас жирную вилку, и на новых брюках появилось пятно. Нет в мире совершенства:(( Но в Moto BAR M53 мы все равно еще раз сходим.

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