Выставка «Томичи — фронту!», солдатский привал и военная техника на Ново-Соборной

11 мая 2017 / Партнерский материал

Днем 9 мая на площади Ново-Соборной было не протолкнуться: участники парада Победы пели песни военных лет вокруг костра, внимательно изучали реконструкцию блиндажа и походной бани, знакомились, что производили предприятия Томска для фронта — «погружались» в тыловые будни томичей военного времени.

Площадка проекта «Погружение», организованного «Сибирской Аграрной Группой», работает в День Победы уже третий год. В нынешнем году впервые на Ново-Соборной развернулась выставка «Томичи — фронту!». На стендах и стилизованных конструкциях в виде звезд были представлены архивные фотографии и документы, рассказывающие о работе томских предприятий в годы войны. «Сибкабель» производил для фронта саперные провода и провода полевой связи, Томский пивзавод поставлял дрожжи в госпитали и лечебные учреждения города. А Томский мясокомбинат — и колбасу для солдатского пайка, и мыло, и даже одежду из кожи, которую шили на предприятии.

Томичи — фронту! С началом войны коллектив Томского мяскокомбината на общем собрании постановил урожай с индивидуальных участков и пригородного хозяйства отправить в помощь населению Воронежа и на фронт; подростки трудились наравне со взрослыми по восемь часов в день — на сложных производствах.

С1942 года на Томском мясокомбинате готовили шкуросъемщиков, обвальщиков, рабочих на клеемыловарение. Принимали на обучение всех, кто мог работать. На производстве регулярно перевыполняли план по обеспечению фронта продовольственной продукцией: при преобладающем ручном труде с 1941 по 1945 гг. комбинат производил по 1,5–2 тонны колбасы в сутки.

Скорость производства на Томском мясокомбинате вкупе с качеством продукции были особенно важны на фоне общей ситуации с мясопереработкой в стране: была разрушена треть заводов, на которых производилось 50% мясной продукции. Так что Сибирь, и Томск в частности, наравне с Уралом, Поволжьем и Казахстаном, стала основным источником продовольственных поставок для всей страны.

Площадка «Погружение» начала свою работу на Ново-Соборной сразу после окончания торжественного митинга и традиционного парада Победы. Небольшой «пятачок» рядом с фонтаном на один день превратился в солдатский привал: костер, баня, блиндаж, военная техника и полевая кухня. Песни военных лет в этот день звучали отовсюду, но желающих попеть их в тесном кругу, у костра (пусть даже символического) было немало. И возраст, кстати, никакого значения не имел.

Реконструкция блиндажа и бани помогала представить, как был устроен быт солдат на войне.

В самой большой палатке можно было принять участие в викторине, посвященной Великой Отечественной войне.

Кроме того, на площадке были представлены различные артефакты той эпохи: каски, стреляные гильзы, солдатские фляжки и прочие вещи военного времени. Дети с большим интересом рассматривали представленные экспонаты и сожалели, что нельзя все потрогать.

Все без исключения могли попробовать себя в роли художников и раскрасить картонные фигуры на военную тематику:

Популярностью пользовалась настоящая военная техника — у детей она всегда вызывает особенный интерес. Знаменитая «Катюша» БМ-13, зенитная пушка 85 калибра, бортовой ЗИС-5 участвовали в решающих сражениях на фронтах Великой Отечественной войны, в том числе в штурме Берлина.

В течение всего дня на площади работала полевая кухня, где все желающие могли подкрепиться традиционной «солдатской кашей».

Текст: Катерина Маас

Фото: Владимир Дударев

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