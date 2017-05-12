Афиша Томска.

Выходные: 13-14 мая 2017 года

12 мая 2017 / Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Выставка «Ноев ковчег»

Прежде всего, выставка представляет современное творчество сибирских художников, однако во время подготовки ее география расширилась: мастера Москвы и Петербурга также принимают в ней участие, прислав свои работы.

Экспозиция включает произведения мастеров живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Здесь собрались работы как давно признанных, так и совсем молодых, пробующих свои силы, художников.

Когда и где: 13 мая в Томском областном художественном музее.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 18:00, 50 — 150 рублей.

Аудитория: 6+.

Фэнтези «Меч короля Артура»

Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живет до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется — влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.

В главных ролях: Чарли Ханнэм, Аннабелль Уоллис, Джуд Лоу, Гермиона Корфилд, Кэти МакГрат, Эрик Бана, Милли Брэйди, Эйдан Гиллен, Астрид Берже-Фрисби, Джимон Хонсу.

Когда и где: с 12 и13 мая в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis

Аудитория: 13+.

Майские гитарные посиделки

В очередной раз известные (и не очень) песни под гитару соберут всех, кому нужна горсть тепла после долгой зимы.

Когда и где: 13 мая в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 17:00, 100 рублей.

Аудитория: 14+.

День собак

Вас ожидает познавательный семинар, на котором рассмотрят актуальные вопросы здоровья, содержания, ухода и воспитания питомца, веселый квест-приключение с собаками и благотворительная лотерея.

Когда и где: 13 мая, более подробную информацию можно узнать в группе мероприятия ВКонтакте.

Время и стоимость билетов: 11:00, 300 — 350 рублей.

Аудитория: 13+.

Официальное открытие мотосезона

В программе — проход колонны от ТЦ «МираМикс» до нижней террасы Лагерного сада, живая музыка, конкурсы и призы.

Когда и где: 13 мая, от ТЦ «МираМикс.

Время: 13:00.

Встречи клуба риичи-маджонга

Если вы любите Японию, смотрите аниме, хотите приобщиться к культуре этой замечательной страны — добро пожаловать в клуб риичи-маджонга, где вас научат этой древней игре.

Когда и где: 13 мая в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 16:00, 150 рублей.

Аудитория: 12+.

Беседа об истории и развитии меча с Сергеем Карякиным

Во время встречи с известным в широких кругах конструкторов участником клуба исторического фехтования «Булат» Сергеем Карякиным вы сможете проследить, как изменялся меч с течением времени. А также какие усовершенствования и отличия были у мечей Египта от мечей викингов и славян, и чем особенны «Булатный клинок» и «Меч кладенец».

Когда и где: 13 мая в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 13:00, 200 — 250 рублей.

Аудитория: 10+.

Экскурсия «Тайны томских окон»

Деревянные дома нашего города — это объемная резьба, живое дерево и отсутствие краски, это теплота человеческих рук и любовь к своему дому, уют и русское гостеприимство. Томские терема — это целые истории, которые можно читать в кружевах деревянной резьбы. Эти послания, зашифрованные в дереве, дают каждому жителю нашего города силу, энергию и любовь. Кто и когда придумал эти образы, передаваемые из века в век «памятью предков»? Что они означают? Все это узнаете на экскурсии.

Когда и где: 13 мая в Первом музее славянской мифологии и Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 17:00, 200 рублей.

Аудитория: 12+.

Городской открытый поэтический турнир

Пишешь? Проверь себя в поэтическом соревновании! Минут за 15 до начала турнира желающие записываются у ведущего. И в порядке очереди читают свои стихи. Оценивают каждого поэта сами поэты и все присутствующие. Тема выступления свободная. Изюминка слэма — в яркости подачи текстов. Поэтому внимание: поэты, читающие наизусть и на публику, ваши шансы победить в турнире — выше!

Когда и где: 13 мая в Областной библиотеке им. А. С. Пушкина.

Время и стоимость билетов: 14:00, вход свободный.

Спектакль «Ноев колхоз»

Жизнерадостный и жизнеутверждающий музыкальный капустник Маленького Академического Театрика Дома ученых Академгородка, тем не менее имеющий глубокий философский подтекст, который можно сформулировать одной слегка видоизменённой фразой из Екклесиаста «Дорогу идущие осилят!».

Когда и где: 13 мая в Доме ученых.

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 рублей.

Аудитория: 16+.

«Амели»

Амели Нотомб — современная бельгийская писательница. Пишет по-французски. Ее книги переведены на тридцать языков, их тиражи достигают астрономических цифр. Постановка расскажет о детстве писательницы, которое прошло в Японии. В истории маленькой Амели вы узнаете перипетии собственной жизни в разные периоды становления: от равнодушия к миру до неожиданного пробуждения жизненной энергии, обретения речи, познания всего окружающего, столкновения с добром и злом.

Когда и где: 13 мая в Театре Драмы.

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 — 550 рублей.

Аудитория: 16+.

Беседа о воспитании боевого коня

Во время беседы «Воспитание боевого коня» вы узнаете, как специальная подготовка превращала мирного травоядного трудягу в выносливого боевого друга, а также сможете почувствовать себя настоящим конным воином, посидев в настоящем кавалерийском седле с мечом в руке.

Когда и где: 14 мая в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 13:00, 200 — 250 рублей.

Аудитория: 10+.

Фестиваль «Томская книга 2017»

Кроме выставки книг вас ждет разнообразная программа: предполагается проведение литературно-музыкальных встреч, в том числе юбилейный вечер Сергея Заплавного, известного томского писателя; православный лекторий при участии Владыки Ростислава, митрополита Томского и Асиновского на тему «Афон. Наследие. Традиции»; праздничное мероприятие, посвященное 100-летию газеты «Красное знамя»; презентации книг и познавательные уроки для детей.

Когда и где: 13 и 14 мая в Областной библиотеке им. А.С Пушкина.

Аудитория: 6+.

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