«Переходим на зеленое» или как получить хороший урожай

15 мая 2017 / Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа»

Первым мероприятием в рамках экологического проекта «Переходим на зеленое» стала бесплатная раздача «пробников» качественного органического удобрения.

Жители поселков, находящихся на территориях, прилегающих к свинокомплексу «Томский», смогли получить 10-килограммовые мешки с навозом, которые были заранее подготовлены и расфасованы.

— С помощью раздачи мы хотели предоставить жителям поселков возможность оценить качество удобрения, попробовать его на своих участках и в дальнейшем также бесплатно брать навоз на наших свинокомплексах. — рассказывает начальник отдела социальных проектов Лариса Кобец.

Навоз, перерабатываемый на предприятии, выдерживается около трех лет и проходит качественный отсев, прежде чем попасть в мешок. Это экологически естественное удобрение для любых растений, овощей и садовых культур, выращиваемых на дачах и приусадебных участках.

В томском поселке Светлый с самого начала раздачи к автомобилю с фирменной символикой проекта выстроилась очередь; мешки с удобрением быстро расходились по машинам и прицепам. Люди подходили, интересовались, задавали вопросы, а также делились отзывами об удобрении, приобретенном ранее.

Почти все, кто получил пробный мешок, высказали желание сделать заказ на доставку бесплатного навоза — прямо на свои приусадебные участки.

— Удобрение очень хорошее, перепревшее, питательное! Точно добрый урожай нынче будет! — отозвалась Мария Семеновна, хозяйка одного из участков.

— Раздача бесплатного навоза — это большое подспорье для многих дачников, и особенно для старшего поколения, ведь не каждый может приобрести машину навоза для своего участка, — отметил Член Совета ветеранов Петр Юдников.

В ходе раздачи на пяти точках в Томском районе было выдано три тысячи мешков. Более 80 машин с удобрением было доставлено на приусадебные участки.

Следующим этапом проекта «Переходим на зеленое» станут посадки деревьев — мероприятие запланированы на конец мая.

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