18+
18+
Предприятие, Как это работает, Сибирская Аграрная Группа, Сибирская аграрная группа свинокомплекс томский раздача удобрение «Переходим на зеленое» или как получить хороший урожай

«Переходим на зеленое» или как получить хороший урожай

Первым мероприятием в рамках экологического проекта «Переходим на зеленое» стала бесплатная раздача «пробников» качественного органического удобрения.

Жители поселков, находящихся на территориях, прилегающих к свинокомплексу «Томский», смогли получить 10-килограммовые мешки с навозом, которые были заранее подготовлены и расфасованы.

— С помощью раздачи мы хотели предоставить жителям поселков возможность оценить качество удобрения, попробовать его на своих участках и в дальнейшем также бесплатно брать навоз на наших свинокомплексах. — рассказывает начальник отдела социальных проектов Лариса Кобец.

Навоз, перерабатываемый на предприятии, выдерживается около трех лет и проходит качественный отсев, прежде чем попасть в мешок. Это экологически естественное удобрение для любых растений, овощей и садовых культур, выращиваемых на дачах и приусадебных участках.

В томском поселке Светлый с самого начала раздачи к автомобилю с фирменной символикой проекта выстроилась очередь; мешки с удобрением быстро расходились по машинам и прицепам. Люди подходили, интересовались, задавали вопросы, а также делились отзывами об удобрении, приобретенном ранее.

Почти все, кто получил пробный мешок, высказали желание сделать заказ на доставку бесплатного навоза — прямо на свои приусадебные участки.

— Удобрение очень хорошее, перепревшее, питательное! Точно добрый урожай нынче будет! — отозвалась Мария Семеновна, хозяйка одного из участков.

— Раздача бесплатного навоза — это большое подспорье для многих дачников, и особенно для старшего поколения, ведь не каждый может приобрести машину навоза для своего участка, — отметил Член Совета ветеранов Петр Юдников.

В ходе раздачи на пяти точках в Томском районе было выдано три тысячи мешков. Более 80 машин с удобрением было доставлено на приусадебные участки.

Следующим этапом проекта «Переходим на зеленое» станут посадки деревьев — мероприятие запланированы на конец мая.

Тэги/темы: