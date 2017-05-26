#чточитать и #чтоготовить: 4 кулинарных бестселлера этого года

Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 26 мая 2017 // Фото: pixabay.com

Кулинарная книга есть в каждом доме.

Даже самые большие непоклонниики готовки с удовольствием их и читают. Даже если нет картинок. Даже если этой книге уже давно перевалило «за». Солянка сборная, котлеты по-киевски, окрошка, холодец, ленивые вареники, корзиночки со взбитыми сливками, иэээххххх….

Четыре кулинарных бестселлера этого года — в нашем новом книжном обзоре.

Спасибо нашим классикам — на подробные описания застолий, с обязательным перечислением блюд русской кухни, которые вкушали герои, они не скупились. Мозги с горошком, горячие блины с маслом, сметаной и вареньем, соленые грузди, бараний бок с кашей, наваристые щи, осетры и стерлядь… Честно признаться, читать это просто невыносимо! Влад Пискунов, кулинарный писатель, телеведущий и шеф-повар, изучил русскую кухню «от» и «до», буквально разобрав на части поваренную книгу графини Толстой, «Домострой», и научные исследования по русской кулинарии. И собрал итоги своей работы в «Лучшие рецепты русской кухни за 500 лет». По этой книге можно спокойно изучать историю нашей страны — конечно, со «съедобной» точки зрения. «Для меня главным было то, чтобы еда, приготовленная по рецептам из моей книги, была вкусной», — подчеркивает автор. Стоит отметить, что все рецепты, которые приводит Пискунов, адаптированы под наши реалии — их спокойно можно воспроизвести на любой современной кухне (в самом деле, что такое настоящая русская печь мы можем судить ли по картинкам). Ну что, кто первый рискнет засолить огурцы в тыкве?

Григорий Конюхов — программист по образованию, а ныне фуд-блогер, проживающий в Канаде. Его стихия — это мясо, мясо и еще раз мясо. Блогу Конюхова «Записки мясника», где можно найти массу рецептов и полезных советов по обработке мяса, уже семь лет, а первая книга, получившая очень хороший отклик, вышла в 2014 году. На этот раз Конюхов решил сосредоточиться на фарше, и поделиться с читателями крайне ценной информацией о его приготовлении. Фарш — это не просто механически переработанные куски мяса, это… Да-да, целое искусство. Хотите, чтобы ваше блюдо вышло «на зависть всем»? Тогда стоит обратить внимание на мельчайшие детали. Недостаточно выбрать один только правильный кусок мяса, необходимо еще подобрать подходящее устройство для его переработки, освоить его как следует, ознакомиться с тонкостями технологии приготовления фарша и уже после — творить. В книге Конюхова «Полный фарш» собраны не только полезные советы, как приготовить отличный фарш, но и масса интересных рецептов из разных видов мяса — и простых, и изысканных: утиные тефтели, блины с мясом (не как у бабушки), яйца по-шотландски (погуглите, это волшебно), чатни, старые добрые котлеты и многое другое.

Пироги — это одна из главных основ нашей кухни. С капустой, картошкой, яйцами, ревенем, маком, рыбой, яблоками — тут любовь у каждого своя. И готовые пирожки, и готовое тесто можно спокойно купить в магазине, но… Но согласитесь, что это «не то»:)) И если сил нет, как хочется напечь пирогов на всю семью, но теста вы откровенно боитесь, самое время обратиться к специалистам. Оксана Путан, профессиональный повар, автор кулинарных книг и фуд-блогер, предлагает выдохнуть и спокойно взяться за дело — научиться обращаться с тестом может любой, было бы желание. Здесь также важна теоретическая подготовка: кто такие дрожжи и как разобраться в их видах, как правильно замесить и выстоять тесто, как найти тот его вид, который подойдет именно вам и так далее, и так далее. Ну и, конечно, — рецепты! Плюшки, пирожки, блины, булочки, хлеб и даже сосиски в тесте. Настраиваемся на позитив и добросовестно следуем рецептам, которых в «Любимых русских пирогах» масса. Можно даже попеть — говорят, тесто это любит

Вкусные и быстрые блюда (да, еще и обязательно красивые) — это в наше время прямо-таки необходимость. Книга блогера, фуд-фотографа и автора кулинарных книг Насти Понедельник «Готовим на раз-два!» — новое издание красочной серии «Инстакулинария». Не можете придумать, чего бы такого сотворить на ужин, а в распоряжении всего полчаса? Просто полистайте книгу, и вдохновение не заставит себя ждать. Мини-киши с лососем, буррито с языком, яйцами и огурцами, салат из свежих овощей с любыми добавками, гужеры с чесноком (это такие несладкие булочки из заварного теста) — чтобы разнообразить свой рацион не обязательно проводить на кухне по три часа, нужно лишь немного раздвинуть свои привычные рамки. Ну, а в супермаркетах сегодня такое обилие продуктов, что найти подходящие ингредиенты не составит труда. Конечно, без определенного набора приспособлений не обойтись (даже самый простой блендер куда эффективнее вилки или толкушки), и в книге Насти Понедельник можно найти не только рецепты, но и подробный список кухонных принадлежностей, которые вам обязательно понадобятся.

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