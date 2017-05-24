Профессии будущего.

Кто изучает поведение пользователей и где их готовят

Партнерский материал / Фото: 24 мая 2017 // Фото: Pixabay

Томский Обзор запускает цикл материалов, посвященный профессиям будущего. О них не прочитаешь в брошюрах и на сайтах вакансий, однако в скором времени без этих людей не сможет обойтись ни одна из крупных компаний.

В первом выпуске рассказываем об антропологах, которых готовят в Томском государственном университете.

Кто такие антропологи?

Антропология — совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития и существования в природной и культурной средах. Главное «оружие» антрополога — наблюдение и анализ.

Что делают?

По сути, деятельность антрополога сводится к изучению деятельности человека или группы людей, сформированной по определенному признаку — этническому или профессиональному, будь то малые коренные народы или структурированное высоконаучное общество.

Антропологи смотрят, как работают люди, обращают внимание на те аспекты, которые сами специалисты просто не замечают, и формируют определенную картину, схему их поведения. Например, они могут изучать, как современные ресурсодобывающие компании влияют на определенный этнос, живущий в зоне промысла, или как ученые, которые создают роботов, сами того не замечая, меняют мир.

Николай Качин Младший научный сотрудник лаборатории лингвистической антропологии ФилФ ТГУ Например, как сотрудники отдела опеки определяют, у кого изъять ребенка, а у кого нет? Мы исследуем, как вырабатываются такие критерии. Или, к примеру, возьмем критерий чистоты в доме — у каждого он свой. С точки зрения одного сотрудника в доме может быть чисто, а с точки зрения другого — нет. Антрополог изучает подобного рода корреляции. Еще один пример — те, кто занимаются робототехникой, часто не думают об этической стороне своего предмета, как их разработки впоследствии скажутся на жизни общества. Эти моменты, которые сами ученые даже не замечают, антрополог должен увидеть.

Где нужны?

Главное место работы будущих антропологов в ближайшей перспективе — государственные учреждения, занимающиеся вопросами миграционной политики, или ведомства, которые проводят госэкспертизу этнических и гражданских взаимоотношений. Антропологи, как эксперты в этой области, следят за тем, насколько отвечают новые законодательные акты сложившимся ситуациям или вырабатывают рекомендации для госструктур.

Интересные варианты есть и в коммерческом секторе. Например, у крупных IT-гигантов существуют целые антропологические отделы, которые изучают поведение пользователей: как человек использует свой гаджет, какие области экрана и какие приложения наиболее удобны для него, какой рукой блокирует телефон и многое-многое другое.

Можно построить и классическую академическую карьеру — в аспирантуре ТГУ, или продолжив обучение в других высших учебных заведениях страны и мира. Степень магистра антропологии и этнологии позволит развиваться в самых разных областях социогуманитарного знания — социологии, психологии, лингвистике, философии, миграционных исследования или исследованиях границ.

Где готовят?

Антропологов в Томске готовят на историческом факультете ТГУ, сформировавшем за 100 лет своего существования огромную базу представлений об этнографии и истории. Здесь студентов учат работать с информацией, грамотно ее искать и редактировать. Одновременно они могут пройти хорошую языковую подготовку: выучить китайский, английский, японский, французский или испанский.

Антропологи проходят три «вида» практики: археологическую, археографическую и этнографическую. Что делают студенты на практике, зависит от того, какая перед ними поставлена задача: например, нужно выяснить, насколько существующее состояние татар отвечает современности, или как они взаимодействуют с русским населением. При этом география мест приложения сил не ограничивается Томской областью и даже Россией: ученые ТГУ сотрудничают с Венским университетом, выезжают в Германию и Казахстан.

Ирина Нам профессор, доктор исторических наук Антропология — новая дисциплина для России и у нас в стране всего пара-тройка университетов могут похвастаться наличием бакалавриата и магистратуры по этому направлению. Антрополог, по сути, то же самое, что и ученый-еврей при губернаторе в старину. Спектр субдисциплин, которыми занимаются антропологи, очень широк — от политической, экономической антропологии, до антропологии науки, как и количество мест, где такие специалисты могут быть востребованы.

Текст: Егор Хворенков

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