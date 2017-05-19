Экоквест, народные ремесла и открытые тренировки: как проекты-победители грантового конкурса «Родные города» меняют жизнь к лучшему

19 мая 2017 / Томский Обзор

В конце апреля состоялось торжественное награждение победителей IV грантового конкурса, организованного компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Проекты-победители в разных регионах уже стартовали, при этом каждый из них направлен на решение какой-то отдельной социально-значимой проблемы, будь то пропаганда здорового образа жизни среди школьников, создание творческой студии для людей с ограниченными возможностями, возрождение старинных ремесел или строительство новой детской площадки. Победа в грантовом конкурсе — это хороший старт, ведь в дальнейшем все инициативы, созданные самими жителями городов и сел, продолжают развиваться самостоятельно.

О том, как проекты-победители меняют жизнь людей, рассказываем в нашем материале.

«Родные города» — комплексная программа социальных инвестиций «Газпром нефти», объединяющая серию проектов, направленных на повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, культуре и спорту. Программа реализуется с 2012 года.

IT-экология

Авторы проекта «IT-экология», старшеклассники из Дворца творчества детей и молодежи города Томска, планируют создать настоящий медиаквест. На выходе планируется получить универсальное приложение, при запуске которого участник квеста, или целая команда, будут попадать в определенные экологические ситуации и находить пути выхода из них. Часть вариантов будет предполагать реальные, но неэкологичные решения, другие будут вести по, казалось бы, правильному пути, но в результате окажутся неверными. При прохождении квеста и дети, и взрослые смогут познакомиться с новыми профессиями, которые требуют сформированного экологического мышления. Созданное приложение впоследствии можно будет запустить на любом компьютере или планшете (планируется и мобильная версия) в любой школе Томска, области или даже всей страны.

Работа над созданием квеста ведется в проектных группах. Так, одна группа, ответственная за внешний вид и работу продукта, изучает программирование и веб-дизайн на базе Томского техникума высоких технологий. За наполнение квеста отвечает другая группа — школьники медико-биологического класса, экологического профиля. Они собирают необходимую информацию, используя опыт реализации разного рода экологических проектов, накопленный Дворцом творчества детей и молодежи за многие годы.

— Образовательный блок занял около трех месяцев, и сейчас работа над проектом переходит в новую стадию: создание визуализации и подготовка пилотной версии, которая будет закончена летом. Полностью завершить работу над квестом планируется к ноябрю, — рассказывает руководитель проекта Евгения Еремина. — Перед нами стоят очень интересные задачи. Мы стараемся не просто создать «что-то» по теме экологии, но и учесть пожелания и грантодателя, и крупных компаний, которые работают в Томской области, и чья деятельность напрямую связана с вопросами экологической безопасности.

Клуб гиревого спорта «Канонир»

Еще один проект-победитель будет завершен уже на следующей неделе, когда в томской школе № 54 откроется клуб гиревого спорта «Канонир». Проект достаточно амбициозный, так как в дальнейшем он предполагает развитие целой системы клубов при школах Томской области.

Инициатор проекта — Федерация гиревого спорта Томской области. Этот вид спорта был выбран, поскольку он включен в школьную спартакиаду здоровья. Пока проект предполагает открытие одного, пилотного клуба в одной конкретной школе. Таким образом сама система будет открываться, основываясь на опыте пилотного проекта — клуба «Канонир».

Занятия в клубе планируется проводить три раза в неделю. Поначалу их будет вести тренер, однако впоследствии предполагается и создание методических пособий, с помощью которых тренировать ребят смогут и учителя физкультуры. Кроме того, с мастер-классами к воспитанникам клуба будут приходить именитые томские чемпионы, мастера спорта международного класса. Они будут делиться со школьниками своим опытом и объяснять нюансы гиревого спорта. При этом инвентарь, который будет применяться для тренировок гиревиков (гири, штанги и гантели), школа сможет использовать для подготовки детей (и не только) к сдаче норм ГТО. И, самое важное, — занятия в этом клубе будут бесплатными.

— Мы отстаиваем позицию, чтобы дети занимались бесплатно. И дети в каждом районе области, в каждом клубе, занимаются гиревым спортом бесплатно, — говорит заместитель председателя Томской федерации гиревого спорта Георгий Караев. — Этот клуб, как и другие, которые откроются после него, будут иметь свою собственную страницу в интернете, которую будут вести сами воспитанники, чтобы таким образом чувствовать сопричастность.

Творческая лаборатория «Живые ремесла»

Еще один проект-победитель, на этот раз из Тарского района Омской области, направлен на возрождение и сохранение народных ремесел. В творческой лаборатории «Живые ремесла» тарского культурно-досугового центра «Север» уже провели серию мастер-классов, где в качестве преподавателей выступили настоящие ремесленники.

— Стареют наши ремесленники, а многие ремесла уже давно пропали и забыты, — говорит руководитель проекта Елена Нальгиева. — Например, у нас есть мастер Петр Владимирович Ватенгут, латыш из деревни Бобровка. На его мастер-классе 20 человек учились плести корзины из березового прута. В мае планируем провести мастер-класс по художественной керамике. Этим у нас занимается единственная женщина, изготавливает сувенирную продукцию, это ее хобби, и она готова поделиться своими знаниями. А в июне мы будем проводить мастер-класс по модному сейчас сухому валянию, уже прошли занятия по текстильной кукле.

Проект по возрождению народных ремесел реализуется одновременно в трех направлениях: работа ведется с представителями старшего поколения, молодежью и детьми. Кстати, творческая лаборатория не впервые выигрывает грантовый конкурс «Газпром нефти», но в этом году фокус сместился именно на плетение и ткачество. В августе мастер из Троицка привезет в Тару ткацкий станок, планируется отремонтировать и два местных. В конце июля в рамках творческой лаборатории своим мастерством поделится руководитель золотного шитья при храме святого Василия Великого (Челябинск) Александр Акулов.

В ноябре проект завершится конкурсом сувенирной продукции. Организаторы планируют, что конкурс и предваряющие его мастер-классы, сподвигнут местных жителей на создание узнаваемой местной ремесленной продукции тарского прииртышья.

В этом году грантовый конкурс «Газпром нефти» в рамках программы «Родные города» прошел в Томской области уже в четвертый раз. Лауреатами стали восемь общественных организаций и три инициативных группы горожан. Последние впервые смогли принять участие в конкурсе. Проекты-победители получили от 100 до 400 тысяч рублей, суммарный призовой фонд составляет около 4 млн рублей. С полным списком проектов-победителей 2017 года в Томской области можно ознакомиться на сайте.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Дворец творчества детей и молодежи города Томска, Федерация гиревого спорта Томской области, Творческая лаборатория «Живые ремесла»

Тэги/темы: