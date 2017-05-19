Еда. Рецензии.

Не только кофе в миникофейне Milk

19 мая 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить её здесь, пишите сюда: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

После знакомства с несколькими барными заведениями подряд мы соскучились по кофейням и отправились в миникофейню Milk, совсем недавно заменившую на первом этаже БЦ «Красное знамя» «Буфет».

Где: проспект Фрунзе, 103, БЦ «Красное знамя», 1 этаж.

Интерьер: миникофейни Milk уже превратилась в сеть: одна из них находится на проспекте Ленина, другая недавно открылась, собственно, на Фрунзе. Обе оформлены почти одинаково. Лаконично и стильно, только черный и белый цвета, светлая деревянная мебель. В помещении барная стойка, длинный стол и четыре посадочных места. Отличия Milk на Фрунзе в том, что черно-белую гамму разбавляет кирпичная стена, а стол находится у окна. Можно наблюдать за жизнью города, и это хорошо.

Меню: написано на доске за барной стойкой. Посвящено исключительно напиткам. В нем четыре раздела, сориентироваться просто. В «Кофе» традиционные или давно ставшие популярными (как те же рафы) варианты, а также неожиданно какао и шоколад, цены от 45 рублей. «Авторский кофе» — более экзотические предложения, преображающие чаще всего латте с помощью сиропов/сливок/орехов и других добавок. Стоит это удовольствие от 99 рублей. Раздел «Чай» предоставляет большой выбор: пуэр, каркадэ, ройбуш, травяные варианты, правда, любимый героями Кортасара мате мы в меню не нашли. Еще один раздел посвящен добавкам к чаю и кофе. Отметим, что мускатный орех и корица в Milk предоставляются «безвозмездно, то есть даром», в то время как, например, в «Поль Бейкери» их добавляют в кофе за 15 рублей.

Зазывающий стенд возле кофейни обещал сэндвичи. Нам сообщили, что в хлеб в основе может быть белым или черным — по желанию гостей, а вот вариант начинки всего один. Также мы заметили на барной стойке банки с неопознанными сладостями. Названий и цен не было, но девушка рассказала нам про все варианты печенья.

Еда: мы заказали сэндвич из белого хлеба, трубочку с банановым кремом, сливочно-вишневый латте размера M (это 250 мл, тот же вариант L идет по 400 мл). Поскольку наша дружеская беседа получилась неспешной, то позже мы попробовали еще горячий шоколад и печенье со сливочно-клубничной начинкой.

Все напитки, независимо от того, будете вы их брать с собой или распивать в миникофейне, подаются в одноразовых стаканчиках. В качестве бонуса к ним идет небольшое печенье с кунжутом. Новым покупателям сразу же вручают бонусную карту: каждый 6-й кофе будет бесплатным (речь только о кофе, остальные напитки не считаются).

Сливочно-вишневый латте (119 рублей за порцию M) мы выбрали после долгих раздумий — определяли, что лучше, он или фисташковый. Бариста сказала, что сливочно-вишневый визуально один из самых красивых, и мы не устояли:) Этот вариант украшают сверху взбитыми сливками и поливают вишневым сиропом. Смотрится «сладко». На вкус тоже сладко, но не приторно, вишневый сироп ощущается не слишком — остается поверх сливок. Впечатление — приятный мягкий латте.

Сэндвич (149 рублей) был с куриной ветчиной, помидором, сыром и зеленью. Соус на выбор — «1000 островов» или сливочно-чесночный. Мы предпочли последний, и остались довольны. Бутерброд подается горячим, в фирменной упаковке. Начинки и соуса много, поэтому получается сытно, сочно и вкусно.

В трубочке с банановым кремом (25 рублей) крема не много, но он легкий, похож на заварной. Банановый вкус не слишком ощутим. Эта выпечка слегка сладковатая.

Горячий шоколад (размер только M, 99 рублей) оказался, к нашей радости, не разведенным порошком какао, а именно шоколадом. Густой, но пить возможно. Приятно, хотя не сказать, что необычно или фантастически вкусно.

Печенье со сливочно-клубничной начинкой (30 рублей штука) показалось нам приторным. С горячим шоколадом уж точно сочетается не лучшим образом. Сладкое тесто, сладкая посыпка, и сам крем — сладкий и жирный. Такое печенье будет кстати в совсем холодный и тоскливый зимний день.

Счет: 417 рублей за два напитка, сэндвич и печенье с трубочкой.

Итого: миникофейня Milk — заведение небольшое по размеру, но для бесед за чашкой, а, точнее, стаканом кофе подходит прекрасно. Здесь большой выбор авторского кофе, густой горячий шоколад, и голодным не останешься, поскольку еда в миникофейне тоже представлена. И «копить» кофе для шестого бонусного, если живешь или работаешь рядом, очень удобно.

Фото автора

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