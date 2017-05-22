Знать свою историю: в Научной библиотеке ТГУ презентовали книги о репрессированных

22 мая 2017 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

На прошлой неделе в Научной библиотеке Томского государственного университета состоялась презентация новых книг Валерия Уйманова «Боль людская» и «Ликвидация и реабилитация».

Оба издания посвящены людям, которые подверглись репрессиям на территории нынешней Томской области.

Валерий Уйманов — выпускник ТГУ, председатель комитета по вопросам ГО и ЧС администрации Томской области. Его пятитомник «Боль людская: Книга Памяти жителей Томской области, репрессированных в 1920 — начале 1950-х годов» впервые вышел в 90-е годы. Обновленное издание совпало с 25-летием той работы:

— Книга вышла в декабре 2016-го, было желание успеть к юбилею: в 1991-м в СССР появился первый документ, памятник, посвященный репрессированным — томская «Боль людская», — вспоминает Валерий Уйманов. — Для чего надо изучать эту тему, издавать подобные книги? Чтобы мы не превратились в Иванов, родства не помнящих. Мы должны знать свою историю, какой бы она ни была, и нельзя ее приглаживать, переписывать, подстраивать под определенное время. Не зная опыта прошлого, трудно планировать будущее и давать объективные оценки сегодняшним событиям. Другая причина появления книги — о репрессиях до сих пор много домыслов, уважаемы ученые называют совершенно разные цифры — и 118 миллионов, и 60. А история — наука точная.

Обновленное издание «Боли людской» — это внушительный трехтомник, энциклопедии в твердых переплетах. В каждом — пофамильный список и информация о более чем 20 тысячах человек.

— Все начиналось с пяти небольших бумажных томиков, они тяжело хранились, рассыпались, теперь книга вышла на другой уровень и в плане оформления, и в содержании, — поясняет Валерий Уйманов. — Появились новые имена, дополнительная информация о каждом человеке. Мы поменяли принцип построения книг, в конце каждого тома есть тематическое содержание. Еще мы включили в издание документы, которые прежде не публиковались. В конце 80-х годов, когда мы начинали эту работу, подобных изданий еще не было, не существовало методических указаний, приходилось идти по непроторенной дорожке. Возможны варианты в представлении информации. Например, мы не указываем дату расстрела, решили так в ходе дискуссий в кругу тех, кто работал над книгой. Предпочли называть дату реабилитации, восстановления имени.

В работе над «Болью людской» также приняли участие профессора ТГУ Василий Зиновьев и Николай Ларьков, директор Государственного архива Томской области Анастасия Караваева, заместитель директора ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» Людмила Приль, а также сотрудники архивного подразделения Управления ФСБ РФ по Томской области.

— Главное в этих книгах — историческая память, на ней держится самосознание, — считает Василий Зиновьев. — История — это страшное оружие, оно «взрывается» в головах людей. Надо каждое поколение убеждать, кто мы такие. Исторический факультет ТГУ, отмечающий в этом году 100-летие, свою работу делает. «Бессмертный полк» придумали и организовали наши выпускники. И серию замечательных книг памяти, устанавливающих историческую истину на территории Томской области, тоже создал наш выпускник. «Боль людская» напомнит о страшных событиях 1930-50-х годов. В нашем прошлом много черных полос и печальных страниц. Но не только у России такая история, в жизни каждой страны есть горькие периоды.

Вторая книга Валерия Уйманова «Ликвидация и реабилитация» (научный редактор — профессор ТГУ Николай Ларьков) посвящена политике СССР по уничтожению потенциальных противников большевистского строя на территории Западной Сибири.

— Это уже третье издания книги. Можно назвать ее анализом того, что опубликовано в трех томах «Боли людской», через рассказ об отдельных личностях или конкретные ситуации, а также оценка политики, которая проводилась — говорит Валерий Уйманов. — В книге шесть глав. Речь в них идет о преследовании специалистов офицерского корпуса, духовенства, политических партий, в начале ХХ века боровшихся вместе с большевиками за светлое будущее. Две главы посвящены спецпереселенцам, одна — вопросам реабилитации жертв политических репрессий. В нашем государстве реабилитации до сих пор не завершены. Сейчас ученые отмечают, что Томск стал центром организации этой работы, мы смогли всколыхнуть многих людей, и рукотворных памятников, посвященных жертвам репрессии, становится все больше.

Валерий Уйманов подарил свои книги Научной библиотеке ТГУ, там с ними можно ознакомиться.

Текст: Мария Симонова

Фото: Вероника Белецкая

Тэги/темы: