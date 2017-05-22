Выставки, площадки, динозавры: как проходила «Эконочь» в ТГУ

22 мая 2017 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

В прошедшую пятницу, 19 мая, музеи Томского государственного университета вновь распахнули свои двери для горожан в рамках международной акции «Ночь музеев».

Разнообразные «музейные» площадки в главном корпусе работали буквально на каждом углу, а центральным событием вечера стало открытие новой выставки в холле второго этажа ЦК ТГУ.

Презентация мини-выставки и дала официальный старт музейной ночи — теперь в главном корпусе ТГУ под стеклом будут «обитать» останки гигантского динозавра. Крестец титанозаврида, обитавшего на нашей планете более 100 млн лет назад, был обнаружен на территории Кемеровской области в 2008 году. Судя по размерам крестца, это было взрослая особь длиной около 20 метров и весом порядка 40 тонн.

От собратьев титанозаврида отличают особенности строения — крестцовые ребра особи расположены в форме звезды и сходятся к центру, также отсутствует сочленение позвонка на невральной дуге. Древних животных с таким строением скелета не находили ни в одной стране мира. Название, которое палеонтологи ТГУ дали новому виду, пока не разглашается. Оно будет озвучено после публикации научной статьи, посвященной описанию сибирского представителя титанозавров.

— Этого события мы ждали практически десять лет, с момента находки, — рассказывает Степан Иванцов, сотрудник лаборатории континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ. — Эта выставка — результат долгого, кропотливого труда не только палеонтологов, но и столярной мастерской, и скульптора, и людей, сделавших витрину. Это большой труд, и вот сейчас, наконец, мы можем представить томичам уникальный образец части скелета тиранозаврида. Это то, чем университет по праву может гордиться.

Темой нынешней музейной ночи в университете стала экология. По традиции, программа была рассчитана на три часа — в течение всего вечера гости могли свободно перемещаться по главному корпусу ТГУ. Кроме музейных экспозиций специально для детей в университете подготовили большую зону с мастер-классами и играми, а взрослых знакомили с разработками кафедр и факультетов на выставке достижений университетского хозяйства.

В течение всего вечера волонтеры обеспечивали координацию — раздавали карты мероприятия, рассказывали о площадках, помогали заблудившимся найти дорогу к интересующему музею.

А волонтеры в красочных костюмах помогали поддержать «эко-дух» нынешней музейной ночи — в коридорах корпуса то и дело можно было встретить и «лягушек», «птиц», «животных» и даже «грибы»:

Часть экспонатов Зоологического музея (и кое-кто из живых обитателей) временно перекочевала в холл второго этажа ЦК ТГУ. Почти все можно было потрогать, подержать в руках, а сотрудники музеев рассказывали об экспонатах и их истории всем желающим. Самым маленьким предлагали расставить на карте мира фигурки представителей животного мира.

Музей истории, археологии и этнографии Сибири помимо знакомства с постоянной экспозицией в этом году предложил посетителям самим нарисовать одного из почитаемых сибирскими народами тотемных животных. Образцы для подражания можно было найти на стенде рядом.

Музей истории ТГУ — одна из самых молодых площадок университета, принимающих участие в «Ночи музеев». Каждый из представленных здесь экспонатов олицетворяет собой определенный отрезок истории жизни вуза, да и всей нашей страны в целом. Именно здесь дети, которым сложно представить мир без современных гаджетов, могли узнать, что наука начиналась с пера, печатной машинки и самых простых приборов для изучения природных явлений. Ну, а взрослым, чья семейная история неразрывно связана с ТГУ, всегда интересно поискать на коллективных фото прежних выпусков своих родственников.

Палеонтологический музей (как и минералогический) традиционно привлекает огромное число посетителей — чтобы попасть сюда, посетителям приходилось какое-то время провести в очереди. Но потратить несколько минут на ожидание стоит: сотрудники музея всегда готовы подробно рассказать о представленных экспонатах, да и просто посмотреть на скелеты древних животных интересно всем без исключения.

Площадка ЦК ТГУ на один вечер превратилась в выставку исследовательских проектов «Экология будущего». Здесь факультеты и кафедры университета знакомили посетителей со своими разработками в области криминалистики, защиты окружающей среды, рассказывали о создании протезов из новейших материалов, а также исследованиях труднодоступных районов при помощи вездехода, управляемого на расстоянии.

Все желающие могли нарисовать портрет друг друга в специальной программе для сотрудников криминологических лабораторий, или узнать из каких материалов сегодня делают челюстно-лицевые протезы. А еще — поиграть в «Угадай почву!» — собрать нефть при помощи специального вещества.

Детская зона в ЦК ТГУ мало кого оставляла равнодушным. Опыты, игры, даже несколько представителей фауны — взрослым тоже было сложно уйти отсюда.

Текст: Катерина Маас

Фото: Владимир Дударев

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