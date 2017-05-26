Вахты памяти: как бойцы поисковых отрядов «Прометей» и «Память» восстанавливают военное прошлое

26 мая 2017 / Партнерский материал

Ежегодно молодые ребята-поисковики из Томской области отправляются к местам сражений Великой Отечественной войны. Личные вещи и фрагменты одежды солдат, которые находят бойцы отрядов во время раскопок, пополняют военно-исторические музеи, а останки погибших с почестями предаются земле.

Поисковый отряд «Прометей» был сформирован в Томске еще в 1984 году, «Память» из северного Стрежевого — в 2001-м. Каждый новый сезон для них — это новые находки, новые установленные имена. Уже много лет спонсорскую помощь бойцам оказывает ОАО «Томскнефть» ВНК. Расходы на проезд до мест раскопок, питание, покупку оборудования, которое значительно облегчает работу, — поддержка поисковикам нужна всегда.

О буднях отрядов, находках предыдущих лет и планах на этот сезон — в нашем материале.

Поиски под снегом и дождем

— Наш долг — достойно похоронить каждого солдата, павшего в бою за Родину, — говорит о работе томского поискового отряда «Прометей» его создатель и руководитель Иван Харченко.

Последние 23 года бойцы отряда «Прометей», созданного на базе Томского кадетского корпуса, ведут работы в Новгородской области на полях сражений 366-ой и 370-ой стрелковых дивизий, которые были сформированы в Томске и Асине. Благодаря усилиям ребят, свое последние пристанище уже нашли 5 309 советских солдат, из них личность удалось установить только у 196 погибших. Также в ходе раскопок были обнаружены тела 303 немецких военнослужащих, которые были переданы Германии.

— После этих экспедиций ребята меняются в лучшую сторону. Последние годы все, кто принимал участие в вахте памяти, после выпуска поступают в военные академии. У меня уже 76 офицеров, и в этот выпуск 21 кадет будет поступать на обучение в силовые структуры, — делиться гордостью Иван Харченко. — Сегодня главный костяк отряда — это 10-классники, ездят на поиски и учащиеся 9-х классов. А вот для 8-го класса это слишком тяжело как физически, так и морально.

По словам руководителя отряда, работа на вахтах памяти не только увлекательный процесс и бесценный опыт, но и большая ответственность — в первую очередь для руководителя.

— Конечно, без подготовки туда ребят везти нельзя, поэтому техника безопасности превыше всего. Без моего разрешения кадет не может поднять ни мину, ни гранату, ни снаряд, потому что даже сегодня срабатывает много немецких ловушек. Есть мины, которые взорвались, но если их поднимать, они срабатывают еще раз. Это очень опасная работа, поэтому руководитель отряда, который везет детей, берет на себя ответственность за их жизнь, — рассказал Иван Харченко.

В прошлом году компания «Томскнефть» оказала поисковикам спонсорскую помощь в размере 450 тысяч рублей. Часть средств была направлена на приобретение современного металлоискателя:

— Мы начали активно использовать новое оборудование уже в прошлом году, это не только упростило работу, но и помогло сделать раскопки безопаснее. Без поддержки спонсоров приобрести такое современное оборудование нам было бы не под силу, — признался руководитель отряда.

В середине мая кадеты вернулись из первой в этом году вахты памяти, которая длилась почти месяц, с 19 апреля по 13 мая. Иван Харченко признается, что впервые за 32 года пришлось работать в суровых погодных условиях под снегом и дождем, но бойцы достойно пережили эти испытания.

Свою следующую поездку отряд запланировал на август. Поисковики попробуют отыскать место захоронение более 200 советских солдат, о котором им рассказали непосредственный участник боевых действий.

— Сегодня искать павших становится все сложнее. Природа берет свое, и более чем за 70 лет местность изменилась: где-то выросли деревья, где-то образовалось болото. Даже участники сражений не всегда могут узнать эту территорию. В этом году мы хотим поехать по подсказке одного из наших ветеранов. В годы войны он был небольшого роста, и немцы приняли его за пацана, хотя ему было уже 15 лет. Немцы заставляли стаскивать наших солдат в канавы, и он рассказал, что в одну из ям они сбросили больше 200 тел солдат. В августе мы попытаемся эту яму отыскать, — делится планами Иван Харченко.

Долгий путь домой

Свою важную работу в этом году уже начал и поисковый отряд «Память», созданный на базе оборонно-спортивного клуба «Десантник» города Стрежевого. По итогам весенней экспедиции 6 мая бойцы отряда доставили из Калужской области в Стрежевой останки бойца Терентия Степановича Замиралова, уроженца Колпашевского района. Останки были найдены в 2012 году их коллегами из Мордовии. На протяжении пяти лет шли поиски родственников, и только в начале этого года удалось разыскать племянницу бойца Галину Федоровну Сусляеву, проживающую на сегодняшний день в Томске. В июне останки солдата будут доставлены в Томск для захоронения на Южном кладбище.

Но на этом работа поисковиков не заканчивается. Последнее время отряд «Память» активно занимается поиском сбитых самолетов. На сегодняшний день в планах обозначено 17 объектов, которые предстоит отработать в ближайшие годы. Все они находятся на территории Хвастовичского и Ульяновского районов Калужской области. Вот и летом 2017 года бойцы отряда в возрасте от 13 до 18 лет будут заняты на подъеме двух советских самолетов — штурмовика и истребителя.

На средства «Томскнефти» в размере 300 тыс. рублей, которые отряд также получил в прошлом году, были приобретены современные GPS-навигаторы. Теперь работать в лесистой и болотистой местности стало гораздо проще.

— В нашей работе GPS-навигаторы — это основа. Во время разведэкспедиций сведения о находках забиваются в навигатор, и затем территория отрабатывается другими сменами, — поясняет руководитель отряда Марат Санаев.

Также на средства спонсора был приобретен бензогенератор, который теперь оснащает лагерь светом, позволяет заряжать аккумуляторы и металлоискатели.

— Через поиск воспитывается будущий воин, гражданин, и патриот. Молодые люди несколько лет подряд в свое каникулярное время находятся на полях сражений и своими руками восстанавливают историю своей страны — это очень важно. В этом году нашему клубу исполняется 30 лет, и все эти годы мы видим, как меняются наши дети. Они взрослеют, начинают обдуманно подходить к своим поступкам. Многие ребята после таких экспедиций с охоткой идут служить в вооруженные силы, поступают в военные училища, продолжают в жизни заниматься патриотической работой, — отмечает Марат Санаев.

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Виктория Е

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