Гид по городу.

7 деревянных домов Томска, которые стоит увидеть

19 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томск — это в первую очередь деревянная архитектура. Чтобы посмотреть на сохранившееся достояние, в сибирский город приезжают туристы со всего мира.

Томский Обзор составил собственный гид по самым значимым шедеврам и объектам деревянного зодчества города.

Дом с жар-птицами

«Томские кружева», «Дом-сказка», «Дом с жар-птицами» - все это про один и тот же дом по улице Красноармейской, 67/1. Больше похож на музей, но является жилым. Дом был построен в 1903 году по проекту архитектора Петра Федоровского для отставного фельдфебеля, а позднее купца 2-й гильдии Леонтия Желябо. Существует версия, что это был свадебный подарок для его дочери.

Резные жар-птицы, которые украшают изогнутый флигель дома, стали своеобразным символом всей деревянной архитектуры Томска и легли в основу праздничной символики 400-летия города. Вместе с парой других строений дом с жар-птицами образует единый комплекс усадьбы Желябо.

Адрес: ул. Красноармейская 67/1.

Российско-немецкий дом

Российско-немецкий дом — это дом дружбы двух народов. В прошлом принадлежавший купцу Георгию Голованову, бирюзовый особняк известен в Томске как «Дом с шатром». Множество резных наличников сочетается со строгим геометрическим оформлением пилястр, а крыша — настоящее произведение искусства с маленькими шпилями и окошками в шатре.

Сегодня здесь проходят мастер-классы по немецким танцам, вокалу и театральной деятельности. А еще Российско-немецкий дом проводит обзорные экскурсии по зданию и по наследию томских немцев. Афишу мероприятий и расписание экскурсий можно найти на сайте tomdeutsche.ru.

Адрес: ул. Красноармейская, 71.

Усадьба Шишкова

Дом № 10 по улице Шишкова особенно популярен среди иногородних туристов. Сам автор «Ватаги» и «Угрюм-реки», чье имя носит дом, жил не здесь, а во флигеле по соседству. Но вот призрак Вячеслава Яковлевича, говорят, является гостям именно в главном здании усадьбы. И мемориальную доску установили здесь же.

У дома кирпичный первый этаж и деревянный второй. Есть еще и антресольный, но разглядеть его можно только со двора. Дом включен в число памятников архитектуры федерального значения. Как и соседний, под № 14. Они очень похожи — большие, украшенные резьбой окна, парадные ворота, дворовые фасады…

Сегодня дом Шишкова не является жилым, а выполняет социально-культурную функцию. Около 10 лет назад здесь поселился областной Дом искусств, который организует «Прогулки по Томску с писателем», ежегодный фестиваль «Мир кукол» и множество других мероприятий и в Томске, и в области. Здесь же открыли народный литературный музей с редкими экспонатами и комнату-музей имени Иннокентия Смоктуновского, проводят выставки и экскурсии для всех желающих. Более подробную информацию можно узнать на сайте.

Адрес: ул. Шишкова, 10.

Особняк архитектора Крячкова

Один из самых ярких представителей деревянного модерна, памятник деревянного зодчества федерального значения — дом, принадлежавший известному архитектору Андрею Крячкову, и им же построенный.

На фоне других деревянных шедевров города, это здание не выделяется большим количеством декоративных украшений на фасаде. Но определенно является одним из лучших образцов старой деревянной архитектуры Томска. Эркеры, пилястры, балконы — все украшено строгим геометрическим орнаментом. Балконы подпирают необычные кронштейны, которые плавно переходят в декоративные элементы окон. Для любителей модерна в деревянном зодчестве этот дом — отрада для глаз.

Сегодня в особняке расположился Музей деревянного зодчества. В его коллекции хранятся фотографии деревянных домов, элементы декора (наличники, пилястры, карнизы), макеты деревянных строений, мебель, а также предметы быта конца XIX — начала XX веков. В общем, если хотите узнать о томском деревянном зодчестве как можно больше, непременно посетите музей. Подробнее о выставках и экскурсиях можно узнать на сайте.

Адрес: пр-т Кирова, 7.

Дом Ахметова

Еще один памятник архитектуры федерального значения — дом московского татарина Ахмедуллы Ахметова, построен в 1902 году. Располагается по адресу ул. Татарская, 46, в историческом районе города — Татарской слободе. Такое название эта местность получила, конечно же, не просто так: исторически здесь селились татары — купцы, ремесленники, предприниматели из ближних и дальних губерний. Впрочем, российских жителей тоже хватало.

Дом Ахметова — настоящий резной теремок. Два деревянных этажах возвышаются над кирпичным полуподвальным, окна поражают своими размерами, а богатых деревянных украшений столько, что просто дух захватывает. В 2007 году дом пережил серьезную реставрацию. Тогда-то ему и «вернули» утраченные ворота.

Но внимания заслуживает не только этот дом — Татарскую слободу по праву считают жемчужиной томской и российской деревянной архитектуры. Поэтому всем без исключения гостям города рекомендуем прогуляться по всей Татарской, а также соседним улицам Мусы Джалиля и Максима Горького.

Адрес: ул. Татарская, 46.

Спасская башня на Воскресенской горе

Спасская башня — это еще одна из старых архитектурных вех города Томска, сравнимая лишь с Татарской слободой. Башня являлась частью Томского острога, который был возведен по указу Бориса Годунова и личной просьбе татарского князя Тояна в 1604 году. Так и начался Томск.

Современная Спасская башня была построена на Воскресенской горе в год в 2004-м, в год 400-летия города. Конечно, по сравнению с первоначальным, ее нынешнее расположение немного изменилось. Сейчас башня находится на территории Музея истории города Томска и обнесена тыном (в стародавние времена это были высокие стены).

Если вы хотите узнать, как на самом деле выглядел острог, следует посетить сам музей — здесь есть целых два его макета. А еще множество других интересных вещей, связанных с разными периодами городской истории. Музей открыт со вторника по субботу с 10:00 до 19:00, более подробную информацию можно найти в группе ВК.

Адрес: ул. Бакунина, 3.

Особняк Хомича

Особняк Хомича — еще один роскошный деревянный дом, похожий на волшебный терем, сошедший со страниц детских сказок. Шпиль, множество эркеров, резные окна и балконы, да даже цвет фасада — от всего этого сложно отвести глаза, да и не нужно.

Дом был построен в начале XX века — архитектор Станислав Хомич хотел для себя и своей семьи самого лучшего. И особняк вышел роскошным, места для размещения хватало не только архитекторской семье, но и многочисленным квартирантам. Вообще за всю свою жизнь, этот дом много чего и кого повидал: здание постоянно переходило из рук в руки, выполняя функции то жилого, то общественного здания. Сегодня здесь располагается госучреждение.

Есть у дома и своя легенда, связанная с цветом фасада. Будто бы именно он стал главным источником вдохновения для Александра Волкова, когда тот жил в Томске и занимался переводом сказки «Удивительный Волшебник из страны Оз». Выкрашенные в зеленый крыши, трубы, ворота томских домов, да и листва деревьев — все это воплотилось в сказочной повести об Изумрудном городе.

Адрес: ул. Белинского, 19.

Текст: Вячеслав Серов

Фото: Мария Аникина, Олег Асратян, Евгения Швецова, Анна Кузнецова, Роман Петрушин/volos-t.livejournal.com/Томские кружева

Иллюстрация: Николай Исаев

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