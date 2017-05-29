Городской конструктор.

5 причин приехать на «Стрелку» этим летом

29 мая 2017 / Совместный проект института «Стрелка» и «Томского Обзора»

Институт «Стрелка» запустил летнюю публичную программу — серию образовательных мероприятий длиной в четыре месяца.

За это время во дворе Института обсудят современные формы жилья и обновление микрорайонов, организацию транспортных систем и мобильности, влияние информационных технологий и блокчейна на развитие общества; также пройдёт несколько кинопоказов и конференций.

«Городской конструктор» выбрал пять ключевых мероприятий, которые стоят того, чтобы на них приехать.

8 июня — Лекция Спенсера Уэллса

Лекция «Сторителлинг ДНК» Спенсера Уэллса, объединившего генетику и антропологию, амбассадора новой теории миграции, пройдёт при поддержке momondo в рамках кампании «Путешествие по следам ДНК». Вы точно видели это видео:

В 2002 году Уэллс выпустил книгу «Генетическая одиссея». Согласно его теории все люди произошли от одного человека, который жил в Африке 60 тысяч лет назад. Автор редко выступает на публике, поскольку последние несколько лет занят разработкой приложения, которое позволит пользователям анализировать собственную ДНК. Не пропустите.

9 июня — конференция Machines Can See

Эксперты в области компьютерного зрения и глубинного обучения выступят на международном саммите Machines Can See, организованном по инициативе компании VisionLabs в партнёрстве с венчурным фондом Sistema Venture Capital. Важное событие для всех, кто интересуется одними из самых быстроразвивающихся технологий, которые меняют мир уже сейчас. В списке выступающих — представители крупных исследовательских организаций со всего мира, включая FAIR — Facebook AI Research.

3–4 июля — конференция The New Normal

Конференция продолжит тему образовательной программы Института 2017 года. Смешанная и дополненная реальность, машинное зрение, алгоритмическое управление, технология блокчейн, искусственный интеллект, визуализация данных, разработка сценариев и футурологических прогнозов в контексте современного развития городов — темы, вокруг которых будут строиться обсуждения и доклады преподавателей The New Normal, приглашённых экспертов и студентов Института.

Впервые у студентов «Стрелки» удлинённый учебный год, благодаря чему они могут участвовать в публичной программе, — отличный шанс для тех, кто интересуется образованием на «Стрелке», из первых рук узнать о программе The New Normal, которая продлится ещё два года.

За два дня здесь выступят несколько преподавателей The New Normal:

— Бенджамин Браттон, социолог, теоретик дизайна и архитектуры, профессор UCSD и SCI-Arc, директор образовательной программы «Стрелки»;

— Лиам Янг, архитектор и футуролог, руководитель программы Fiction and Entertainment в SCI-Arc, создатель Tomorrow’s Thoughts Today;

— Лев Манович, эксперт теории новых медиа, профессор CUNY и директор лаборатории Software Studies;

— основатели исследовательской студии дизайна Metahaven Даниэль ван дер Велден и Винка Крюк;

— Келлер Истерлинг, архитектор, писатель и профессор Йельского университета.

6 июля — лекция Джаретта Уокера, эксперта в области транспортных систем

Джаретт Уокер считает: чем проще горожанам передвигаться по городу, тем лучше они относятся к администрации. Он консультировал администрации более 100 городов Северной Америки, Канады, Австралии и Новой Зеландии, а его блог Human Transit считается одним из самых влиятельных ресурсов о транспорте.

В прошлом году Уокер стал одним из авторов новой системы общественного транспорта Екатеринбурга: он предложил сократить число маршрутов, оставив количество транспорта неизменным. Благодаря этому время ожидания любого вида транспорта сократится до пяти минут и с улиц исчезнут переполненные маршрутки: ставка сделана на большие автобусы и трамваи. Хотя эксперты рекомендовали внедрять систему уже в этом году, местные власти перенесли внедрение на 2019 год: изменения показались городской администрации слишком радикальными.

На лекции Джаретт Уокер расскажет, как сделать городскую транспортную сеть более привлекательной для горожан.

19–28 июля — кинофестиваль Otkritie x Strelka Film Festival

Ежегодный кинофестиваль Otkritie x Strelka Film Festival при поддержке Mastercard и банка «Открытие» — это маленькие Канны прямо в центре Москвы. В прошлом году здесь состоялась российская премьера «Неонового демона» датчанина Николаса Виндинга Рефна и «Джульетты» Педро Альмодовара.

Куратор фестиваля, кинокритик Стас Тыркин, так описывает общий принцип выбора картин: «Кино нового поколения: не боящееся новых реалий и новых форм воздействия на подсознание современного зрителя, знающее, каким образом в него „запасть“, избегающее навязших в зубах стереотипов „культурности“ и „духовности“, стилистически и содержательно дерзкое, ни на секунду не скучное, не смущающееся того эффекта, иногда шока, которое может произвести и производит на ретроградов».

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