Городской конструктор.
5 причин приехать на «Стрелку» этим летом
Институт «Стрелка» запустил летнюю публичную программу — серию образовательных мероприятий длиной в четыре месяца.
За это время во дворе Института обсудят современные формы жилья и обновление микрорайонов, организацию транспортных систем и мобильности, влияние информационных технологий и блокчейна на развитие общества; также пройдёт несколько кинопоказов и конференций.
«Городской конструктор» выбрал пять ключевых мероприятий, которые стоят того, чтобы на них приехать.
8 июня — Лекция Спенсера Уэллса
Лекция «Сторителлинг ДНК» Спенсера Уэллса, объединившего генетику и антропологию, амбассадора новой теории миграции, пройдёт при поддержке momondo в рамках кампании «Путешествие по следам ДНК». Вы точно видели это видео:
В 2002 году Уэллс выпустил книгу «Генетическая одиссея». Согласно его теории все люди произошли от одного человека, который жил в Африке 60 тысяч лет назад. Автор редко выступает на публике, поскольку последние несколько лет занят разработкой приложения, которое позволит пользователям анализировать собственную ДНК. Не пропустите.
9 июня — конференция Machines Can See
Эксперты в области компьютерного зрения и глубинного обучения выступят на международном саммите Machines Can See, организованном по инициативе компании VisionLabs в партнёрстве с венчурным фондом Sistema Venture Capital. Важное событие для всех, кто интересуется одними из самых быстроразвивающихся технологий, которые меняют мир уже сейчас. В списке выступающих — представители крупных исследовательских организаций со всего мира, включая FAIR — Facebook AI Research.
3–4 июля — конференция The New Normal
Конференция продолжит тему образовательной программы Института 2017 года. Смешанная и дополненная реальность, машинное зрение, алгоритмическое управление, технология блокчейн, искусственный интеллект, визуализация данных, разработка сценариев и футурологических прогнозов в контексте современного развития городов — темы, вокруг которых будут строиться обсуждения и доклады преподавателей The New Normal, приглашённых экспертов и студентов Института.
Впервые у студентов «Стрелки» удлинённый учебный год, благодаря чему они могут участвовать в публичной программе, — отличный шанс для тех, кто интересуется образованием на «Стрелке», из первых рук узнать о программе The New Normal, которая продлится ещё два года.
За два дня здесь выступят несколько преподавателей The New Normal:
— Бенджамин Браттон, социолог, теоретик дизайна и архитектуры, профессор UCSD и SCI-Arc, директор образовательной программы «Стрелки»;
— Лиам Янг, архитектор и футуролог, руководитель программы Fiction and Entertainment в SCI-Arc, создатель Tomorrow’s Thoughts Today;
— Лев Манович, эксперт теории новых медиа, профессор CUNY и директор лаборатории Software Studies;
— основатели исследовательской студии дизайна Metahaven Даниэль ван дер Велден и Винка Крюк;
— Келлер Истерлинг, архитектор, писатель и профессор Йельского университета.
6 июля — лекция Джаретта Уокера, эксперта в области транспортных систем
Джаретт Уокер считает: чем проще горожанам передвигаться по городу, тем лучше они относятся к администрации. Он консультировал администрации более 100 городов Северной Америки, Канады, Австралии и Новой Зеландии, а его блог Human Transit считается одним из самых влиятельных ресурсов о транспорте.
В прошлом году Уокер стал одним из авторов новой системы общественного транспорта Екатеринбурга: он предложил сократить число маршрутов, оставив количество транспорта неизменным. Благодаря этому время ожидания любого вида транспорта сократится до пяти минут и с улиц исчезнут переполненные маршрутки: ставка сделана на большие автобусы и трамваи. Хотя эксперты рекомендовали внедрять систему уже в этом году, местные власти перенесли внедрение на 2019 год: изменения показались городской администрации слишком радикальными.
На лекции Джаретт Уокер расскажет, как сделать городскую транспортную сеть более привлекательной для горожан.
19–28 июля — кинофестиваль Otkritie x Strelka Film Festival
Ежегодный кинофестиваль Otkritie x Strelka Film Festival при поддержке Mastercard и банка «Открытие» — это маленькие Канны прямо в центре Москвы. В прошлом году здесь состоялась российская премьера «Неонового демона» датчанина Николаса Виндинга Рефна и «Джульетты» Педро Альмодовара.
Куратор фестиваля, кинокритик Стас Тыркин, так описывает общий принцип выбора картин: «Кино нового поколения: не боящееся новых реалий и новых форм воздействия на подсознание современного зрителя, знающее, каким образом в него „запасть“, избегающее навязших в зубах стереотипов „культурности“ и „духовности“, стилистически и содержательно дерзкое, ни на секунду не скучное, не смущающееся того эффекта, иногда шока, которое может произвести и производит на ретроградов».