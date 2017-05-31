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Профессии будущего.
Кто делает цифровой мир лучше?

Томский Обзор продолжает серию материалов, посвященных профессиям будущего. О них не прочитаешь в брошюрах и на сайтах вакансий, однако в скором времени без этих людей не сможет обойтись ни одна из крупных компаний.

В новом выпуске рассказываем о специалистах в сфере Digital humanities, которых готовят в Томском государственном университете.

Кого готовят на Digital humanities?

В целом направление Digital Humanities (цифровая гуманитаристика или цифровые гуманитарные науки) исследует социокультурные последствия цифровых технологий, анализирует их возможности и ограничения. Для этого необходимы объединенные усилия гуманитариев и IT-шников, которые могли бы комплексно оценить ситуацию, предложить решение и реализовать его.

Ольга Рожнова
Старший лаборант кафедры гуманитраных проблем информатики философского факультета ТГУ

В России цифровая гуманитаристика пока только начинает развиваться. Одной из форм развития являются образовательные программы, в рамках которых осуществляется подготовка специалистов в сфере цифровых технологий и гуманитарных проблем информатики.

Что делают?

На практике специалисты/магистранты создают мобильные приложения с применением технологий дополненной и виртуальной реальности. Хороший пример — приложение для музейной экспозиции Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова «Сибиряки вольные и невольные». А еще цифровые гуманитарии ТГУ разрабатывали компьютерную игру для открытого онлайн-курса, создавали мобильное приложение для снятия стресса и увеличения работоспособности с помощью виртуальной анималотерапии и программировали социального робота для участия в качестве судьи в дебатах.

Таким образом формируется понимание того, как человек взаимодействует с технологиями, что его привлекает, а что отталкивает, как создать действительно привлекательную компьютерную игру или пользовательский интерфейс. А также цифровой дизайн, web-верстку, мобильное приложение, виртуальную и дополненную реальность.

Где нужны?

Сферы деятельности выпускников Digital humanities обширны: аналитика, web-аналитика, программирование, консалтинг, маркетинг и реклама, управление, социальная сфера, социальная робототехника, создание компьютерных игр и мобильных приложений, современное медиа-искусство, научная деятельность, музейное и архивное дело, коммуникации, история, преподавание, наука, управление.

Ольга Рожнова
Старший лаборант кафедры гуманитраных проблем информатики философского факультета ТГУ

Для работодателя сегодня необходим специалист, умеющий комплексно оценить потребности потребителя и создать продукт, который будет отвечать заявленным требованиям. Потребителю, в свою очередь, важно, чтобы его «слышали». Это инновационные области, которые пока еще не оформились до конца. Мы лишь приближаемся к профессиям будущего, которые представлены, например, в Атласе новых профессий.

Где готовят?

В ТГУ на Digital humanities учат на двух магистерских программах «Гуманитарная информатика» (направление подготовки «Философия») и «Цифровые технологии в социогуманитарных практиках» (направление подготовки «Прикладная информатика»). Их ключевое отличие заключается в том, что на одном готовят специалистов, способных анализировать потребности пользователей программных продуктов, осмыслять технологии и их воздействие на жизнь человека; на другом — «прикладников», которые, в свою очередь, создают конкретные продукты с использованием предоставленных аналитических данных.

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