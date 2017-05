Еда. Рецензии.

Ужин в Make Love Pizza

26 мая 2017 / Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

Доставка Make Love Pizza работает в Томске больше четырех лет и, что греха таить, давно стала одной из самых любимых и популярных среди горожан. Открытия кафе этих ребят мы ждали с большим нетерпением. И хотя у Make Love Pizza еще даже нет вывески, поспешили на ужин.

Где: пр. Ленина, 85а, где когда-то (и не очень продолжительное время) размещалась New York Pizza.

Интерьер: ощущение солнечного рок-н-ролла с налетом ретро. Название перекликается с антивоенным лозунгом «Make love, not war» («Занимайтесь любовью, а не войной»), некое сходство нарезанной пиццы c символом пацифистов можно обнаружить и в логотипе. Интерьер кафе тоже «идет» от названия. Фраза «Make love, not war» стала известна во многом благодаря песне Джона Леннона «Mind Games», так что присутствие на стенах изображений ливерпульской четверки не удивляет. Обилие желтого напоминает о хите The Beatles «Yellow submarine». Впрочем, только битлами рок-н-ролльные ассоциации в интерьере не ограничиваются: одна из стен с красной надписью The Wall сразу напоминает об альбоме Pink Floyd (а еще о давней томской традиции расписывания стены на Кирова).

В целом пространство уютно и разнообразно — можно отделиться от окружающих на небольшом втором этаже, можно наблюдать за проспектом Ленина у большого окна, можно расположиться в баре. Много любопытных деталей — на столиках горшки с растениями и с табличками, поясняющими, что, собственно, в них произрастает (можно узнать как выглядит орегано, базилик и прочие), фирменные кружки, футболки, настольная игра с кубиком и фишками. И картонный Ждун в углу.

Меню: тоже солнечное, в ретро-духе, можно узнать героев рок-н-ролла прошлых эпох. В основе — многочисленные пиццы. Указан подробный состав, плюс простым и понятным языком гостям объясняется «суть» каждой пиццы: «Много мяса!!!» или «Эту пиццу почему-то любят вегетарианцы».

Неформальная интонация поддерживается смайлами и уменьшительно-ласкательными суффиксами (правда, нас «десертики» покоробили, такая стилистика на любителя).

Пиццы маленького диаметра стоят от 250 рублей. Кроме главного блюда, поесть можно еще салаты, их всего три, самый оригинальный — с фалафелем, а также пару чизкейков. Интересно, что у всех этих блюд одинаковая цена — 250 рублей.

Из напитков — несколько видов безалкогольных коктейлей (180 рублей), газировка (от 35 рублей), чайник чая (от 120 рублей), кофе (от 55 рублей), в том числе и фирменный Лав-кофе, соки (удивительная цена- 100 рублей за фреш). Также есть крафтовое пиво и сидры (от 250 рублей).

Еда: пиццу мы любим с грибами. Поэтому выбрали «Старк» — этот вариант предполагал сразу несколько видов грибов, а также обещал быть сытным, поскольку дополнялся пепперони и томатами. Еще мы решили узнать, каков в Make Love Pizza салат «Цезарь», а из напитков попробовать сидр Pome Royal (произведенный в Белоруссии).

Сидр принесли почти сразу. Интересно, что он оказался дешевле, чем в меню — не 300, а 250 рублей. Нам пояснили, что меню скорректировать не успели, и адекватные цены можно увидеть возле бара. Правда, в московских барах пиво и сидры этой марки в среднем обходится в 200 рублей, но многие томские заведения уже уверенно превосходят столицу по ценам.

Сидр подали упакованным в крафтовую бумагу, охлажденным. Написано, что он «особый», но мы ничего особого не заметили: традиционный полусладкий яблочный сидр.

Потом настала очередь «Цезаря» (250 рублей). Выглядел он весьма колоритно: здесь салат подается в миске на дощечке с фирменной салфеткой Make Love Pizza. Своеобразие «Цезаря» в этом кафе в том, что гренки и соус к нему идут отдельно от остальных ингредиентов, а курица обжаривается во фритюре и посыпается кунжутом. Собственно, именно такая курица стала для нас единственным недостатком салата — предпочли бы ее в более натуральном виде, без лишней «оболочки». В остальном все было хорошо — вкусные гренки с приправами, пикантный соус, сыр-салаты-томаты черри и перепелиные яйца как «легкая» часть «Цезаря».

Пиццу «Старк» (490 рублей за круг 30 см) тоже приготовили быстро. Подали на доске, разрезанную на куски, отдельных тарелок к ней не прилагалось. Да, она такая же вкусная, как и прежде, когда в Make Love Pizza была только доставка. Из грибов были опята, грузди и лисички, сытности добавляли пепперони и моцарелла, сочности — томаты, необычности — пряности. С пиццей подавался готовый чесночный соус, хотя она хороша и без него. Тесто тоже вкусное, хотя края, на наш взгляд, могли бы быть и немного поскромнее. В любом случае пицца была съедена мгновенно.

Счет: 990 рублей за ужин с большой пиццей.

Итого: Кафе Make Love Pizza определенно не разочаровало. Красочный интерьер, располагающая атмосфера, вкусная еда, удобное расположение. И пиццу, конечно, теперь хочется есть именно здесь, а не заказывать на дом:).

Фото автора

