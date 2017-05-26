Афиша Томска.

Выходные: 27 — 28 мая 2017 года

26 мая 2017 / Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

В главных ролях: Джонни Депп, Орландо Блум, Кая Скоделарио, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Стивен Грэм, Дэвид Уэнэм, Пол МакКартни, Голшифте Фарахани, Брентон Туэйтс, Кевин МакНэлли.

Когда и где: с 25 мая в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 16+.

Концерт «Дети играют с оркестром. Первый отборочный тур»

Лучшие юные музыканты Томской области выступят совместно с Томским Академическим симфоническим оркестром под управлением Ярослава Ткаленко.

Когда и где: 27 мая в органном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 18:00, 200 рублей.

Аудитория: 0+.

Документальный фильм «Эпоха танцев»

Фильм посвящен периоду рождения новой музыкальной культуры в СССР и возникновению рейв-движения в России. Герои фильма — создатели и новаторы культуры, среди которых Максимилиан Ленц (Westbam), Деррик Мэй, Алексей Хаас, Артемий Троицкий, Игорь Шулинский, Евгений Рудин (DJ Грув), Борис Спайдер, Индулис Билзенс, Янис Крауклис, Роберт Гобзинс (EastBam), Угис Полис и многие другие.

Когда и где: 26 и 27 мая в «Аэлите».

Аудитория: 16+.

Latina night

Латино-американские ритмы и популярные песни в стиле самбы и босса.

Когда и где: 27 мая в джаз-кафе Underground.

Время и стоимость билетов: 20:00, 100 — 350 рублей.

Аудитория: 18+.

Детский праздник

В программе: игры, конкурсы, ростовая кукла, воздушные шары и подарки.

Когда и где: 27 мая на Нефтяной, 7.

Время и стоимость билетов: 12:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

День открытых дверей в «Кванториуме»

Томичи и гости города смогут познакомиться с образовательными возможностями технопарка и своими глазами увидеть уникальное оборудование.

Преподаватели и волонтеры «Кванториума» проведут экскурсию по квантумам, продемонстрируют проекты, выполненные кванторианцами, расскажут об образовательных программах и ответят на все возникающие вопросы. В каждом квантуме гостей ждет своя «фишка» — нечто яркое и впечатляющее! Также во время посещения можно будет заполнить заявку на обучение.

Когда и где: 27 мая в детском технопарке «Кванториум».

Время и стоимость билетов: 10:00 — 18:00, вход свободный.

Аудитория: 6+.

Чемпионат Томской области по баскетболу среди мужских команд

Приглашаются все неравнодушные к баскетболу.

Когда и где: все выходные в СК «Юпитер».

Время и стоимость билетов: 17:15 — 22:00, вход свободный.

Аудитория: 6+.

Спектакль «Лариса и купцы»

Русский вестерн по мотивам пьесы А. Н. Островского «Бесприданница». Персонажи Островского, стиль их жизни как никогда «рифмуются» с происходящим в современной России. Театры привлекает мастерство, с которым сделана пьеса, подробно разработанные характеры, увлекательный сюжет. Зритель встречает героиню в критический момент судьбы. Возвращение любимого — последнее обольщение, поманившее обманом счастье…

Когда и где: 27 мая в театре Драмы.

Время и стоимость билетов: 18:00, 350 — 500 рублей.

Аудитория: 16+.

Графический рисунок художницы Людмилы Жуковой

На персональной выставке будут представлены графические рисунки, выполненные линерами и маркерами различной толщины. Художница, создавая свои работы, использовала элементы восточных орнаментов, флоральные мотивы, абстрактные геометрические фигуры.

Когда и где: все выходные в Доме искусств.

Время и стоимость билетов: 11:00 — 20:00, 50 — 70 рублей.

Аудитория: 6+.

Игротека

На игротеке вы можете поиграть в замечательные настольные игры в отличной компании, опробовать новинки настольного мира, а также познакомиться с интересными людьми. В качестве бонуса: чай, печенье и пледы.

Когда и где: 28 мая в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 15:00, 50 — 200 рублей.

Аудитория: 16+.

Третий благотворительный забег «Мохнатый кросс»

Средства, собранные в ходе мероприятия, будут направлены на нужды бездомных животных.

Чтобы принять участие в забеге, необходимо успеть зарегистрироваться до 24 мая и внести пожертвование. В качестве участников приглашаются те, кому есть 18 лет, спортивная подготовка желательна, но не обязательна.

Перед стартом под надзором опытного тренера из партнерского фитнес-центра будет проведена разминка. С более подробной информацией о кроссе можно ознакомиться на Афише.

Когда и где: 28 мая на стадионе «Политехник».

Время и стоимость билетов: 09:40, 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Экспериментальный спектакль «Где-то здесь»

«ПроFEEL/ACTика» — это совместный проект театра «Скоморох» и филологического факультета ТГУ. В этом эксперименте изначально нет определённых целей и планов. Есть лишь задача научить студентов думать и в итоге создать свой настоящий спектакль. И как результат проекта — постановка «Где-то здесь».

Каждая минута сценического действия построена на придуманных самими студентами этюдах, сценарий написан на основе их предельно честных повествований.

Когда и где: 28 мая в театре «Скоморох».

Время и стоимость билетов: 18:00, вход свободный по пригласительным билетам (получить билеты можно на кассе театра, а также в профкомах ТГУ/ТПУ).

Аудитория: 18+.

Мастер-класс по вязанию узлов

Вы сможете обучится мастерству вязания морских узлов. Мастер-класс проведет альпинист с 12-летним стажем, спасатель МЧС России Дмитрий Слюсарев.

Когда и где: 27 мая в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 14:00, 200 — 250 рублей.

Аудитория: 10+.

Заточка ножей на водных камнях

Вы сможете наточить свои инструменты просто до невероятной остроты, а заодно и постичь некоторые моменты оружейной культуры, традиций ножевого производства.

Когда и где: 28 мая в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 14:00, 200 — 250 рублей.

Аудитория: 10+.

Всероссийский день библиотек

Гостей ждет обширная программа: экскурсии, научные чтения, встреча любителей книг, аудио-визуальный перформанс, открытый микрофон и многое другое.

С подробной программой можно ознакомиться на Афише.

Когда и где: 27 мая в Научной библиотеке ТГУ.

Время и стоимость билетов: 13:00 — 17:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Презентация весенне-летней коллекции одежды и аксессуаров «Видоискатель» от бренда Around Co.

В эту субботу состоится презентация весенне-летней коллекции одежды и аксессуаров «Видоискатель» от бренда Around Co. Это лаконичные и актуальные мужские и женские силуэты из качественного 100% хлопка, дополненные, в прямом смысле слова, легким аксессуаром — коробчатым воздушным змеем. В рамках коллекции будет представлена коллаборация с Ivan Levkin Films. Это дерзкий и чертовски стильный легкий плащ под названием «YES I`M CHANGING». Все вещи разработаны и изготовлены в городе Томске максимально ограниченным тиражом.

15:00 — сбор гостей в ЦУМ-Томск, 3 этаж / пр. Ленина, 121;

15:30 — презентация коллекции «Видоискатель»;

16:00 — результаты конкурса репостов;

22:00 — after-party в Hall Bar / пр. Ленина, 70;

Когда и где: 27 мая в ЦУМе.

Время и стоимость билетов: 15:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

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