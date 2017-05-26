Простые знакомства: как наладить личную жизнь с помощью мобильного интернета

26 мая 2017 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Число участников соцсетей и сервисов для знакомств постоянно растет. У всех уже на слуху Mamba, Badoo, LovePlanet и множество других сайтов, каждый со своей спецификой и «фишечками».

Оператор МТС запустил свой сервис знакомств — это бесплатное и достаточно простое в использовании мобильное приложение «Знакомства», пользоваться которым могут абоненты любого оператора связи в любом регионе.

Кого ищем?

Как обычно, сначала нужно скачать приложение. Зарегистрироваться в сервисе можно через любую из популярных социальных сетей — Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники». В этом случае фото и ваши интересы из профиля соцсети автоматически «перекочуют» во вновь созданный аккаунт приложения.

Если в социальных сетях вас не бывает, регистрируйтесь по номеру телефона. Но тут потребуется ненадолго забыть о своей скромности и написать пару слов о себе, а также прикрепить удачное фото. До сих пор нет?! Быстро делаем и идем дальше.

В приложении всего четыре базовых раздела, которые визуально представлены в верхней панели иконками в виде рупора, сердец, чата и гайки. Не надо быть экстрасенсом, чтобы понять, что это разделы «Обсуждения», «Знакомства», «Симпатии» и «Настройки», соответственно.

Прежде чем приступать к поиску своей судьбы, стоит сделать еще несколько полезных уточнений. В первую очередь, важно объяснить сервису, кого вы ищите: мужчину или женщину, возраст потенциального партнера и насколько далеко от вас он (она) может находиться. Для точных указаний достаточно зайти в «Настройки».

Удобная фишка: во время переписки вы сможете с легкостью обмениваться фотографиями с собеседником. Для этого в приложении есть удобная кнопка в виде иконки с фотоаппаратом слева от окна для общения.

Когда вы захотите общаться «наедине», не отвлекаясь на новые знакомства, но и не удаляя при этом анкету, воспользуйтесь функцией «Невидимка». Она сделает ваш профиль невидимым для других. Если передумаете — «выйти из тени» можно будет в одно касание.

Больше никаких препятствий нет, пора искать. Идем в «Знакомства» — те самые «сердечки» — и активируем… интуицию, только ищите ее не в программе, а в себе. Она пригодится, потому что принимать решение о целесообразности дальнейшего общения с тем или иным человеком вы будете по минимуму вводных данных — фото, имя и возраст. Если кандидатом этот рубеж успешно преодолен, смахивайте фото вправо. Если человек на фото не соответствует вашим представлениям о прекрасном — влево. Вот так просто. После этого остается ждать, когда ваши симпатии совпадут, и можно будет общаться в чате. Без этого доступ к человеку получить не удастся. Все диалоги будут собраны в разделе «Симпатии».

Для тех, кто не строит далеко идущие планы, а просто ищет компанию, например, сходить в кино, в приложении есть специальный, ни к чему не обязывающий раздел «Обсуждения». Нажимаете на кнопку с плюсом в правом верхнем углу и инициируете свою тему для беседы, либо присоединяетесь к уже заявленным. Для этого не обязательно никого «лайкать», а можно тут же в переписке обсудить все детали.

Знаете ли вы, что… — Предпочтения партнеров генетически заложены, доказывают исследования человеческого ДНК учеными (по данным исследования, опубликованного в журнале Nature Human Behaviour в мае 2016 года). — Более 20% россиян ищут любовь в соцсетях и на сайтах знакомств (ВЦИОМ, 2015). — Сайт Mamba. Ru в январе 2017 года посетили более 4 миллионов человек (данные Мamba).

Важные правила безопасных интернет-знакомств

Не публикуйте и не сообщайте малознакомым собеседниками много личной информации: настоящую фамилию, где вы живете, работаете и с кем проводите время.

Если хотите назначить реальную встречу с виртуальным знакомым, пусть эта встреча состоится в людном месте, и лучше в светлое время суток.

Сообщите близким или друзьям о том, куда и с кем идете.

И еще несколько слов о безопасности. Ни для кого не секрет, что все люди разные, и некоторые бывают навязчивы. Если кто-то перейдет границы разумного, не стесняйтесь пожаловаться разработчику приложения. Узнать, как это сделать, а также получить ответы на другие важные вопросы вы всегда сможете в «Настройках», в разделе FAQ (англ. Frequently Asked Questions — часто задаваемые вопросы).

А теперь можно смело приступать к поиску, и пусть все у вас сложится!

По материалам МТС/Медиа

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