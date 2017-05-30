ТГАСУ — 65: шествие на день рождения, итоги работы и планы на будущее

30 мая 2017 / Партнерский материал / Фото: Виктория Евстафьева

В этом году Томский государственный архитектурно-строительный университет отмечает 65 лет со дня основания. За это время вуз выпустил более 60 тысяч специалистов, которые сегодня работают по всему миру.

Свой день рождения ТГАСУ будет отмечать 5 июня. Об итогах работы за последние пять лет, планах на будущее и грядущем юбилее на прошлой неделе в ходе пресс-конференции рассказал ректор ТГАСУ Виктор Власов.

ТГАСУ сегодня

— На сегодняшний день ТГАСУ является одним из семи архитектурно-строительных университетов России, и одним из двух — за Уралом, — рассказал Виктор Власов. — Томск в этом плане оказался впереди: сперва в нашем городе открылся факультет при Технологическом институте (ныне ТПУ — прим.ред.), затем он переехал в Новосибирск, где на его базе создали Сибстрин, нынешний НГАСУ. Позднее дошла очередь и до Томского строительного института. Но наш университет по-прежнему занимает лидирующую позицию, обгоняя новосибирцев по ряду параметров, включая оценку научных достижений.

Сегодня в ТГАСУ представлен полный цикл образования, начиная с программ профориентации для школьников и заканчивая различными формами дополнительного архитектурного образования. После бакалавриата и магистратуры у студентов есть возможность остаться в университете и заниматься наукой уже в аспирантуре, а затем и докторантуре.

— Мы готовим абитуриентов — томичей и жителей области — к поступлению в университет. Если страна не строится — она не развивается, это факт. И мы уделяем особое внимание довузовской подготовке именно архитекторов — здесь есть своя специфика поступления, за два года в старшей школе мы успеваем их подтянуть. Сейчас мы договорились с рядом школ Томска и Северска о создании профильных классов. Ну, а в будущем планируем открыть лицей, сможем приглашать даже иногородних — у нас хороший фонд общежитий, — отмечает ректор.

Преподаватели ТГАСУ входят в составы экспертных советов по строительству и архитектуре, ежегодно проходят переподготовку. Например, в 2017 году 42 сотрудника университета будут проходить рабочую стажировку на онлайн-платформе EDX; пять человек уже получили сертификаты о прохождении.

— Это костяк, который в дальнейшем будет развивать онлайн-образование в нашем университете, — говорит Виктор Власов. — Сейчас мы работаем над проектом электронного образования в Томской области с участием ведущих университетов мира, в частности, Римским университетом. Помимо этого у нас есть свои онлайн-курсы, около 80 программ, которые используются в обучении заочников.

ТГАСУ в цифрах: — 7 институтов — 6 факультетов — 37 кафедр — 70 образовательных программ — 6,5 тысяч студентов — 12 корпусов — 7 общежитий — 200 аудиторий — 51 тыс. кв. метров общей учебной площади

Итоги пятилетки

Средний конкурс на поступление в ТГАСУ повышается год от года. В 2016 он составил 2,84 человека на место, на архитектурном направлении — 7 человек на место. С 2012 года наблюдается рост доли магистрантов среди обучающихся — 10% от общего числа; эту цифру планируется довести до 25%.

По данным независимого мониторинга, 87% выпускников находят работу сразу после получения диплома, из них 80% — в Томской области. Студенты получают премии Президента РФ — с двух-трех человек в 2012 году эта цифра выросла до 60 в 2017-м. Университет регулярно выигрывает образовательные и научные гранты — не меньше 20 в год. Растет и научная активность: количество публикаций ученых ТГАСУ в Web of Science выросло в 16 раз, РИНЦ и Scopus — в 8 раз.

ТГАСУ входит в ТОП-100 университетов России, занимает второе место среди профильных вузов страны.

— Наши иностранные партнеры ТГАСУ немногочисленны, но цель — не количество, а качество, — подчеркивает Виктор Власов. — Есть научные партнеры из Великобритании, с которыми был реализован грант по материаловедению на базе Кембриджского университета. В области образования ТГАСУ сотрудничает с университетами Ювента, Римским, Гумбольдта.

Возвращаясь к внутренним достижениям — за последние два года, несмотря на курс на оптимизацию, в университете не был уволен ни один преподаватель, при этом зарплата преподавательского состава выросла на 30%. За пять лет значительно обновилась материально-техническая база, в частности, закуплено новое оборудование:

— В основном это связано с испытанием на прочность строительных конструкций: проверка на растяжку, сжатие, и так далее. У нас открыт научно-исследовательский Центр по строительной физике, где мы проводим испытание на шумы, проверяем морозо-и жароустойчивость материалов в специальной лаборатории. Также открыли научно-исследовательский Центр по компьютерному моделированию, закупили все лицензионные программы по моделированию строительных конструкций, зданий и сооружений как при возведении, так и при разрушении. Последнее особенно важно для работы МЧС.

Активное участие университет принимает и в жизни города. В 2016 году Виктор Власов на добровольных началах принимал участие в работе в общественной комиссии по контролю строительства дорог в Томске и области. На договорной основе специалисты ТГАСУ оказывают ряд услуг по экспертной оценке проектов города и области. Также в июле 2017 официально начнет свою работу саморегулируемая организация строителей на базе ТГАСУ, которую возглавит Виктор Власов.

— Я считаю, что такая организация в Томске должна существовать под эгидой ТГАСУ — мы, можно сказать, законодатели мод в этой области в городе. И мы должны влиять на внедрение новых разработок в области строительства. У нас есть Институт непрерывного образования, мы готовы обучать строителей. И следить за качеством работ, конечно.

Студенты старших курсов университета принимают активное участие в конкурсах на разработку решений городских общественных пространств. Например, ряд работ был представлен во время разработки проекта «Томские набережные».

— Из томских проектов отдельно можно отметить Музей науки и техники можно. Мы являлись главным исполнителем, оператором, организовывали международный конкурс. Выиграл проект «Студии 44», ряд работ наш университет выполнял совместно с ними. Проект прошел государственную экспертизу, нужно изыскивать средства и строить. Прообраз этого музея пока разместится в недавно открывшемся «Кванториуме».

По словам Виктора Власова, университет еще несколько лет назад подал заявку на реконструкцию одного из учебных корпусов ТГАСУ — «красного корпуса», построенного по проекту архитектора Константина Лыгина (в перспективе здесь планируется оборудовать смотровую площадку). Существует и проект по благоустройству Соляной площади, который может быть реализован только при активном участии города: — Одним из главных элементов при обустройстве площади мог быть стать памятник строителю. Этот проект включен в заявку «ИНО Томск», но вопрос упирается в финансы. Мы считаем, что это касается всего города, поэтому и финансирование должно идти из этого источника. Есть у нас и другой проект, который уже три года лежит утвержденный в министерстве — по реконструкции третьего корпуса и пристройке к нему нового семиэтажного лабораторного корпуса. Пока средств не выделяют, ждем 2018 года, возможно, тогда что-то получим. Реализация проекта обойдется в полмиллиарда рублей.

Два юбилея

В этом году ТГАСУ отмечает сразу несколько знаковых дат: 65-летие учебного заведения и 20-летие со дня присвоение статуса университета. За эти годы университет выпустил 65 тысяч специалистов, которые принимали участие во многих знаковых стройках и СССР, и современной России: «Томскнефтехим», Братская, Саяно-Шушенская и другие ГЭС, одна из крупнейших строек — «Сила Сибири». Выпускники ТГАСУ работают как в России, так и за рубежом.

Празднование юбилея пройдет 5 июня, рассказал Виктор Власов. Впервые в истории университета состоится шествие: колонны студентов и преподавателей пройдут по маршруту от здания администрации Октябрьского района по улице Пушкина до главного корпуса ТГАСУ на площади Соляной. Затем во дворе состоится концерт при участии студенческих коллективов и приглашенной музыкальной группы.

— В этом году мы решили не переносить дату, а отметить непосредственно в день рождения ТГАСУ — 5 июня, — рассказал Виктор Власов. — В 12 часов в актовом зале состоится расширенное заседание ученого совета при участии губернатора Томской области. После этого пройдет шествие — опыт других университетов показывает, что подобный формат нравится и студентам, и вообще всем горожанам, это хорошая традиция. Разрешение нам уже выдали, так что пройдем колонной до главного корпуса, а там уже будет концерт, праздник. Приглашаем всех на наш юбилей!

Первый архитектурно-строительный факультет появился в Сибири как часть Томского технологического института. Затем факультет перевели в Новосибирск, который активно строился и нуждался в квалифицированных кадрах. В дальнейшем на основе этого факультета вырос Сибстрин (сегодня — Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет).



Томский строительный институт открылся в 1952 году. Первый набор состоял из 150 человек, выпускали тогда студентов по двум направлениям: промышленно-гражданское строительство и гидротехника. В 1957 году институт выпустил 110 инженеров ПГС и 48 гидротехников. К 60-м годам было открыто уже три факультета: строительный, механический и автодорожный.



В 1997 году ТИСИ был преобразован в ТГАСУ. С 2013 года университет возглавляет Виктор Власов.

Текст: Катерина Маас

Фото: Вероника Белецкая, Виктория Евстафьева

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