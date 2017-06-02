Четыре дня за кулисами.

Фотопроект Виктории Евстафьевой

2 июня 2017 / Томский Обзор

АВТОР Виктория Евстафьева

В театре зрителю показывают только то, что он должен увидеть.

Мы не можем наблюдать за тем, как актеры собираются, репетируют (или не репетируют), смеются, переживают, что забыли текст. Не видим работу людей, которые отвечают за декорации, спецэффекты, свет, музыкальное сопровождение.

Это всегда скрыто от посторонних глаз. Но от того лишь интереснее окунуться в этот мир хотя бы на какое-то время. Хотя бы на четыре дня.

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