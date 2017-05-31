Между Фомском и Марградом.

5 фактов о фирменном поезде «Томич» (ФОТО)

31 мая 2017 / Томский Обзор

Фирменному поезду «Томич» повезло. Он не только просуществовал 50 лет, успев стать своеобразным транспортным символом Томска, но и попал на страницы фантастической повести.

Фомич

В 1979 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла повесть томского писателя Виктора Колупаева «Фирменный поезд „Фомич“». Конечно же, главное место действия повести было списано с популярного фирменного поезда «Томич». В повести скорый «Фомич», курсирующий по маршруту Фомск-Марград (в которых сложно не узнать Томск и Москву) стал площадкой для динамичного и душевного фантастического сюжета. А среди его пассажиров оказались пришелец с другой планеты, человек, проживший миллион жизней, каждая из которых была вариантом одной и той же реальности, и писатель, встречающий наяву своего персонажа, с которым действительно произошло все то, что придумал писатель:

Кстати, повесть В. Колупаева в этом году переиздали в серии «Ретро библиотека приключений и научной фантастики» московского издательства «Престиж Бук»

В пятом десятке

На самом деле, фирменные поезда в России возникли не сами по себе, а трансформировались из курьерских. Первый такой именной поезд, знаменитая «Красная стрела», появился в 1931 году. А скорый поезд «Томич» получил статус фирменного в 1967 году — к тому моменту по России курсировало уже 4 десятка фирменных поездов. Среди них были и «Северная Пальмира», и «Нева», и «Орёл», и «Сибиряк».

Первый рейс «Томича» состоялся 30 сентября 1966 года, а менее чем через год он уже получил «фирменность» — как раз примерно в это время региональные центры начали получать свои фирменные поезда.

Из архива Вагонного участка Томск

Фирменные цвета

Оказывается, первоначально у «Томича» были «вишневые» вагоны с желтым оконным поясом!

Поезд 37/38 «Томич» Москва — Томск, май 1970 г. Автор: Romen Peter (Австрия). Фото опубликовано на transsib.ru

А уже на рубеже 1980–1990-х годов вагоны поезда были окрашены в зелёный цвет с широкой синей полосой по высоте окон и жёлтой узкой полосой под окнами. Это должно было символизировать вечнозеленую сибирскую тайгу и высокое голубое небо:

Поезд 37/38 «Томич» Москва — Томск, в движении, июль 2002 г. Автор: Дмитрий Афонин. Фото опубликовано на transsib.ru

Сейчас фирменный поезд «Томич» выглядит так:

Фото: Олег Асратян

Маршрут

До середины 1990-х годов «Томич» курсировал через Казань и прибывал на Казанский вокзал Москвы. Сейчас маршрут поезда проходит через Киров, Нижний Новгород, Владимир и завершается на Ярославском вокзале столицы.

Фото: Максим Каширин

Вагонный быт

Накануне запуска в «Томича», в 1966-м, из 53 вагонов было сформировано три состава. Для разработки фирменного стиля был создан художественный совет. Интерьер вагонов украсили 200 пейзажей, отпечатанных в городской типографии вместе с набором необходимой информации и документов.

Сегодня в состав поезда «Томич» включены пассажирские вагоны трех типов: СВ, купе и плацкарт; с 2016 года в каждом купе стали устанавливать две дополнительные розетки. Пассажиры поезда могут воспользоваться душевой кабиной, и в случае необходимости приобрести у проводника все необходимое, включая гель для душа, шампунь, полотенце, одноразовые тапочки и шапочку для душа. В поезде действует безналичная система оплаты дополнительных товаров и услуг.

Фото: Олег Асратян

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