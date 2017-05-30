Под открытым небом: Univer music festival прошел в университетской роще

30 мая 2017 / Партнерский материал

Празднование 139-го дня рождения Томского государственного университета в этом году завершилось музыкальным фестивалем.

Но не обычным, а фестивалем электронной музыки, с приглашенным диджеем. Как это было, рассказываем в нашем материале.

По традиции, каждый год в университетской роще проходят концерты томских музыкальных коллективов, а в финале вечера выступают приглашенные гости. В этом году организаторы решили сменить курс, и заявили новый формат — фестиваль электронной музыки на открытом воздухе.



В лайн-апе фестиваля значились: Рустам Ширинов (Dj Agresia), дуэт Vandls, молодой томский диджей Jumpin Higher и, наконец, Кирилл Слепуха. Ведущими вечера уже много лет подряд являются известные томские квнщики и шоумены — Сергей Слесаренко и Сергей Игуменшев.

Открыл фестиваль женский хор ТГУ, исполнивший «Гаудеамус» а капелла. А диджей Jumpin Higher заставил всех прыгать выше головы. К этому моменту в роще прибавилось зрителей — несмотря на погоду, многие хотели принять участие именно в музыкальном фестивале. От танцев быстро становилось жарко.

Музыкальную программу фестиваля разбавила церемония вручением призов за лучшие ролики в формате Mannequin Challenge. В этом году студентам ТГУ предложили выяснить, какой факультет самый-самый через создание вирусных роликов, где люди изображают манекенов. Впервые подобный ролик был замечен в Твиттере в октябре 2016-го, этот формат был признан самый популярным твиттер-флэшмобом того года.



В течении нескольких недель факультеты присылали свои видео отборочной комиссии. В итоге жюри из руководителя управления по молодежной политике администрации Томска и семи известных в городе представителей творческих индустрий выбрало три лучших ролика. А зрители путем прямого голосования прямо на празднике определили победителя.



Первый в истории Кубок Императорского университета заслуженно завоевал Физический факультет. Победители также получили камеру GoPro. Второе место досталось Институту искусства и культуры, а третье — Историческому факультету. Оба получили квадрокоптеры. Кроме того, специальный приз от спонсора достался авторам ролика от общежития «Парус».

Продолжил программу диджей Agresia, и тут не обошлось без сюрприза: вместе с ним к пульту вышел директор физико-математической школы ТГУ и научный руководитель Томского физико-технического лицея Павел Назаров. Вместе они устроили научно-музыкальную инсталляцию, транслировавшуюся на большой экран рядом со сценой. Сложно сказать, как много зрителей наблюдали за происходящим, а не танцевали, но безусловно, подобные эксперименты хорошо отражают дух сегодняшнего университета — сочетание «строгой» науки и способности к самоиронии.



Продолжили музыкальную программу дуэт Vandls со своими мэшапами, ну, а закрыл фестиваль гость — Кирилл Слепуха, известный диджей, соавтор хита David Guetta — Light My Body Up. К этому моменту в роще стало достаточно темно, чтобы все подготовленные технической командой фестиваля спецэффекты сработали на полную.

Текст: Катерина Маас

Фото: Владимир Дударев, tsu.ru

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