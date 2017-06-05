Андрей Тютюшев: «При прочих равных, мы предпочитаем Томск»

5 июня 2017 / Партнерский материал / Фото: Евгений Севостьянов

Глава холдинга «Сибирская Аграрная Группа» Андрей Тютюшев рассказал о сегодняшнем дне компании и планах на будущее.

Вкратце: в Томске будет построен цех по производству мелкокускового полуфабриката, в Томске и Красноярске — заводы по утилизации биологических отходов; в Асино — завод по производству премиксов, в Тюмени запущен селекционно-генетический центр. Год начался благоприятно, и в будущее «Аграрная Группа» смотрит с уверенностью.

Запуск свинокомплекса

Как известно, 2016 год был годом санации на свинокомплексе «Томский». На нем было капитально отремонтированы цеха, установлено современное оборудование, полностью заменено поголовье. Так как на время работ производство было прекращено, доход от этого предприятия в прошлом году полностью отсутствовал. Несмотря на это, финансовые результаты холдинга в 2016 году были ненамного ниже, чем в 2015-м: 3,7 млрд и 3,9 млрд соответственно. Это никак не связано с инфляцией, так как в прошлом году средние цены реализации на свинину были на 13-14 рублей меньше, чем в позапрошлом.

В чем причина? Руководитель холдинга считает, что на финансовый успех повлияли как факторы рынка, так и события внутри холдинга:

— Аналитика показывает, что по России в целом растет спрос на свинину. При этом, на говядину он падает, а птица пользуется спросом на том же уровне. К тому же, поддержать холдинг на период остановки «Томского» помог запуск производства на свинокомплексе «Красноярском».

Сейчас СК «Томский», можно сказать, уже «на сносях»: в июне здесь будет выпущена первая продукция. Предположительно, что в этом году объем производства свинины в холдинге должен составить 140 тысяч тонн.

Объемы производства мяса птицы на предприятиях «Аграрной Группы» также растут. В 2015 году произведено 33 тыс. тонн, в 2016 — 37 тыс. тонн. Если не в этом, то в следующем году планируется выход на цифру в 40 тыс. тонн.

Куском — удобнее

Если раньше холдинг реализовывал свинину в полутушах, а разделывали на части ее уже производители и продавцы, то в прошлом году на свинокомплексих «Уральском», «Красноярском» и «Восточно-Сибирском» начали так называемую «обвалку крупного куска». Мясо в кусках стало пользоваться большим спросом, и за год его было произведено 6 тысяч тонн.

— Люди постепенно отвыкают от советской традиции — покупать полутушу на зиму и хранить на балконе, — поясняет Андрей Тютюшев. — Теперь хозяйка идет в магазин, покупает 200 граммов мяса и тут же готовит, не замораживая. Люди готовы немного переплачивать за упаковку ради удобства приготовления.

В Томске планируется строительство цеха по производству мелкокускового полуфабриката. Сейчас мы производим крупный кусок из мяса свинины. В перспективе на нем будет перерабатываться все мясо, которое производится на свинокомплексе «Томском». А это примерно 40 тыс. тонн мяса в год.

Есть наблюдения и по другим переменам во вкусах потребителей, и это заметно по объемам реализации продукции холдинга. Например, потребление пельменей снизилось на целых 7% за год. Колбасу покупатели стали предпочитать более дешевую. Многие производители сохраняют цены на прежнем уровне за счет экономии на составе. В «Аграрной Группе» рецептуры «гостовских» колбас не меняют, поэтому цена на них может повышаться. Спрос остается стабильным, покупатель ценит наше качество.

На уровне генетики

Свиноводческая отрасль в целом и «Сибирская Аграрная Группа» в частности в последние пару лет столкнулась с проблемами обновления поголовья. Племенное стадо на большинстве промышленных свинокомплексов состоит из свиней европейских генетических линий. Например, на предприятиях «Аграрной Группы» использовалось датское племенное поголовье. Когда ввоз живых свиней из Дании запретили в связи с введением санкций, и пришлось скрещивать животных разных генетических линий, это стало причиной некоторого снижения производственных показателей. Хотя они все равно гораздо выше, чем у других предприятий-лидеров российского рынка.

Выход — создавать собственную селекционную ферму, чтобы не зависеть от поставок с Запада. Поэтому «Аграрная Группа» построила племенную ферму в Тюменской области. Уже в 2017 году туда будет завезено первое поголовье, а еще через два года производителями собственной генетической линии будут обеспечены все предприятия комплекса. Затем начнутся продажи на другие свиноводческие фермы.

Правильная утилизация

Свиноводческие фермы дают не только доходы, но и отходы. Их нужно правильно утилизовать — без ущерба для окружающей среды, а желательно, с пользой.

В Томске строиться большой завод по утилизации биологических отходов — того, что не идет в пищу людям. Зато превращается в мясокостную муку, натуральную полезную добавку в корм животным. На заводе будут утилизовывать отходы не только свинокомплекса, но и птицефабрики, и мясокомбината. На очереди — строительство подобного завода в Красноярске.

Те отходы жизнедеятельности животных, которые в пищу уж точно никому не годятся, тоже должны быть утилизованы правильно. Для этого в Томске также запускают обновленные очистные сооружения. Площадь полей орошения будет увеличена и перенесена. Если раньше стоки свинокомплекса сбрасывали на расстоянии 30 км от городской черты, то теперь они будут находиться на большем удалении. Это полностью избавит город от неприятных запахов при любом направлении ветра.

2017-й будет лучше

В том, что 2017 год по основным производственным показателям будет лучше предыдущего, у руководства нет никаких сомнений. Хотя бы потому, что со второго полугодия начнется производство на свинокомплексе «Томском». К тому же, сейчас складывается благоприятная для производителей ситуация на рынке: спрос на свинину продолжает расти.

— Я думаю, по итогам 2017 года наши показатели EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации, — прим.ред.) должен составить около 5 миллиардов рублей. В планах на 2018 год — более 6 млрд, — предполагает Андрей Тютюшев. — Хотя, эти показатели сильно зависят от цен на мясо и зерно, которую диктует рынок. Но мы знаем, что продукция холдинга конкурентоспособна, что нам удается удерживать себестоимость на нужном уровне. И в любом случае, мы уверенно смотрим в будущее.

Предпочтение — Томску

Предприятия «Аграрной Группы» находятся в разных областях Сибири и Урала. Во всех регионах взаимодействие с органами власти строится достаточно комфортно, так как любая область заинтересована в развитии производства на своей территории.

Например, власти Красноярска хорошо помогают своим сельхозпредприятиям — от 30% компенсации на приобретение оборудования до компенсации процентной ставки по сельскохозяйственным кредитам.

Тем не менее, в «Сибирской Аграрной Группе» при уважении ко всем регионам присутствия некоторое предпочтение отдают родной Томской области. Ведь именно отсюда в 2000 году и началось развитие холдинга.

— Я люблю нашу область, — признается, Андрей Тютюшев. — В ситуации выбора при прочих равных мы выбираем Томск. Например, так произошло на этапе строительства премиксного завода — на нем будут производить витаминные добавки для животных. Нам предлагали хорошие условия и в Красноярске, и в Томске. Мы выбрали Томскую область, город Асино. Чтобы здесь, в родном регионе, поддерживать развитие промышленности.

Текст: Елена Фаткулина, Катерина Кайгородова

Фото: Евгений Севостьянов

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