Афиша Томска.

Ожидаемые мероприятия июня-2017

31 мая 2017 / Томский Обзор

Что ожидает нас в культурно-развлекательной жизни Томска в июне, рассказываем в традиционном календаре мероприятий месяца.

Спектакли

Время каникул для Верочки — это время заслуженного отдыха! Но значит ли это, что нужно только играть, лежать и отлынивать от домашних дел?! Большой выдумщик и забавник Шуршик научит девочку не только отдыхать с пользой и правильно распоряжаться драгоценным временем, а также быть доброй, честной и справедливой.

Когда и где: 1, 3, 10 и 14 июня в Томском театре юного зрителя.

Стоимость билетов: 250 рублей.

Аудитория: 6+.

Эстрадный центр «Yes», студия эстрадного вокала «Vocal Work», студенческий музыкальный театр «SMT-шоу» ТГУ приглашают всех ребят и их родителей на яркий и запоминающийся детский мюзикл «Ура, каникулы!».

Грандиозное песенно-танцевальное музыкальное шоу, современное световое и декорационное решение, яркие костюмы и известные музыкальные композиции, которые поют на сцене и дети и взрослые.

Когда и где: 4 июня в ЦК Томского государственного университета.

Время и стоимость билетов: 18:00, 250 — 450 рублей.

Аудитория: 0+.

90-летию со дня рождения Галины Вишневской посвящается. Участвуют солисты солист Михайловского театра, Московского Академического Музыкального театра, Новосибирской филармонии, Томской филармонии и Хоровой капеллы ТГУ.

Когда и где: 13 июня в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 — 700 рублей.

Аудитория: 12+.

Сказка-фантазия по мотивам пьесы томского писателя Александра Казанцева «Ванюша, Иван Петрович». Сказка позволит погрузиться в сибирский эпос, познакомиться с героями мифов и легенд и понять особенности местных сказаний.

Когда и где: 16 и 17 июня в Томском театре юного зрителя.

Стоимость билетов: 270 рублей.

Аудитория: 6+.

В «Черном молоке» действие происходит на затерянной в Сибири станции, которая не то чтобы сердце нашей родины, а область где-то пониже крестца.

В эту дыру приезжает из Москвы пара торговцев-челноков, под видом рекламной акции сбывающих доверчивому населению китайские тостеры. Левчик и Мелкий (прозвище его беременной подружки) сначала лихо «обувают» их, а потом отделываются, как могут, по ходу дела еще и бурно выясняя отношения между собой…

Когда и где: 17 июня в Театре Драмы.

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Концерты

Участники — студенты и выпускники Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций, Томского музыкального колледжа имени Э. В. Денисова и Томского техникума социальных технологий. В программе: любимые эстрадные песни, хиты нашего времени, жестовая песня и дефиле моды.

Когда и где: 6 июня в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 250 рублей.

Аудитория: 12+.

Специальные гости вечера — Вадим и Валерий Мищуки и Григорий Данской.

Когда и где: 8 июня в ЦК Томского государственного университета.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 — 500 рублей.

Аудитория: 6+.

Впервые в Томске на одной сцене зрители увидят театрализованное шоу с участием ШСТ «Индиго», а также студентами и сурдопереводчиками Томского техникума социальных технологий.

На вечере предлагается вспомнить всеми любимые песни с применением театральных эффектов, пантомимой, танцами и жестовым языком. Песни на жестовом языке — особо выразительное искусство, которое предназначено для всех зрителей без исключения. Жест как слово понятно и взрослым и детям.

Когда и где: 10 и 24 июня в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 18:00, 100 рублей.

Аудитория: 6+.

Небесные светила хотя бы раз привлекали внимание каждого человека на Земле. И композиторы — не исключение. Старинные музыканты в красивом и закономерном движении Солнца планет видели высшее выражение гармонии, а значит — счастья. И в музыке для органа эти астрономические образы не такая уж редкость. Вот перед нами парад планет в музыке Густава Холста, вот романтическая Луна в знаменитой сонате Бетховена, вот Аполлон-солнце в музыке Иоганна Пахельбеля, а вот старинный певец Вольфрам фон Эшенбах, поющий песнь далёкой звезде в опере Вагнера.

Когда и где: 14 июня в органном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 250 — 350 рублей.

Аудитория: 6+.

Престолы Франции, Германии, Англии, других стран будут оспаривать друг у друга право называться «самой органной страной». Музыка королей и королевств, музыка их подданных и их победителей, а также великолепный саундтрек Рамина Джавади к «Игре престолов».

Когда и где: 20 июня в органном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 250 — 350 рублей.

Аудитория: 6+.

Кино

Фантастический боевик «Чудо-женщина»

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.

В главных ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Робин Райт, Конни Нильсен, Дэвид Тьюлис, Елена Анайя, Юэн Бремнер, Люси Дэвис, Дэнни Хьюстон, Элинор Мацуура.

Когда и где: с 1 июня в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 13+.

Драма «Нелюбовь»

Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) — ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.

В главных ролях: Марьяна Спивак, Алексей Розин, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев, Джан Бадмаев, Евгения Дмитриева, Сергей Двойников, Артем Манукян, Наталья Винокурова.

Когда и где: с 1 июня в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Фильм ужасов «Мумия»

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.

В главных ролях: Том Круз, София Бутелла, Аннабелль Уоллис, Рассел Кроу, Джейк Джонсон, Чести Бальестерос, Хавьер Ботет, Кортни Б. Вэнс, Noof McEwan, Марван Кензари.

Когда и где: с 8 июня в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 13+.

Драма «Весь этот мир»

Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, который не позволит этому помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить все прелести внешнего мира и очарование первой любви. Всегда разделенные оконными стеклами, связанные лишь перепиской, она и Олли все равно сближаются и готовы рискнуть всем, чтобы быть вместе… даже если это означает потерять все.

В главных ролях: Амандла Стенберг, Ник Дж. Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана-де ла Регера, Тэйлор Хиксон, Danube R. Hermosillo, Дэн Пэйн, Фиона Лоуи, Сэйдж Броклбэнк, Роберт Лоуренсон.

Когда и где: с 15 июня в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 13+.

Фантастический боевик «Трансформеры: Последний рыцарь»

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

В главных ролях: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джемма Чан, Лора Хэддок, Изабела Монер, Стэнли Туччи, Джон Гудман, София Майлс, Сантьяго Кабрера, Джош Дюамель.

Когда и где: с 22 июня в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 12+.

Мультфильм «Гадкий Я — 3»

Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.

В главных ролях: Дженни Слейт, Кристен Уиг, Стив Карелл, Стив Куган, Миранда Косгров, Расселл Брэнд, Трей Паркер, Дэна Гайер, Пьер Коффан, Энди Найман.

Когда и где: с 22 июня в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакел.

Аудитория: 6+.

Выставки

Это первая персональная выставка Сергея Авдеева и Мери Батманян в стенах художественного музея, но сами авторы уже успели зарекомендовать себя в художественной среде нашего города.

Мери и Сергей — непременные участники областных и межрегиональных выставок, их работы можно встретить в томских галереях. Они активно претворяют в жизнь общее на двоих кредо, о том, что художник может и должен зарабатывать на жизнь своим творчеством, не пасуя перед теми трудностями, с которыми сталкивается всякий молодой творец, начинающий свою карьеру на периферии, вдали от столиц.

Когда и где: до 25 июня в Художественном музее.

Стоимость билетов: 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

На выставке можно увидеть 20 фотоколлажей, на которых представлены похожая каменная архитектура, храмы, мосты, набережные, ковка, памятники, архитектурные детали внешних и внутренних интерьеров Санкт-Петербурга и Томска. Дополняют фоторяд работы томских скульпторов Олега Кислицкого и Леонтия Усова, а также макеты старинных томских зданий, выполненных студентами ТГАСУ.

Когда и где: до конца июня в Музее истории Томска.

Стоимость билетов: 80 рублей.

Аудитория: 6+.

Более тридцати лет художник творит на томской земле, и его пейзажи неизменно находят горячий отклик в сердцах городских старожилов и не только. аботы его всегда написаны с большим чувством, часто в них соединяются в один лирический мотив памятные каждому томичу места, не столь близкие географически. Но именно такой взгляд раскрывает зрителю саму суть старого Томска. На холстах Кнэхта город какой-то иной — ностальгический, немного сказочный, со старыми трамваями, машинами, очарованием старинных домов.

Когда и где: до 3 июля в Художественном музее.

Стоимость билетов: 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

Общество

В программе: развлечения и конкурсы для всей семьи, квест «Научись спасать жизнь» и флешмоб медработников.

Когда и где: 1 июня в парке «Солнечный городок».

Время и стоимость билетов: 12:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Кроме выставки-продажи всяких вкусностей для гостей будут организованы: мастер-классы, шоу мыльных пузырей, детская парикмахерская, аквагрим и многое другое.

Когда и где: 1 июня в РК Fакел.

Время и стоимость билетов: 12:00 — 20:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

На Воскресенской горе для детей и их родителей будет организована работа мастерских, где их научат: работать с берестой и шерстью, использовать пластиковые бутылки для украшения дома, собирать амулеты из эко-материалов. Также юные натуралисты примут участие в конкурсе на знание навыков ориентирования на местности и размещения экзотических животных на карте мира, в соответствии с территорией их обитания.

В программе примут участие: детские художественные школы, клубные формирования домов культуры, а также библиотеки и другие творческие объединения Томска.

КОГДА и ГДЕ: 3 июня на Воскресенской горе.

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 12.00 — 15.00, вход свободный.

АУДИТОРИЯ: 0+.

Гостей ждут конкурс плаката и рисунка под открытым небом, концерт и посещение выставок Художественного музея.

Когда и где: 3 июня в Театральном сквере.

Время и стоимость билетов: 11:00 — 16:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

В новом сезоне слушателей ждут лекции о путешествиях, публичных выступлениях, истории, психологии, бизнесе и о многом другом.

Для поступления в «Университет под открытым небом» необходимо иметь с собой плед или каремат, а также блокнот и ручку.

Когда и где: каждые четверг и субботу весь июня рядом с 4 корпусом ТГУ.

Время и стоимость билетов: 18:30 и 19:30, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Начнётся праздник шествием колонн сотрудников научных и социально-культурных учреждений Томского научного центра, которое плавно перетечёт в самый интересный и интеллектуальный эпизод — конкурс КВН команд институтов. Продолжится мероприятие концертом с участием рок-групп и сотрудников ИФПМ СО РАН.

11 июня программа праздника продолжится и в части спорта и в части самодеятельного искусства. Ярмарка народного творчества «Академический Арбат» в этом году будет сопровождаться выступлениями фольклорных коллективов и творческих объединений Академгородка. А завершит программу праздничный бал.

Когда и где: 10 и 11 июня в Академгородке.

Аудитория: 0+.

Томичам представят выставку-ярмарку подворий, национальных кухонь, произведений художников и мастеров изобразительного и декоративно-прикладного. Приходите повеселиться и закупиться!

Когда и где: 12 июня на Набережной реки Томи.

Время и стоимость билетов: 09:00 — 16:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

В теплый, волшебный вечер, тысячи жителей и гостей города смогут запустить яркие водные фонарики и загадать желание.

Когда и где: 17 июня на Белом озере.

Время и стоимость билетов: 20:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

На мастер-классе вы узнаете о различиях рекурсивного славянского лука от традиционного английского, какие наконечники для стрел применялись во время охоты, а какие — в бою, а также сможете на практике попробовать несколько способов стрельбы по мишени.

Когда и где: 25 июня в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 14:00, 200 — 250 рублей.

Аудитория: 10+.

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