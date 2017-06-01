Театральный обзор.

Какие спектакли стоит посмотреть в Томске в июне

Томский Обзор / Фото: 1 июня 2017 // Фото: pixabay.com

АВТОР Мария Симонова

Театральный сезон в Томске скоро завершится.

В июне событий меньше, чем обычно, но все-таки они есть. Более того, первый месяц лета даже принесет нам премьеру.

Что можно посмотреть в томских театрах до того, как они уйдут на летний отдых, рассказываем в нашем обзоре.

Музыкальный спектакль «Маугли»

6 июня, 15:00, Томский областной театр юного зрителя

Искренность и непосредственность — то, чем запоминаются, чем очаровывают работы детских и молодежных студий. В рамках проекта Центра театральной педагогики томского ТЮЗа «Театр, где играют дети» любительские коллективы получают возможность показывать свои работы на большой сцене. В июне такой студией станет Детская эстрадная театр-студия «ТАК-НАДО» с музыкальным спектаклем «Маугли».

Коллектив «ТАК-НАДО» появился в 2003 году, тогда это было детское общественное объединение на базе лицея № 7, ребята часто выступали на благотворительных концертах, участвовали в конкурсах. В 2013 году из этого проекта вырос детский эстрадный театр. В нем занимаются ребята всех возрастов. Например, Маугли в постановке играет 8-летний студиец Георгий Коновалов. С учениками работают пять педагогов — развивают сценическую речь, актерское мастерство, вокал, хореографию, а психолог помогает избавляться от зажимов.

«Маугли» для мюзикла выбрали потому, что, с одной стороны, эта история сказочная, а, с другой, дает повод для разговора о серьезных вещах. Написали для музыкального спектакля инсценировку и поставили ее три человека из студии: руководитель и режиссер Лидия Шабалина, преподаватель актерского мастерства Екатерина Костина, педагог по сценической речи Ростислав Кузнецов и хореограф Елена Шатова.

Моно-спектакль «Господин Ибрагим и цветы Корана»

20 июня, 19:00, Томский областной драматический театр

Спектакль «Господин Ибрагим и цветы Корана» по произведению Эрика-Эмманюэля Шмитта можно смотреть всем. Это тот случай, когда уместно привести в театр и подростка, и пожилых родственников, и не придется беспокоиться, что они будут шокированы какими-то эстетическими решениями или заскучают. Хотя исключения, конечно, бывают из любого правила.

«Господин Ибрагим и цветы Корана» — это моноспектакль Евгения Казакова, заслуженного артиста РФ, поставленный режиссером Натальей Корляковой, заслуженным деятелем искусств РФ. Историю рассказывает один артист, но делает это так, что легко вообразить себе всю жизнь мальчика Момо, хозяина лавки господина Ибрагима, с которым он сдружился, и других героев, легко вместе с ними смотреть на море и путешествовать. А в некоторых сценах, возможно, вместе с ними не удастся сдержать слез…

«Господин Ибрагим и цветы Корана» с 2011 года шел в Северском театре для детей и юношества, а в Томске игрался редко, во время гастролей. Еще участвовал в конкурсах, где получал призы, в том числе — гран-при международного фестиваля моноспектаклей «Монокль» в Петербурге. Когда Северский театр изменился, и Евгений Казаков перешел в Томскую Драму, то работу решили восстановить на сцене этого театра. В июне «Господин Ибрагим и цветы Корана» играется в этом сезоне в последний раз, так что лучше не откладывать 100 минут театрального счастья до осени.

Читать рецензию на спектакль «Господин Ибрагим и цветы Корана» на Афише.

Премьера спектакля «Банка сахара»

27 июня, 19:00, Томский областной театр юного зрителя

Премьера спектакля для взрослых летом — шаг смелый и для Томска редкий. Театр юного зрителя представит на малой сцене «Банку сахара», постановку Павла Зобнина. Этот режиссер в нашем городе еще не работал. Он окончил РАТИ (ГИТИС), мастерскую Сергея Женовача, ставил спектакли в Омске, Кемерове, Улан-Удэ, Прокопьевске и других городах. В Томске он взялся за современную пьесу.

«Банку сахара» написала Тая Сапурина, молодой драматург из Екатеринбурга, участница семинара Николая Коляды, лауреат многих фестивалей, среди которых международный конкурс «Евразия» и «Любимовка». О сценографии новой работы ТЮЗа известно то, что художником спектакля стал Евгений Лемешонок из Новосибирска. Именно он отвечал за визуальный образ предыдущей премьеры театра, «Сна Шекспира в летнюю ночь». Для того, чтобы выразить его новые идеи, необходимо… множество стеклянных банок, и театр даже объявил их сбор. Так что читатели еще могут непосредственно поучаствовать в рождении постановки, принеся в ТЮЗ банки!

Что касается пьесы, то в ее герое Коле некоторые смогут узнать себя или своих знакомых. Ведь многим порой хочется спрятаться от навязчивого окружающего мира в квартире, никогда не покидать ее, а также исключить контакты с другими людьми. Хватит, больше никакого раздражающего суетного мира и утомительных встреч со странными личностями! В художественном произведении возможно все, поэтому круг общения Коли исчерпывается его соседкой, которая может при необходимости пообщаться с курьерами. Пока однажды в его дверь не постучит…

А кто постучит, и что это изменит, рассказывать пока не будем. Добавим только, что в спектакле заняты Дмитрий Гомзяков, Кирилл Фриц, Ольга Никитина, Ольга Ульяновская.

Фото: Владимир Дударев, pixabay.com, youtube.com

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