Горбыль и фотозоны.

В Томске сделали неординарную выставку про военную Сибирь

15 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

АВТОР Мария Симонова

Музеи всего мира давно борются с нафталиновым наследием и статусом «застывшей вечности». В Томске тоже готовы экспериментировать.

В местном Музее деревянного зодчества этой весной заработала выставка «Сибирь. 1941–1945». Экспозицию отдали оформить молодым художникам. В результате традиционная тема — лесные богатства края, вклад предприятий в оборону страны во время войны — выглядит совершенно по-новому.

Горбыль

Придумать визуальное решение для масштабного проекта о том, как в годы войны был устроен производственный тыл в Сибири, было непросто. Как лучше представить экспонаты, решали томские художники Лукия Мурина и Николай Исаев.

Более половины территории Томской области — это лес. Поэтому первый зал предложили обшить горбылем — теми частями дерева, которые на производстве считаются «отходами». Ими поделились на Томской карандашной фабрике. Так у помещения появились неотесанные, выразительные стены и запах свежеспиленного дерева.

— Необходимо, чтобы зритель попадал в новое пространство, — подчеркивает Николай Исаев. — Хотя для таких временных проектов, как эта выставка, обычно в залах глобально ничего не меняют. Но мы были готовы потратить силы на эту экспозицию. Для каждого экспоната у нас отдельный стенд, что помогает показать значимость любой вещи. На первый взгляд, простой ящик, но без него не было бы и Великой Победы. Все выставочное оборудование создано специально вручную из дерева, выдержано в одной стилистике, имеет непосредственное отношение к теме выставки.

— Мы с Николаем впервые работали над экспозицией историко-краеведческой выставки. Музейный дизайн — интересная и сложная вещь. Решая концептуальные и технические задачи, мы пришли к минималистическому решению, где главные средства выражения это — фактура дерева, цвет выставочных стендов и свет. Полностью изменяя пространство выставочного зала, мы поняли насколько важно не только что показывать, но и как показывать, — рассказывает Лукия Мурина.

Художники продумали интерактивную фотозону, где удобно сделать снимки для соцсетей с оружием Победы. Речь, конечно, о макетах, но весят они столько же, сколько оригинальные винтовки — 7 и 12 кг. Обычно посетители не проходят мимо — если не сфотографироваться, то хотя бы подержать оружие в руках.

Новый образ зала заставил даже снять шикарную люстру и бра. Вместо этого сделали рампу со светодиодными светильниками.

Второй зал выставки «Сибирь. 1941—1945» запоминается зелеными сетями, которыми задрапирована стена. Они вызывают ассоциации со знаменитыми томскими болотами.

Экспонаты

Предметов сохранилось мало. Поиски вели долго, в итоге в экспозиции использованы экспонаты Томского областного краеведческого музея, Музея истории леса, музея школы № 19, живопись и графика томских художников из фондов Томского областного художественного музея, материалы Центра документации новейшей истории Томской области.

Конечно, предметы из дерева стали одними из основных экспонатов выставки. Когда в начале Великой Отечественной войны западная часть страны оказалась оккупированной, возникла острая нехватка строительных материалов. А дерево было необходимо даже для оружия, к примеру, для карабина Мосина.

Дерево требовалось и для спичек, поэтому 1941 — начало 1942 года стало временем острой востребованности продукции Томской спичечной фабрики. Не хватало противотанковых гранат, и для борьбы с техникой фашистов использовали бутылки с зажигательной смесью — «Коктейль Молотова», которые поджигались, конечно же, спичками.

Спички для таких бутылок хранили в деревянных ящиках, поскольку иначе они могли отсыреть. Впрочем, когда в 1942 году было налажено производство противотанковых гранат и бутылки с зажигательной смесью стали неактуальны, спрос на спички по-прежнему был большим. Одному красноармейцу на три месяца полагался всего лишь один коробок.

Еще один объект — карандаши. С 1943 года на Томской карандашной фабрике начали выпускать тысячи простых и двухцветных, сине-красных, карандашей. Предприятие существует по сей день и стало одним из спонсоров выставки.

Представлены на выставке и лыжи — в Томске их производили еще до начала войны.

Работали с деревом не только на фабриках, но и в небольших артелях, объединявших по 30–40 человек. Мастерили лыжи, ложки, бочки, миски, тарелки, даже пуговицы из древесины.

Производили в Сибири и ящики для оружия, древесину для строительства самолетов, материал для грузовиков.

В центре экспозиции — плакат Михаила Щеглова, подаренный музею во время подготовки к выставке. В Томске в годы войны работала мастерская «Окна ТАСС» телетайпного агентства СССР, они продолжали традиции «Окон РОСТА». Плакаты большого формата создавали при помощи трафаретов и размещали в окнах зданий. В Томске было 18 точек для показа таких плакатов:

— В Москве первое «окно» 27 июня 1941 года выпустил Михаил Черемных, художник с томскими корнями, — рассказывает Людмила Исаева, заведующая отделом музея деревянного зодчества. — А Михаил Щеглов жил в Томске в 1906–1913 годах, преподавал в Коммерческом училище. Когда приехал в наш город в эвакуацию из Харькова, то взялся за агитационную работу и выпустил более 300 различных «Окон». 190 связанных с ним предметов хранится в фондах Краеведческого музея.

Мастер-классы и лекции

Выставка, открытая ко Дню Победы — самый масштабный на сегодняшний день проект Музея деревянного зодчества. Открыли ее ко Дню Победы.

В залах экспозиции собираются проводить лекции и мастер-классы. Уже запланирован мастер-класс по печати открыток в технике ксилография. Лекции — о плакатах Михаила Щеглова и художественной жизни Томска в военные годы.

Кроме того, детей на выставке будут знакомить с разными видами деревьев и структурой древесины. Спилы для этого предоставляет карандашная фабрика.

В музее уже планируют следующий проект, который покажут в составе выставки «Сибирь. 1941–1945». Он тоже будет связан с Великой Отечественной войной. Томские поисковики ездили в новгородские леса, где погибли наши дивизии. Останки солдат захоронили, а найденные во время раскопок предметы — оружие, каски, снаряды, фрагменты медальонов — привезли в Томск, и представят в музее деревянного зодчества.

Увидеть «Сибирь. 1941–1945» можно будет до середины сентября.

Фото: Вероника Белецкая

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