Городской конструктор.

«Флаг в руки»: как перезагрузить старый двор за 9 тысяч рублей

5 июня 2017 / Совместный проект института «Стрелка» и «Томского Обзора»

Если соединить советскую доску почёта и уличное искусство, можно создать новое общественное пространство.

Двор в Красноярске рядом с улицей Марковского хоть и находился в центре города, был заброшен из-за построенных гаражей, загородивших его. Единственное, что его выделяло, — конструкция из двадцати рам, бесхозно стоявших уже много лет. Именно они вдохновили трёх молодых жителей города провести во дворе несколько выставок. В итоге место получило сначала новые функции и посетителей, а потом и проект благоустройства, который будет воплощаться этим летом.

Какой новый смысл можно вложить в дворовую скульптуру, почему люди воруют картины и сколько можно выручить на шуточном аукционе современного искусства, читайте в материале «Городского конструктора».

Бани, гаражи и художники

Идея провести выставку в заброшенном дворе выросла из обыкновенного маршрута, которым пользовалась Оксана Будулак и её друзья:

— Мы жили рядом с центром города и около года ходили друг к другу в гости по улице, рядом с которой стояли гаражи и непонятная штука с рамами. Мы думали, что же это могло быть, и выяснилось, что там раньше висели портреты передовиков — работников коммунального хозяйства, например, прачек или электриков.

Дальше удачно сложились два обстоятельства. Во-первых, Оксана работает заместителем директора в музейном центре «Площадь мира», и среди её знакомых много художников. А, во-вторых, рамы во дворе были достаточно прочными, чтобы в них можно было поместить картины. Так родилась идея проекта «Флаг в руки». В его названии обыграли флажки, прикреплённые к конструкциям.

В команду вошли три человека: куратор, менеджер и дизайнер. Первым делом они стали выяснять, кому принадлежит территория, на которой собрались провести интервенцию. Оказалось — рядом стоящей бане. Её владелец был не против, чтобы конструкции использовали по-новому и провели во дворе открытие выставки, более того, поинтересовался, не могли бы художники создать рисунки на нескольких банях, принадлежащих ему. Правда, эта идея так и не реализовалась.

Зато в августе 2016 года на «Флагах» провели первую выставку.

— Мы позвали 20 художников, каждому выделили раму. Причём никаких особенных требований к опыту или портфолио не было, участвовали даже студенты первых курсов. На всякий случай мы назвали место уличной галереей. Потом разослали по СМИ пресс-релиз о будущем вернисаже и позвали друзей с колонками, — вспоминает Оксана.

По словам Оксаны, поначалу к галерее и её посетителям относились с подозрительностью и повышенным вниманием как к новым людям в этом месте. Потом, наоборот, местные охранники стали рассказывать организаторам, что на неделе происходило на площадке. Свою пользу от вернисажей получал и буфет бани. Впрочем, в первый раз его работники тоже были слегка озадачены, потому что за один час участники скупили весь его небольшой запас пива.

А организаторов удивило то, что с «Флагов» украли несколько картин. Поначалу они отнеслись к этому философски.

— Момент кражи сам по себе очень интересный. С одной стороны, это признание. Представьте, что никому не известный пока художник принес работу, это его вторая или третья в жизни выставка, и картину тайно срезали. Значит, понравилась. С другой, кража — это плохо и обидно. Причём у меня ощущение, что это и привычка у людей, и зажим. Мы как-то работали с городом Назарово, который был назван культурной столицей Красноярского края. Об этом написали на большом баннере рядом с Домом культуры. Так вот баннер утащили на следующий день после того, как повесили, чтобы накрывать на даче рассаду.

Кражу картин осветили в прессе, а у команды тем временем родилась идея обыграть эту утрату. Ведь если люди воруют искусство, значит хотят его иметь, но не знают как. Чтобы дать им такую возможность, в уличной галерее провели аукцион «Чёрный рынок», стартовая цена каждой работы была тысяча рублей. Продали шесть работ на девять тысяч рублей.

От картин к лавочкам и фонарям

После первой выставки команда решила проводить тематические вернисажи. Апрельский был посвящён весне и назывался «Лужи по колено». Правда, в тот день пришедших посмотреть на уличное искусство заметал снег. Зато плохая погода стала стимулом для фотоэксперимента. Один из посетителей смотрел на открытие выставки из бани. Взял с собой тапочки, халат, устроился за столиком буфета и присылал организаторам фотографии их деятельности со стороны.

— Мы стали обсуждать, для чего мы это делаем, ведь не для того, чтобы художник продал свою картину или попиарился. Хотя и такие желания у некоторых возникали, когда популярность площадки стала расти. Мы же решили, что хотим само место привести в порядок, благоустроить его.

Участники придумали и нарисовали проект обновления двора. Нужно было обрезать разросшиеся кусты, перекопать землю, посадить многолетние растения, положить на бетонные блоки доски, чтобы было удобнее сидеть, привезти урны, фонарь и поставить скульптуру, потому что она, по словам организаторов, народный символ культурной территории.

— Мы используем принцип ресайкл, то есть берём уже существующие, но ненужные работы. Например, в художественных институтах на факультетах пластики и скульптуры в течение года делают много макетов, которые потом выкидывают. Или можно поискать в скульптурных мастерских Союза художников, которые сейчас практически заброшены.

Чтобы воплотить все эти планы, нужно девять тысяч рублей. Из них 3,2 тыс пойдут на лавочки, 1,5 тыс на озеленение, 1,6 тыс на установку скульптуры, 2 тыс на фонарь, остальное — на доски для картин, их крепёж и транспортировку. Пять тысяч уже нашли с помощью спонсора, им стала недавно открывшаяся рюмочная, которой участники вернисажа как-то раз сделали хорошую выручку после своего мероприятия.

Сколько друзей и денег нужно, чтобы масштабировать проект

Наверное, самым неожиданным эффектом проекта «Флаг в руки» стало то, что владельцы двора стали по-другому к нему относиться. Недавно они покрасили там бордюры и приварили железную конструкцию, которая не позволяет проехать во двор машинам. И хоть выглядит это не особенно художественно, главное, что у людей возникло желание поучаствовать в жизни площадки.

В планах у организаторов провести ещё две выставки и покинуть это пространство. В этом принципиальная позиция — не создавать в городе новую арт-точку, а показать, что с помощью искусства можно привлечь внимание к территории и преобразить её. Напоследок двор максимально приблизят к историческому виду. Так как теперь известно, портреты людей каких профессий висели в рамах, художникам предложат обыграть это в своих картинах. А на случай, если кто-нибудь снова утащит живопись, на стенах сделают несколько картин-наклеек, которые украсть, не порвав, невозможно. Однако теперь это будет лишь дополнением к новой среде.

— Картины в общественном месте — символ безопасности. К тому же рядом с ними человек может вести себя интеллигентнее, — говорит Оксана.

Организаторов «Флага в руки» начали приглашать в другие города. Ведь рамы от бывших стен почёта остались во многих скверах, рядом с кинотеатрами и домами культуры. Тем более что в Красноярске проект получилось реализовать с небольшими затратами, в основном благодаря друзьям разных профессий. Одни бесплатно обеспечивали музыку на мероприятиях, другие обещали помочь с посадкой растений и уборкой во время будущего благоустройства двора. Приятель-электрик готов проконсультировать по поводу фонаря, а владельцы столярной мастерской — распилить доски.

— Проект независимый, и мне сложно представить, что он мог бы проводиться на грантовые деньги. Мы не получаем от него прибыли, наоборот, сами вкладываемся, включая художников. Они переводят нам 250 рублей, на которые мы на строительном рынке покупаем доски для их картин. На открытие выставки тратится около двух тысяч рублей. Они идут на музыкальное сопровождение, например аренду микшерного пульта, фуршет и на такси, если нужно перевезти что-то громоздкое. Сейчас затраты немного увеличиваются, но для их покрытия мы уже привлекаем спонсоров.

Фото: Екатерина Рудная, Лена Тыняная

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