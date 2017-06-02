Как уберечь деньги на своём мобильном: 5 полезных советов

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 2 июня 2017 // Фото: pixabay.com

Некоторые томичи уже ведут учёт личных расходов с помощью мобильных приложений и «домашней бухгалтерии», записывая, сколько они потратили на колбасу, транспорт или поход к парикмахеру.

Хотите, чтобы счет вашего мобильного был под присмотром? Эксперты МТС/Медиа на примере функционала абонентов МТС подготовили для тех, кто привык экономить, несколько простых советов о том, как контролировать расходы на мобильную связь, используя детализацию счёта.

Зачем нужна детализация счёта?

Эта услуга бывает особенно важна, когда со счёта начинают списываться деньги, а вы не понимаете, почему это происходит. Возможно, вам подключили платные сервисы или ваш ребёнок скачал платную игру. Детализация счёта — документ, в котором подробно указаны расходы по счёту вашего мобильного телефона. В нём отражены услуги, которыми вы пользовались, их стоимость, информация о вызовах, также включая их продолжительность и стоимость. Здесь можно ещё узнать, сколько SMS и MMS вы отправили и сколько потратили трафика мобильного интернета. Но в детализации не указаны начисления абонентской платы, разовые и периодические услуги.

У абонентов МТС есть ещё одна возможность узнать больше о своих расходах на связь, если они обратятся к ежемесячному счёту. В нём отражены все поступления и расходы человека в течение месяца. Его можно бесплатно заказать в «Личном кабинете» в разделе «Счёт» за любой месяц в течение последнего полугодия. Итог можно посмотреть сразу же или получить на свою электронную почту. В отчёте будут и потраченные деньги за этот период, и общая информация по звонкам, SMS и мобильному интернету. Если будут какие-либо вопросы, можно сразу же получить детализированную информацию по любому смутившему пункту. На сайте есть понятные подсказки, которые помогут это сделать.

Как я могу получить детализацию?

Получить детализацию в электронном виде можно двумя бесплатными способами: через «Личный кабинет» абонента на вкладке «Управление номером» или с помощью мобильного приложения «Мой МТС» — в этом случае нужно выбрать пункт «Счёт» главного меню.

Как мне разобраться в детализации счёта?

Если вы часто пользуетесь телефоном, скорее всего, ваша детализация займёт много страниц, на которых будут указаны все ваши звонки, SMS и выходы в интернет. После просмотра этого документа вопросов «Сколько?», как правило, не остаётся. Если же вы впервые будете заказывать детализацию, запомните один момент: в детализации входящие вызовы или SMS маркируются с помощью специальных символов перед номером, с которого вам позвонили: <--+7XXX XXX XXX. Этим они отличаются от исходящих вызовов и SMS.

Что делать, если мне нужна срочная информация о расходах за месяц?

В экстренных случаях вам поможет «Детализированный отчёт по балансу». В документе одновременно представлена информация из ежемесячного счёта и детализации, но за текущий месяц, а не за прошедшие полгода. Документ можно заказать на электронную почту через приложение «Мой МТС», а в «Личном кабинете» его нужно искать по следующему пути: Счёт → Контроль расходов →Расходы за текущий месяц.

Что ещё мне может пригодиться?

Запомните ещё два момента. Во-первых, ваши действия в роуминге ни в одном из имеющихся документов в режиме «здесь и сейчас» посмотреть не получится — информация от роуминговых партнёров-операторов, как правило, приходит с небольшой задержкой. Поэтому рекомендуем заказывать отчёт через 2–3 дня после возвращения из заграничной поездки. Во-вторых, все перечисленные документы можно заказать в салоне МТС, но там за эту услугу придётся заплатить.

Ещё больше лайфхаков и полезных подборок можно найти на сайте МТС/Медиа.

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