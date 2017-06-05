Портрет из томского музея, сменивший пол
5 июня 2017 / Томский Обзор
«Портрет неизвестной» — под таким названием в Томском краеведческом музее хранилась одна из первых поступивших туда работ.
Портрет был потемневшим и загрязненным. Его отправили на реставрацию, где реставратор музея Наталья Добрынина в процессе работы над картиной выяснила: это не неизвестная, а... неизвестный!
На портрете был изображен мужчина!
Более того, реставратору удалось прочитать подпись художника.
Так стало известно, что написал портрет Владимир Позднеев — художник-жанрист, родившийся в 1867 году.
В 1890-х он учился в Академии художеств у известного живописца Владимира Маковского, в 1902-1906 годах выставлялся на передвижных выставках.
Сведений о художнике, как и картин Позднеева, сохранилось очень мало.
Фото: Мария Аникина
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