Портрет из томского музея, сменивший пол

5 июня 2017 / Томский Обзор

«Портрет неизвестной» — под таким названием в Томском краеведческом музее хранилась одна из первых поступивших туда работ.

Портрет был потемневшим и загрязненным. Его отправили на реставрацию, где реставратор музея Наталья Добрынина в процессе работы над картиной выяснила: это не неизвестная, а... неизвестный!

На портрете был изображен мужчина!

Более того, реставратору удалось прочитать подпись художника.

Так стало известно, что написал портрет Владимир Позднеев — художник-жанрист, родившийся в 1867 году.

В 1890-х он учился в Академии художеств у известного живописца Владимира Маковского, в 1902-1906 годах выставлялся на передвижных выставках.

Сведений о художнике, как и картин Позднеева, сохранилось очень мало.

Фото: Мария Аникина

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