Андреналин и призы: вся сила в мясе!

7 июня 2017 / Партнерский материал

В воскресенье, 4 июня, в Томске проходил шестой турнир по рукопашному бою среди сотрудников частных охранных предприятий «МЯСОrubka» на призы «Свинокомплекса «Томский».

Вход на турниры традиционно свободный, прийти может любой желающий. И не только поболеть за своих друзей и родных, но и принять участие в розыгрыше мясных продуктов от «Свинокомплекса «Томский». На входе каждый гость получал купон, корешок от которого нужно было кинуть в барабан — и получить шанс выиграть набор мясной продукции на целую неделю: 10-метровую связку сосисок, набор из пяти видов шашлыков или 10-килограммовый мясной набор.

К десяти утра зал был полон — участники, болельщики и судьи с нетерпением ждали начала соревнований. Бои проходили в пяти весовых категориях, от 70 до 100 килограмм, участие в них приняли несколько десятков человек.

Возрастной разброс бойцов велик — от 21 до 46 лет. Все в отличной физической форме — работа сотрудника охранного предприятия к этому обязывает. Среди участников — многократные чемпионы Томской области, чемпионы Сибири и Дальнего Востока, призеры чемпионатов России и международных турниров по рукопашному бою, боевому самбо, дзюдо и джиу-джитсу.

— Я уже несколько лет смотрю этот турнир, — рассказывает Денис, который пришел на «МЯСОRubkу» поболеть за друга. — В прошлом году были сильные бойцы, и, к счастью, эта тенденция сохраняется. Я сам когда-то занимался самбо, приятно вспомнить молодость. Рукопашный бой — один из самых зрелищных видов спорта, в нем столько приемов задействовано: и болевые захваты, и удушающие, надо знать, где взять силой, а где хитростью и упорством.

«МЯСОrubka» — одно из самых зрелищных и брутальных спортивных событий года. Зрители получают уникальную возможность увидеть в деле спортсменов, которые обычно демонстрируют свои навыки на специальных соревнованиях, неизвестных широкой публике. Азарт подогревает не только соревновательный дух, но и желание завоевать главную награду — в этом году призовой фонд составил около 300 тысяч рублей.

— Для меня главное — адреналин. Прихожу поболеть за сильнейшего, вот и сына привел с собой, может заинтересуется, сам начнет заниматься каким-нибудь видом единоборств, — делится впечатлениями Михаил, один из зрителей «МясоRubkи».

Перерывы между боями заполняли танцы и музыка: зажигательная лезгинка, барабанное шоу, выступление военного оркестра.

Такие паузы помогали и участникам, и зрителям перевести дух между напряженными эпизодами турнира, но не потерять при этом боевого настроя. А потом, конечно же, отправиться забирать свои победные награды и мясные призы.

Не зря ведь девиз «МЯСОRubkи» уже который год подряд — «Сила в мясе!».

Текст: Катерина Маас

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