Business-tBox: в Томске стала доступна автоматизированная система подбора конкурентных стратегий

21 июня 2017 / Томский Обзор

Томский рынок консалтинга пополнился новым сервисом — автоматизированной системой подбора конкурентных стратегий — Business-tBox.

Это облачная система, позволяющая выстраивать конкурентные рыночные стратегии. Она поможет владельцам малого и среднего бизнеса составить план работы по позиционированию продукта.

Сервис, созданием и запуском которого занималась распределенная команда из нескольких городов, построен на основе разработок Джека Траута: теории позиционирования и теории конкурентной борьбы. Кстати, в разработке участвовала и Trout & Partners Россия, занимавшаяся позиционированием многих известных компаний — Эвалар, Мегафон, Адамас и др.

В систему уже сейчас заложено около 5000 кейсов со всевозможных типов рынков, различных товарных категорий и ценовых лиг, мировых, российских, локальных. Обратная связь в нем возможна в нескольких вариантах: письменный ответ, личная встреча с авторизованным экспертом, скайп-сессия с московскими специалистами, либо посещение постоянно действующей «кейс-лаборатории» в Экспоцентре на Красной Пресне в Москве.

Мы встретились с известным томским маркетологом Сергеем Горельниковым, одним из экспертов, работающих с программой и участвовавших в разработке сервиса, и поговорили о том, как Business-tBox изменит томский рынок.

Томский рынок

— Российская рыночная экономика стартовала в конце 80-х начале 90-х. В то время было практически не важно, что ты говоришь, о чем и насколько это красиво по форме. Рынок был свободен. Продавало всё, от невзрачных текстовых макетов в заводских многотиражках до статичных видео заставок и абсолютно трэшевых роликов на ТВ. Это работало, ибо информация о товаре доходила до покупателей.

По мере насыщения рынка в Томске росла и конкурентная борьба. Постепенно, когда информации стало много, от медийной аномалии рынок перешел к креативному направлению: производители стали задумываться, как выделить свой товар в потоке аналогичных рекламных объявлений, сделать рекламу яркой и запоминающийся.

Возник вопрос: что делать, когда рынок перестал расти, потребителей больше не становится, а целый ряд товарных категорий перенасыщены предложениями (например, в Томске около 100 компаний занимаются продажей и установкой пластиковых окон). К тому же каналов продвижения с каждым днем все больше, и выбрать подходящий именно конкретному бизнесу и именно сейчас, без консультации специалистов непросто.

Сегодня самая распространенная проблема бизнеса — непонимание: что говорить рынку о своем продукте, чтобы выгодно отличаться от конкурентов. Нет однородности в послании, нет магистральной линии, которая бы выделяла продукт из массы подобных. Иными словами, нет понятной коммуникационной стратегии.

Копирование чужих стратегий продвижения деструктивно и приводит к негативным последствиям, а сориентироваться в обилие информации в интернете без специальной подготовки не всегда легко. При этом стоимость услуг серьезных агентств, которые занимаются консалтингом и разработкой коммуникационной стратегий, стартует с нескольких сотен тысяч рублей, что по карману далеко не всем.

Поэтому появление программ или сервисов, которые бы анализировали данные, и выдавали рекомендации по стратегии позиционирования и продвижению, было лишь вопросом времени.

Сервис

— Представлять маркетинг, коммуникации, стратегирование задач как некое сакральное таинство, чистое творчество, не поддающееся оцифровке, конечно, очень удобно, но это не совсем так. Вот смотрите: конкурентных стратегий всего 4: оборонительная, атакующая, фланговая, партизанская\повстанческая. Типов дифференцирования — 8: лидерство, специализация, атрибут качества, предпочтения групп и т.д. Типов рынка — 3 (top of mind — glory-value), эмоциональных полей 9 и так далее. То есть, количество комбинаций велико, но конечно! И поверьте — нет такой ситуации, которая бы (в том или ином виде) уже не произошла где-то и с кем-то, и при анализе данных, полученных от нового клиента, сервис учитывает все предыдущие аналогичные случаи, анализирует и выдает рекомендации. А сервис Business-tBox учитывает весь накопленный маркетинговый опыт, к тому же база кейсов постоянно обновляется, — говорит Сергей. — Это просто новый технологический уровень. Да конечно, если вы человек пытливый и к тому же готовы про инвестировать в себя 5000–10000 часов, вы скорее всего разберетесь в предмете и сможете сделать всё тоже самое вручную, но есть ли у вас это время?

Business-tBox, по словам Горельникова, это инструмент, который могут применять люди с элементарным уровнем подготовки. 80% ценности системы — возможность взглянуть на себя и свой бизнес со стороны, определить свою бизнес-геолокацию.

Как работает Business-tBox

Первый этап взаимодействия клиента с сервисом — это заполнение анкеты. В экспресс-анкете 32 вопроса, в полной — 80. И ее заполнение это, пожалуй, самый важный момент. В вопросах и ответах, которые вобрали в себя многолетнюю практику анализа рынков и решений по разработке стратегий позиционирования лучшими маркетологами, заложен вполне практический смысл:

Елена Фаткулина главный редактор «ТО» Конечно, нам интересно было проверить, как работает сервис и получить представление о его возможностях. Заполнить анкету из 80 вопросов оказалось непросто, мы осилили за три подхода. Для того, чтобы сформулировать ответы, иногда приходилось довольно долго обсуждать с коллегами, какой из них будет на самом деле корректным и отражать действительное положение вещей. На 90% это были не вопросы о цифрах, это оказались те вопросы, которые любой предприниматель должен задавать себе, чтобы определиться, что и для кого он делает и к какой цели стремится. Сами формулировки заставляют вас обращать внимание на то, что вы делаете или упускаете из виду, каковы ваши сильные или слабые стороны. Причем на деле, а не исходя из каких-то внутренних стереотипов про ваш бизнес. Это как раз тот случай, когда правильно заданный вопрос уже содержит половину ответа. Простые и типовые, казалось бы, ответы тоже сформулированы таким образом, чтобы правильно сориентировать заполняющего анкету предпринимателя. Это особенно хорошо работает в том случае, если вы никогда не задумывались над заданным вопросом и не знаете, что нужно отвечать:)

Получив ответы, система через анкету анализирует пять направлений: маркетинг, коммуникации, продажи, логистику и управления нематериальными (знаниевыми) активами.

По окончанию обработки, заказчик получает отчет — рабочую тетрадь, в которой содержатся:

краткая справка о теориях используемых программой;

описание принципа работы алгоритм применения бизнес-модели;

два кейса — зарубежный и российский — на которых видно, как применялась и как работает та или иная модель;

конкретные рекомендации применительно к случаю заказчика.

— По сути, на выходе это готовый бриф на перспективу в 3–6 месяцев с рекомендациями и рецептами по улучшению текущего состояния. Какой стратегии стоит придерживаться по отношению к конкурентам, в чем выгодные отличия, на чем стоит делать акцент в коммуникациях, как увеличить свою долю рынка и так далее, — объясняет Горельников.

Также доступна опция «помощь эксперта». Заказчик может задать 10 уточняющих вопросов, и получит ответ в течение 24 часов. Это более персонализированная опция, поскольку при ответе эксперт опирается на данные конкретного случая и выдает рекомендации точечно.

Результаты и стоимость

С результатами тестирования клиент Business-tBox в дальнейшем может пойти в любое рекламное или коммуникационное агентство и продолжить работу над позиционированием своего бизнеса. Либо просто начать применять на практике выданные рекомендации и экспертные советы.

Экспресс-анкетирование стоит 15 000 рублей, полный пакет — 50 000 рублей. Для полноценного маркетингового документа очень бюджетно. Сергей объясняет относительно низкую стоимость тем, что процесс сбора и анализа информации полностью автоматизирован и по сути сведен к двум этапам: заполнение анкеты и консультации с экспертами по полученным результатам.

Целевая аудитория программы — малый и средний бизнес. Стартапы, при наличии внятного бизнес-плана и понимания кому, что и за сколько они будут продавать, тоже могут воспользоваться программой, говорит Сергей. Но важно помнить — сервис выдает набор гипотез и рекомендаций, а их применение — полностью зона ответственности заказчика. Дистрибьютором Business-tBox в Томске выступает агентство «Рекламный дайджест».

Елена

Фаткулина главный редактор «ТО» Мы не ожидали особых чудес от результата: в силу специфики нашего бизнеса на некоторые вопросы приходилось отвечать немного… условно. Но в итоге получили действительно полезный документ (и инструмент) — во-первых, очень хорошо структурированный, во-вторых, действительно практически употребимый. Для тех, кто глубоко погружен в специфику позиционирования компании — тех же профессиональных маркетологов или коммерческих директоров, возможно, он не станет откровением. Но точно позволит им сделать то, до чего никогда не доходят руки — зафиксировать текущую ситуацию, перебрать все плюсы и минусы, посмотреть на какие-то вещи со стороны и упорядочить планы. А для тех предпринимателей, кто всегда был погружен в производство и не очень знаком со спецификой работы маркетолога, это действительно будет работать как хороший консультационный материал, адаптированный к конкретной компании и ее нуждам.

Текст: Катерина Маас

Фото: из архива автора, pixababay.com

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