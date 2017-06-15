Возьми с собой!

Межениновская птицефабрика выпустила шашлыки и купаты в «мобильной» упаковке

15 июня 2017 / Партнерский материал

Межениновская птицефабрика выпустила сразу два продукта — шашлык и купаты — в яркой и «мобильной» упаковке.

Зачем предприятию нужна новая упаковка и как ее придумывают — в нашем обзоре.

Упаковка

Что такое дой-пак? Это формат упаковки, представляющий из себя пластиковые пакеты с плоским дном. Обычно в них фасуют пастообразные пищевые продукты — кетчупы, джемы, горчицу, майонез и многое другое. Но как в них попали мясные полуфабрикаты?

Дой-паки — идеальная замена привычным пластиковым ведеркам, в которые часто упаковывают мясо, уверены на Межениновской птицефабрике. Вакуумные пакеты занимают меньше места, легче открываются и закрываются и позволяют продлевать срок годности продукта. У дой-паков птицефабрики нет привычного штуцера-дозатора, ведь речь идет уже не о «тягучем» продукте, а о шашлыках и колбасках. Поэтому каждый пакет снабжается замком типа «зип-лок», и если вы не съели сразу всю упаковку, ее можно хранить в холодильнике еще некоторое время. А еще пакеты с ручкой удобно брать с собой в поездку.

Дно у пакетов сделали прозрачным — чтобы покупатель мог увидеть, как выглядит его будущий шашлык еще в магазине. Дой-паки хорошо смотрятся на витрине или полке холодильника — их сразу заметно.

Особое внимание уделили дизайну пакетов — на фоне всеобщего увлечения едой и эффектными упаковками, полуфабрикаты от томского производителя должны выигрывать борьбу за потребителя прямо на магазинной полке.

Содержимое

На Межениновской птицефабрике решили не просто обновить упаковку. Маркетологи компании уверены, что на томском рынке новый тренд приживется:

— Сегодня на рынках Томска и области готовый шашлык в большинстве случаев воспринимается как безликий продукт. Потребители выбирают его не по производителю, удобной упаковке, качеству, а в первую очередь по цене. Мы решили переломить эту ситуацию, произвести своего рода революцию, придав индивидуальности продукту, которым мы гордимся, — говорит ведущий бренд-менеджер ООО «Межениновская птицефабрика» Анна Ткач.

В дой-паки будут переупакованы продукты, которые пользуются особой популярностью среди томичей летом — это шашлыки и колбаски для гриля.

Во-первых, три вида шашлыка — шашлык из белого мяса цыплят-бройлеров в маринаде, уже известный покупателям как «Сливочно-пряный», и новые: нежный домашний шашлык «Деликатесный» и классический «Барбекю». Во-вторых, три вида колбасок: колбаски для гриля «Три мяса» из курицы, свинины и говядины и две новинки — колбаски из рубленого мяса «Куриные» и сочные «Пикантные» с приятным ароматом натуральных специй.

Путем тестов, проб и ошибок было установлено, что оптимальным является вес 1,8 кг шашлыка на один дой-пак, и 1 кг колбасок (10 штук), соответственно. Одной упаковки будет достаточно для небольшой семьи или компании, рассказывают на предприятии. При этом у покупателя не пересекаются своего рода психологические границы, вроде «один килограмм шашлыка мало, два — много».

Производство

Новую упаковку для Межениновской птицефабрики производят в Новосибирске. При этом переоборудования производства и дополнительных трат под выпуск новинок предприятию не потребовалось. Для покупателей стоимость дой-паков эквивалентна стоимости обычных пластиковых ведер, поэтому с вводом в строй новой упаковки цена на полуфабрикаты не вырастет. Более того, птицефабрика следит за тем, как на новый продукт реагируют покупатели.

— Мы сразу начали дорабатывать некоторые моменты. Например, когда на пакете с 1,8 кг шашлыка указана цена именно за пакет, покупателям кажется, что выходит дорого. Поэтому мы решили дублировать цену за килограмм, чтобы продемонстрировать, что разницы между весовым шашлыком и упакованным нет и покупатели не переплачивают за качество и удобство, — отмечает Анна Ткач.

В будущем «перебраться» в дой-паки смогут и другие продукты птицефабрики. В частности, сейчас на рассмотрении находятся маринованные тушки цыплят.

Где купить?

Шашлык и колбаски для гриля в «мобильной» упаковке уже сейчас можно приобрести во всех фирменных магазинах «Межениновской птицефабрики» и сетевых магазинах «Быстроном» и «Радуга вкуса».

Текст: Егор Хворенков

Тэги/темы: