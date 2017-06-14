Элитная недвижимость в Томске. Квартира недели: резная эклектика ручной работы за 17 с половиной миллионов

Томский Обзор / Фото: 14 июня 2017 // Фото: Ru09.ru

На этой неделе у нас пятикомнатная квартира за 17 500 000 с оригинальной деревянной мебелью, даже не прошедшей испытание временем.

Как пишут в объявлении, квартира - только после ремонта и полностью укомплектована мебелью из массива дерева с дизайнерской росписью. Безусловно, это производит впечатление - обилие эклектичных резных форм напоминают одновременно и о скамьях в готических храмах, и о восточных будуарах и о старых европейских библиотеках . "Облегчает" общий мрачноватый тон роспись в детской и одной из спален.

Общая площадь - 282 квадратных метра, расположенных на 4 этаже шестиэтажного дома на Гоголя 30/1.

"Гвоздь программы" - не камин (хотя он здесь тоже есть) или например, лифт в квартиру, а загадочная постройка в центре комнаты, вероятно, являющейся кабинетом. С функциональной точки зрения это письменный стол:

В качестве дополнительных плюсов к росписям обещают тихий закрытый двор со шлагбаумом.

Фото: ru09.ru

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, продающийся или сдающийся в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Дежурный редактор

При подготовке обзора использованы данные из открытых источников

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