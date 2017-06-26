Победа за победой.

История городошного спорта в Томской области

26 июня 2017 / Партнерский материал

Они побеждают, становясь лучшими на турнирах любого масштаба.

Сложно найти спортивные вершины, которые еще не покорились городошникам из Северска. И речь не о единичных успехах — наши спортсмены выигрывают титулы уже несколько десятилетий и, став лидерами, не покидают родной край. За эти годы Северск стал настоящим «городошным» сердцем Томской области.

О прошлом, настоящем и будущем городошного спорта рассказываем в новом материале спецпроекта «История наших побед».

Школа и первый Кубок Европы

История побед наших городошников началась с Виталия Алексеевича Горбатых. Сегодня он — уполномоченный представитель Комитета национальных и неолимпийских видов спорта в Сибирском федеральном округе, мастер спорта СССР и России, Заслуженный тренер России. В июне ему присвоили новое почетное звание — Заслуженный работник физической культуры РФ.

Виталий Горбатых начинал с бокса, катался на лыжах и велосипеде, занимался игровыми видами спорта. Приехав в Северск, серьезно увлекся гандболом и много лет выступал за сборную Томской области. Однажды увидел, как играют в городки. В одной команде не хватало человека, и Виталия Алексеевича попросили помочь.

Виталий Горбатых Уполномоченный представитель комитета национальных и неолимпийских видов спорта России по СФО Это было в 1969 году. Я был самым молодым в команде, хотя мне тогда уже исполнилось 28 лет. С гандболом я скоро закончил — с возрастом стал медленнее бегать, думать. Понял, что пора уходить. А в городках можно выступать долго. Норматив звания мастера спорта СССР выполнил в 1974 году, на Кубке СССР в Евпатории, а через 32 года получил звание «Мастер спорта России». В 1998 году мне присвоили звание «Заслуженный тренер России». Занимался с мальчишками, со сборной страны, в которую входили спортсмены из Нижнего Новгорода и Северска. Когда я выезжал в команде «стариков», то выше 19 места в чемпионате России мы не занимали. Сейчас даже сложно сосчитать, сколько у нас побед. Мы были лучшими на первенстве Европы 7 лет подряд.

Первый Кубок Европы по городошному спорту наши спортсмены завоевали в 1998 году — Алексей Горбатых, сын и ученик Виталия Горбатых, стал чемпионом Европы в личном первенстве. На тех же соревнованиях он получил еще 8 кубков: их вручали за каждую выигранную партию и награждали лучших игроков. Он победил в 6 из 6. В том же году появилась школа «Русь» — именно победа на Кубке во многом этому способствовала.

Своего помещения у школы поначалу не было. В здании, которое досталось городошникам, в разные годы располагались и пекарня, и ресторан, и швейная мастерская. После ремонта появились залы для занятий, но было решено не ограничиваться городками, и «Русь» стала первой и единственной в России комплексной детско-юношеской спортивной школой национальных видов спорта — здесь можно заниматься гиревым спортом, лаптой и единоборствами (самбо, киокусинкай, дзюдо).

Немалую роль в создании северской школы сыграл Георгий Жерлов — заслуженный врач России, профессор, депутат облдумы, президент Томской региональной общественной организации «Ассоциация национальных и неолимпийских видов спорта». Он оказывал школе финансовую поддержку, помогал решать разные организационные вопросы и общался с молодыми спортсменами. В 2008 году его не стало, но в школе Жерлова часто вспоминают с благодарностью. В его честь проводится Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, а с 2017 года — Фестиваль неолимпийских видов спорта и единоборств.

Корт и экспериментальные биты

Северская школа «Русь» может похвастаться великолепными условиями для тренировок. Корт — один из лучших в Сибири. От покрытия площадки зависит, как об нее будут ударяться биты. Сейчас предпочитают пластик, современные материалы.

Биты у северских городошников индивидуальные. Этим «Русь» отличается от многих других школ. Здесь своя методика работы с детьми: когда ребенок растет, то биту корректируют, меняют ее параметры так, чтобы делать бросок стало удобнее. А если дать стандартный вариант, то ученику, вероятно, придется переламывать себя.

— Детям мы делаем легкие биты для правильного замаха, выброса, — поясняет Виталий Горбатых. — Но что делать, когда ребенок растет? Придумал делать комель и ручку биты полупустыми, а потом постепенно добавлять им веса. Так, с одной стороны, ручка остается прежней, а вес больше, и биту менять не приходится. И удобнее, и экономичнее.

Экспериментальные биты появились в Северске, и теперь их используют по всей стране. Наших спортсменов знают не только в России, но и за рубежом. Пять лет назад к северским городошникам обратились специалисты из Германии, подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь представители обеих сторон регулярно приезжают друг к другу обмениваться опытом. В Германии любят самбо, дзюдо, городки, им есть чему поучиться у северских спортсменов.

Спорт на всю жизнь

Спортсмены планируют развивать городошный спорт и в Томске и создать здесь пространство для занятий. Есть задумка — опробовать игровое покрытие, аналогов которому еще нет в мире. Кроме того, если удастся воплотить идею, то регион сможет принимать у себя крупные турниры по городошному спорту и приглашать спортсменов из разных регионов России и стран мира.

Делиться секретами мастерства северчане готовы всегда — хочется, чтобы общий уровень спортсменов-городошников в мире вырос. Во времена СССР городки уступали место по популярности только футболу, сегодня ситуация складывается иначе.

— Нам хотя бы 10–15 команд из других стран, играющих так же хорошо, как и мы, — размышляет Николай Новиков, инструктор-методист школы «Русь», судья всероссийской категории по городошному спорту. — И еще, чтобы показывали турниры по телевидению. Это очень влияет на популярность вида спорта, что заметно на примере керлинга. Наш вид спорта очень зрелищный! Еще городки хороши, тем, что в соревнованиях одновременно могут участвовать и дети, и среднее поколение, и ветераны. На Чемпионат России приезжают и 75-летние спортсмены. За медали, конечно, они не бьются, но хорошие результаты показывают. Так что городки — это спорт на всю жизнь. Поднимать штангу в солидном возрасте сложно, а здесь можно выступать годами! Хотя это атлетический вид спорта: биту весом в 3–4 кг надо за игру 60 раз бросить. Нагрузки на плечевой пояс, на организм серьезные.

Городошный спорт может даже стать темой для научного исследования. Алексей Горбатых защитил кандидатскую диссертацию, и она пока единственная в стране посвящена тематике городошного спорта. Ее тема звучит как «Управление физической подготовкой юных спортсменов-городошников на основе использования модельных характеристик». — По городошному спорту пособий мало, в основном речь идет о наших разработках, — говорит Алексей Горбатых. — К нам приезжают из разных сел Томской области, мы проводим сборы, готовим команды к первенству России, даем советы по методике работы, биты подбираем. В селах много способных, хороших ребят. В Томской области наш вид спорта на высоком уровне. Губернатор наших ребят практически ежегодно отмечает как лауреатов областного смотра-конкурса «Спортивная элита». Сейчас я возглавляю региональную федерацию городошного спорта. Мы направили в Министерство спорта РФ документы, чтобы нашему виду спорта присвоили статус базового. Это позволит получать дополнительную поддержку. Пока в Томской области из неолимпийских видов спорта базовыми утверждены самбо и подводное плавание. Если городошный спорт получит такой статус, это будет первый случай в России.

Такое достижение сто лет не побьют

Более 10 раз наши спортсмены побеждали в составе команды России — и в категории «младшие юноши», и среди старших.

С приходом в национальную команду Алексея Горбатых начались первые серьезные достижения.

Алексей Горбатых Директор ДЮСШ «Русь» Городки прежде были модным развлечением, в парке взрослые часто в них играли. И папа занимался этим видом спорта, он меня к нему и пристрастил, мне понравилось. Пошли результаты. Я выезжал на соревнования, в 13 лет выполнил норматив мастера спорта России. Такое достижение в ближайшие 100 лет не побьют, я это смело заявляю! Уже 22 года прошло, никто не достиг такого же результата. Тяжело так биту кидать в 13 лет. А еще надо с одного раза все выбить. Я был пятикратным победителем первенства России и Европы по «младшим юношам».

Всего Виталий Горбатых подготовил более 35 мастеров спорта России. В течение 16 лет руководил школой, и сейчас каждый месяц участвует в заседаниях исполкома Комитета национальных и неолимпийских видов спорта в Москве.

Алексей Горбатых возглавил спортивную школу «Русь», продолжая тренировать, и теперь уже его воспитанники становятся чемпионами. Около 15 его учеников — мастера спорта России.

Чемпионат мира, 2011 год:

Владимир Синьков — чемпион России, 2011 год:

Команды старших и младших юношей — призеры Первенства России, 2012 год:

Сборная Томской области — бронзовый призер Кубка России, 2013 год:

Медали для Томской области

В мае 2017-го северские спортсмены участвовали в престижном Международном турнире — Открытом Кубке Республики Беларусь по городошному спорту. Более 100 сильнейших городошников мира, 15 команд — и наши ребята выиграли!

С победой вернулся Сергей Блохин, мастер спорта России, член сборной команды России, тренер школы «Русь». Прежде он занимался многими видами спорта — играл в баскетбол, волейбол, футбол. Но профессионально освоил именно городки:

— Успехи окрыляют, дают дальнейший толчок для развития. Ученики на нас смотрят и тоже хотят стать лучшими, ездить на серьезные турниры. Тренируются у нас и девочки, и мальчики. Начинаем работать с 1-го класса. Среди юных воспитанников школы — призеры первенства России. Есть у нас и двое кандидатов в мастера спорта России — Роман Чупурыгин и Дарья Чигарева.

В школе «Русь» почти каждый может назвать немало своих титулов. Алисе Шестаковой 14 лет. Спортсменка — бронзовый призер первенства России, многократная чемпионка Сибири. К слову, девушки стали участвовать в соревнованиях по городошному спорту в России только три года назад.

Алиса Шестакова В городошный спорт я попала из-за проблем со здоровьем. Мне запретили заниматься другими видами спорта, но тренироваться очень хотелось, — рассказывает Алиса. — Друг, который занимается городками, убедил меня, что это очень интересно, и врачи разрешили. И я увлеклась тренировками, уже два года как занимаюсь в школе «Русь». Освоить технику непросто, и нагрузка серьезная. Кто-то за час тренировки выматывается. Но у меня не так, мне занятия нравятся. С ребятами из группы мы дружим, после тренировок гуляем вместе. Конечно, в будущем я бы хотела выиграть Чемпионат Мира и стать Заслуженным мастером спорта России.

Хочется побеждать и дальше, завоевывать больше званий мастеров спорта, отмечают и Виталий, и Алексей Горбатых. В августе 2017 года северчане в составе сборной России отправятся на чемпионат мира.

— Мы столько медалей завоевываем для Томской области! — говорит Виталий Горбатых. — Если по олимпийским видам спорта наш регион занимает далеко не призовое место, то по неолимпийском мы, думаю, входим в тройку! А еще важное отличие городошников от лидеров в других видах спорта — почти все чемпионы крупных турниров из Томской области, кроме Натальи Барановой, после побед из наших краев уезжали. А все, кто выигрывает кубки и медали в городках, не спешат в столицы, предпочитают развивать спорт в родной школе. И побед у них при такой преемственности все больше.

Текст: Мария Симонова

Фото: Вера Гордиенко, old.tpu.ru

Тэги/темы: