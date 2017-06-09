Еда. Рецензии.

Ужин в пиццерии «Пицце Фабрика»

9 июня 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите сюда нам: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

Найти, где именно располагается новое кафе «Пицце Фабрика» среди всяческих магазинов оказалось не просто. Зато теперь мы знаем, что такое «Адская» пицца.

Где: Пр-т Комсомольский, 46. Вход — соседняя дверь с «Холидеем», дальше поворачиваем налево.

Интерьер: Заходили в дверь с надписью «Пицце Фабрика», а увидели вход в супермаркет, «Ремонт часов» и аптеку… Пригляделись: от «часовой» будки начинаются столы с диванами, похожие на те, что бывают в большинстве экономичных пиццерий.

Первый зал показался нам неуютным, поскольку пространство было совсем уж открытым, будто кто-то случайно расставил столы в проходном месте, тем более, что поблизости оказалась еще и лестница в магазин, расположенный в подвале. За углом направо обнаружился основной зал. Здесь было приятнее, особенно в тех уголках, где над столами низко свисают плетеные абажуры. В целом интерьер очень простой, мебель салатовая и светлая, стены белые, за счет этого зал смотрится свежо.

Меню: Можно ознакомиться за прилавком, есть на столиках. Конечно, представлена пицца — целиком, диаметром 40 см (от 664 рублей) и 30 см (от 332 рублей), и кусками (от 85 рублей). Мы заметили пиццу «Цезарь», «Аля Карбонара» и «Аля Болоньезе» и почти полное отсутствие вариантов с грибами.

Кесадии (от 85 рублей) двух видов — с курицей и говяжьем фаршем. Традиционные фаст-фудовские закуски от 65 рублей, три вида бургеров (от 180 рублей), пара сэндвич-роллов (от 129 рублей).

«Нефастфуд» тоже есть: пять вариантов салатов — и традиционные, и более любопытные с морепродуктами (порадовали ценой от 65 рублей), четыре супа (от 49 рублей). Также в меню не всегда встречающиеся в пиццериях пасты, четыре вида (от 129 рублей).

Что касается напитков, то из горячих можно выпить кофе (от 35 рублей) — растворимый, американо или капучино (других видов нет), либо пакетированный чай по 25 рублей. Газировка — только «Пепси» (от 69 рублей). Еще есть три варианта молочного коктейля (65 рублей). А из алкоголя — два вида светлого пива (от 95 рублей).

Еда: Мы заказали карамельный молочный коктейль, «Грин-салат» с креветками и мясом краба и кусок пиццы «Гавайская». Нам сказали, что коктейль подадут сразу, тогда мы взяли еще и капучино. Уже потом, пристальнее изучив меню, мы решились на кусок пиццы «Адская».

В итоге молочный коктейль (65 рублей) принесли примерно на минуту раньше, чем кофе и салат. Мороженое в нем особо не ощущалось, для коктейля напиток был очень легким. Карамель тоже была выражена слабо. Просто сладкий, хотя и не приторный, холодный молочный напиток.

«Грин-салат» (65 рублей) нас порадовал. В нем действительно были креветки — несколько, а ни одна и ни две (!), как нередко бывает в блюдах «с креветками». Также — не ледяное мясо краба, а еще салат, свежие помидоры, огурцы, сыр. Заправлен легким соусом с уксусом. Порция не микроскопическая. Получилось и сочно, и действительно с морепродуктами, и заправка «немайонез». Еще и отличная цена, а не стандартные 250 рублей, как во многих заведениях.

Кофе (65 рублей) не впечатлил. Мгновенно остыл, выразительного вкуса не было.

К куску гавайской пиццы (95 рублей) подали отдельные приборы. Теста, на наш взгляд, было слишком много, начинки, впрочем, тоже немало. В случае с «Гавайской» — это курица, ананас, кукуруза, сыр, помидоры и маслины. Сытно, даже очень, но вкусом не поражает.

Только мы решили разобраться, что такого «адского» скрывается в пицце с интригующим названием, как внезапно выяснилось, что кафе закроется на час раньше обещанного. «Мы не договорились с охраной, поэтому так работаем!» — сообщили нам сотрудники. Мило, что сказать. Кусок «Адской» было решено взять с собой. Ее бесплатно упаковали и принесли в пакете с одноразовыми приборами и салфетками, что случается не во всех заведения Томска, могут просто положить в коробку. Особенность это пиццы в том, что кроме сыра и копченой курицы в ней сразу три вида перца! Нам обещали, что она будет очень острой, но оказалось, что в меру. Возможно, перцы уравновешивало большое количество теста. Так что «Адская» по вкусу более гармоничной, чем «Гавайская».

Счет: 375 рублей за салат, два куска пиццы, коктейль и кофе.

Итого: «Пицце Фабрика» напоминает по формату привычные студенческие пиццерии. Простой интерьер, в основе меню — фаст-фуд, цены низкие. В кафе пока не очень уютно, возможно, эта ситуация в ближайшем будущем как-то изменится. И фокус с неожиданным закрытием нас огорчил. Но забежать сюда и перехватить пару кусков пиццы — почему бы и... да:)

Фото автора

Тэги/темы: