4 книги о котах, которые нельзя пропустить

23 июня 2017 / Партнерский материал

Если ваши дети любят котов так же, как и наши, вам просто необходимо добраться до четырех книг из этого обзора.

Все они не просто рассказывают «истории про котиков», но и радуют глубиной, оригинальностью и великолепными иллюстрациями.

Мама-кот

Полностью название книги Луиса Сепульведы звучит так — «Мама-кот. История одной чайки и кота, который научил ее летать». Удивительная сказка про то, как целых четыре кота-обладателя разнообразных характеров и увлечений, становятся опекунами маленькой чайки.

Автор книги — Луис Сепульведа — чилийский коммунист, журналист, борец сопротивления, переживший и пытки, и приговор к пожизненному заключению, замененный позднее на ссылку, и поучаствовавший в Сандинистской революции в Никарагуа. После её победы поселился в Гамбурге, присоединился к экологическому движению, стал работать журналистом «Гринпис», сценаристом, писателем и кинорежиссёром. Видимо, те самые принципы и азарт, которые всю жизнь заставляли Сепульведу ввязываться в авантюры во имя справедливости, помогли ему написать яркую и небанальную книгу, которую полезно прочитать не только детям, но и родителям.

Необычный сюжет и своеобразный язык автора дополняют иллюстрации литовской художницы Лины Дудайте:

Есть и другие версии истории на русском языке, но вариант, выпущенный питерской «Азбукой», за счет иллюстраций Дудайте нам показался гораздо более интересным. Кстати, в России по «Маме-коту» поставили мюзикл, музыку к которому написал Максим Леонидов, экс-участник бит-квартета «Секрет».

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Приключения Сдобной Лизы

«Приключения Сдобной Лизы» — добрая сказка российского переводчика, поэта и детского писателя Виктора Лунина. История о кошке Лизе и коте Валерьяне, живших в городке Пастила, была написана Луниным для своей маленькой дочери еще в 1970-х годах, и как отмечает в предисловии к книге сам автор, доработана через 10 лет. А в 1997-м году «Сдобную Лизу» отметили, как лучшую сказку о кошках библиотекой иностранной литературы (ВГБИЛ). Проиллюстрировал эту книгу известный детский художник Борис Тржемецкий.

В конце сказки есть рецепт настоящей Сдобной Лизы. Писатель не гарантирует, что ваша кошка оживет, как Лиза в книжке, но то, что приготовить ее вместе с детьми будет увлекательно, это точно!

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Ёлка, кот и Новый год

Сказка Ольги Юрченко про приключения маленького котенка и его старшего товарища Мандарина — теплая ламповая рождественская сказка вне времени и моды. Но в наш обзор она попала, главным образом, благодаря великолепным иллюстрациям петербургской художницы Марии Павловой. Легкий винтажный флер — от «ятей» на открытках и газетах, ощущение праздника — от ярких красок и зимних «заоконных» пейзажей.

Павлова изумительно схватывает кошачьи повадки — имея за плечами академическую базу, она много работает с атласами животных, фотографиями, наблюдает за ними в обычной жизни. В ее инстаграме можно найти еще больше пушистых красавцев, а издательство «Речь» кроме книги, выпустило еще и комплект новогодних флажков с рисунками Марии:

Фото: ВК Марии Павловой

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Троянский кот

«Троянский кот» Майи Лазаренской, финалиста конкурса «Новая детская книга» — динамичный и остроумный детский детектив, действие которого разворачивается в кафе «Марципановый кот». Кроме кота Марципана и девочки Аси, читатели встречают и необыкновенного Типа Шпиолиня Чайханькусского. А погрузиться в сказочный мир помогают рисунки Елизаветы Третьяковой:

Читать Лазаренскую не только интересно, но и вкусно: книга о кондитерский тайнах сама словно хорошая кондитерская — одновременно пахнет и шоколадом, и ванилью, и кучей других сладостей. Самое то для пасмурного или дождливого летнего дня, когда хочется хорошего настроения, кота под рукой и имбирного печенья к кофе.

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На очереди — еще один «кошачий» обзор. В нем мы расскажем о самых интересных серия книг с участием котов. Свои пожелания по обзорам и предложения о сотрудничестве можно присылать нашим авторам:

Анна Мацковская — ВК, ФБ, почта

Елена Фаткулина — ВК, ФБ, почта

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