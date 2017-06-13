Городской конструктор.

Как не прогореть: 5 шагов финансового планирования

Совместный проект института «Стрелка» и «Томского Обзора» / Фото: 13 июня 2017 // Фото: pixabay.com

Чтобы бизнес приносил выручку, необходимо заниматься финансовым планированием. Оно помогает правильно распределить деньги между разными статьями расходов, эффективнее работать и больше зарабатывать.

«Городской конструктор» публикует отрывок из курса школы Vector «Финансовая грамотность для предпринимателей», в котором эксперт Маргарита Зобнина, руководитель департамента исследований акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), доцент Высшей школы экономики, а также автор курса «Интернет-предпринимательство», рассказывает о нескольких важных шагах финансового планирования.

Нарисуйте операционный цикл

Нужно понимать, как выглядит ваш операционный цикл: сколько времени занимает каждый этап (закупка, производство и так далее), когда вы платите деньги своим партнерам и когда получаете деньги от своих клиентов. Чтобы это понять, нарисуйте схему: проведите линию и обозначьте начало и конец. Начало — закупка товаров, конец — получение денег от покупателя. Операционных циклов может быть несколько. Например, столярная мастерская делает мебель на заказ и параллельно — стандартные предметы. Изготовление вещей на заказ занимает несколько месяцев, а стандартной мебели — неделю.

Посчитайте оборотные средства

Оборотные средства — деньги, которые вы тратите, чтобы произвести и продать продукт или услугу, которые вернутся к вам вместе с прибылью. Как посчитать оборотные средства? Например, вы собираетесь производить дизайнерские табуретки и продавать их через ярмарки и магазины. Чтобы произвести первую партию, вам нужен месяц и 100 тысяч рублей, а продать ее вы хотите за 300 тысяч. Учитывайте то, что даже если вы продадите все в течение следующего месяца, деньги вернутся еще через месяц. Поэтому, чтобы бизнес два месяца не простаивал, так как у вас не будет денег на материалы, нужно найти еще 200 тысяч рублей. Их хватит, чтобы производство работало два месяца, пока не вернутся деньги.

Составьте план продаж на год

Определите, сколько хотите продать товаров или услуг и заработать в течение следующих 12 месяцев. Можете исходить из собственного опыта продаж. Или посоветоваться с партнерами, в каких объемах продаются похожие продукты. Вы также можете ориентироваться на своих конкурентов. При этом обязательно пользуйтесь своим операционным циклом, чтобы понимать, когда к вам фактически приходят деньги.

Распишите расходы по месяцам

Сначала распишите постоянные расходы: аренда, зарплаты и другое. Потом разложите свои переменные расходы — на материалы, производство и рекламу. Их легко посчитать, так как можно отталкиваться от уже составленного плана продаж. Следующий шаг: подумайте о возможных крупных расходах в течение года — например, покупка оборудования или дополнительный ремонт — и распишите их по разным месяцам, чтобы распределить нагрузку. Сверяйтесь с операционным циклом, будут ли отсрочки по платежам или, наоборот, не запланированы ли большие предоплаты.

Определите сезонность

Сезонность — это периодические изменения спроса в зависимости от разных факторов: времени года, праздников, выходных и так далее. Почти в каждом бизнесе есть сезонность. Например, летом продажи лекарств падают, потому что люди реже болеют, а бары делают большую часть недельной выручки за пятницу и субботу. Когда вы только начинаете, сложно судить, какая сезонность будет в бизнесе. Вы можете провести исследование: поговорите с владельцами похожих бизнесов, почитайте их интервью. Сезонность можно предугадать. Воспользуйтесь сервисами «Яндекс. Подбор слов» и Google Trends, чтобы получить представление о сезонности в вашей отрасли. В «Яндекс. Подборе слов» вбейте ключевую фразу, например, «доставка пиццы», и отметьте галочкой «история запросов». Вы увидите, в какие месяцы пользователи чаще хотят заказать пиццу. В Google Trends не забудьте использовать фильтр по странам и выбрать Россию.

Помните, что вам нужно подготовиться не только к периодам падения спроса, но и к высокому сезону, когда нужно приобрести сырье про запас или докупить оборудование. Например, если вы делаете домашнее мороженое, на летний сезон вам нужно предварительно договориться с несколькими поставщиками о дополнительных поставках молока. Почему с несколькими? С одним выше риски: если он скажет «я повышаю цены на 50%», у вас не будет выбора.

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