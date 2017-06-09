Афиша Томска.

Выходные: 10-12 июня 2017 года

9 июня 2017 / Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Цирк «Империя Львиц»

Центральным номером является аттракцион «Империя Львиц». Стоит только представить, как профессионалу высочайшего класса Виталию Смолянцу удается выступать на арене с хищниками, ведь он показывает номера на двух протезах.

На манеже появятся обезьянки-наездницы верхом на пони, дрессированные кошки. Также зрителей ждет выступление жонглерши Валерии Шугай: используя самые разные снаряды, девушка покажет высочайшее мастерство. Поднимет общий настрой энергичный номер «Акробаты на дорожке», под руководством самого Андрея Демьяненко — мастера спорта. Публику ждет потрясающее шоу с тройным сальто, переворотами и многим другим.

На протяжении всего выступления на арене будет появляться трио «Без носков». Клоуны — призеры многих цирковых фестивалей — развеселят любого.

Когда и где: 10 и 11 июня во Дворце зрелищ и спорта.

Время и стоимость билетов: 12:00 и 16:00, 300 — 600 рублей.

Аудитория: 0+.

Шоу ретро-песен на жестовом языке

На вечере предлагается вспомнить всеми любимые песни с применением театральных эффектов, пантомимой, танцами и жестовым языком. Песни на жестовом языке — особо выразительное искусство, которое предназначено для всех зрителей без исключения.

Когда и где: 10 и 24 июня в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 18:00, 100 рублей.

Аудитория: 10+.

Юбилейная выставка живописи Александра Кнэхта

Его работы всегда написаны с большим чувством, часто в них соединяются в один лирический мотив памятные каждому томичу места, не столь близкие географически. Но именно такой взгляд раскрывает зрителю саму суть старого Томска. На холстах Кнэхта город какой-то иной — ностальгический, немного сказочный, со старыми трамваями, машинами, очарованием старинных домов.

Когда и где: до 3 июля в Художественном музее.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 18:00, 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

День Академгородка

«День Академгородка» под номером X состоится 10—11 июня и станет самым многолюдным и ярким в десятилетней истории этого уникального проекта. Программа, как всегда, обширная.

Когда и где: 10, 11 и 18 июня в Академгородке.

Аудитория: 0+.

Выставка «Сибирь. 1941–1945»

Экспозиция расскажет о лесных богатствах Сибири и вкладе предприятий лесообрабатывающей отрасли в оборону страны, в великую Победу.

На выставке представлена продукция томских заводов, фабрик и артелей: мебель, конская упряжь, аккумуляторный шпон, шпалы, спички, приклады для винтовок.

Когда и где: до конца сентября в Музее деревянного зодчества.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 17:30, 30 — 70 рублей.

Аудитория: 6+.

Фильм ужасов «Мумия»

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.

В главных ролях: Том Круз, София Бутелла, Аннабелль Уоллис, Рассел Кроу, Джейк Джонсон, Чести Бальестерос, Хавьер Ботет, Кортни Б. Вэнс, Noof McEwan, Марван Кензари



Когда и где: с 8 июня в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 13+.

Парад ретромобилей

В этом году в параде примут участие 50 единиц техники, в числе которой любимцы публики раритетная техника от музея истории пожарной охраны МЧС России по Томской области. Также зрители увидят полноприводный плавающий автомобиль-транспортер ЛуАЗ-967, мотоциклы, мопеды, мотовелики и автомобили отечественного и зарубежного производства. Кроме выставки автораритетов гостей праздника ждет большая развлекательная и музыкальная программа, которая будет интересна и взрослым и детям.

Когда и где: 10 июня на нижней террасе Лагерного сада.

Время и стоимость билетов: 14:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Экскурсия в темноте

Средь бела дня, но в кромешной темноте товарищ Ксения проведёт гостей по гостиной богатого купца, который покинул Томск, испугавшись советской власти. Вооружившись свечой и зорким глазом, вы проникнете в таинственное прошлое, в котором все по-настоящему…

Когда и где: 10 июня в Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 17:00, 110 рублей.

Аудитория: 14+.

Празднование Дня города

В программе: выступление группы BlackJack, поздравление от творческих коллективов города, конкурсы и призы.

Когда и где: 10 июня в парке «Солнечный городок» (ул. Красноармейская, 120, между магазином «Томские Товары» и РК «Fакел»).

Время и стоимость билетов: 16:00, вход свободный

Аудитория: 0+.

Открытие паркур-сезона в Томске

В этом году вас ожидает: небольшой граффити фест, который вдохнет свежести в парк, и традиционные соревнования по паркуру в двух дисциплинах: Hardline и Challenge. Подробная программа.

Когда и где: 10 и 11 июня в парек паркур-парке BNO spot.

Время и стоимость билетов: 14:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Спектакль «Хитроумные влюбленные»

Комедия выдающегося драматурга эпохи Возрождения Лопе де Вега.

Наивность и очарование классической «комедии плаща и шпаги» позволили постановщикам назвать ее сказкой для взрослых. В которой, конечно же, есть намек. И даже не один…

Когда и где: 11 июня в Томском драматическом театре.

Время и стоимость билетов: 18:00, 200 — 500 рублей.

Аудитория: 16+.

День России

В понедельник, 12 июня, Томск присоединится к празднованию Дня России. Для томичей будут организованы концертные, литературно-поэтические программы, семейные квесты и различные спортивные мероприятия во всех районах города. Программа мероприятий.

Когда и где: 12 июня во всех районах города.

Время и стоимость билетов: с 11:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

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