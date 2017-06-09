Афиша Томска.
Выходные: 10-12 июня 2017 года
Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.
Цирк «Империя Львиц»
Центральным номером является аттракцион «Империя Львиц». Стоит только представить, как профессионалу высочайшего класса Виталию Смолянцу удается выступать на арене с хищниками, ведь он показывает номера на двух протезах.
На манеже появятся обезьянки-наездницы верхом на пони, дрессированные кошки. Также зрителей ждет выступление жонглерши Валерии Шугай: используя самые разные снаряды, девушка покажет высочайшее мастерство. Поднимет общий настрой энергичный номер «Акробаты на дорожке», под руководством самого Андрея Демьяненко — мастера спорта. Публику ждет потрясающее шоу с тройным сальто, переворотами и многим другим.
На протяжении всего выступления на арене будет появляться трио «Без носков». Клоуны — призеры многих цирковых фестивалей — развеселят любого.
Когда и где: 10 и 11 июня во Дворце зрелищ и спорта.
Время и стоимость билетов: 12:00 и 16:00, 300 — 600 рублей.
Аудитория: 0+.
Шоу ретро-песен на жестовом языке
На вечере предлагается вспомнить всеми любимые песни с применением театральных эффектов, пантомимой, танцами и жестовым языком. Песни на жестовом языке — особо выразительное искусство, которое предназначено для всех зрителей без исключения.
Когда и где: 10 и 24 июня в «Аэлите».
Время и стоимость билетов: 18:00, 100 рублей.
Аудитория: 10+.
Юбилейная выставка живописи Александра Кнэхта
Его работы всегда написаны с большим чувством, часто в них соединяются в один лирический мотив памятные каждому томичу места, не столь близкие географически. Но именно такой взгляд раскрывает зрителю саму суть старого Томска. На холстах Кнэхта город какой-то иной — ностальгический, немного сказочный, со старыми трамваями, машинами, очарованием старинных домов.
Когда и где: до 3 июля в Художественном музее.
Время и стоимость билетов: 10:00 — 18:00, 50 — 100 рублей.
Аудитория: 6+.
День Академгородка
«День Академгородка» под номером X состоится 10—11 июня и станет самым многолюдным и ярким в десятилетней истории этого уникального проекта. Программа, как всегда, обширная.
Когда и где: 10, 11 и 18 июня в Академгородке.
Аудитория: 0+.
Выставка «Сибирь. 1941–1945»
Экспозиция расскажет о лесных богатствах Сибири и вкладе предприятий лесообрабатывающей отрасли в оборону страны, в великую Победу.
На выставке представлена продукция томских заводов, фабрик и артелей: мебель, конская упряжь, аккумуляторный шпон, шпалы, спички, приклады для винтовок.
Когда и где: до конца сентября в Музее деревянного зодчества.
Время и стоимость билетов: 10:00 — 17:30, 30 — 70 рублей.
Аудитория: 6+.
Фильм ужасов «Мумия»
Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.
В главных ролях: Том Круз, София Бутелла, Аннабелль Уоллис, Рассел Кроу, Джейк Джонсон, Чести Бальестерос, Хавьер Ботет, Кортни Б. Вэнс, Noof McEwan, Марван Кензари
Когда и где: с 8 июня в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.
Аудитория: 13+.
Парад ретромобилей
В этом году в параде примут участие 50 единиц техники, в числе которой любимцы публики раритетная техника от музея истории пожарной охраны МЧС России по Томской области. Также зрители увидят полноприводный плавающий автомобиль-транспортер ЛуАЗ-967, мотоциклы, мопеды, мотовелики и автомобили отечественного и зарубежного производства. Кроме выставки автораритетов гостей праздника ждет большая развлекательная и музыкальная программа, которая будет интересна и взрослым и детям.
Когда и где: 10 июня на нижней террасе Лагерного сада.
Время и стоимость билетов: 14:00, вход свободный.
Аудитория: 0+.
Экскурсия в темноте
Средь бела дня, но в кромешной темноте товарищ Ксения проведёт гостей по гостиной богатого купца, который покинул Томск, испугавшись советской власти. Вооружившись свечой и зорким глазом, вы проникнете в таинственное прошлое, в котором все по-настоящему…
Когда и где: 10 июня в Музее истории Томска.
Время и стоимость билетов: 17:00, 110 рублей.
Аудитория: 14+.
Празднование Дня города
В программе: выступление группы BlackJack, поздравление от творческих коллективов города, конкурсы и призы.
Когда и где: 10 июня в парке «Солнечный городок» (ул. Красноармейская, 120, между магазином «Томские Товары» и РК «Fакел»).
Время и стоимость билетов: 16:00, вход свободный
Аудитория: 0+.
Открытие паркур-сезона в Томске
В этом году вас ожидает: небольшой граффити фест, который вдохнет свежести в парк, и традиционные соревнования по паркуру в двух дисциплинах: Hardline и Challenge. Подробная программа.
Когда и где: 10 и 11 июня в парек паркур-парке BNO spot.
Время и стоимость билетов: 14:00, вход свободный.
Аудитория: 12+.
Спектакль «Хитроумные влюбленные»
Комедия выдающегося драматурга эпохи Возрождения Лопе де Вега.
Наивность и очарование классической «комедии плаща и шпаги» позволили постановщикам назвать ее сказкой для взрослых. В которой, конечно же, есть намек. И даже не один…
Когда и где: 11 июня в Томском драматическом театре.
Время и стоимость билетов: 18:00, 200 — 500 рублей.
Аудитория: 16+.
День России
В понедельник, 12 июня, Томск присоединится к празднованию Дня России. Для томичей будут организованы концертные, литературно-поэтические программы, семейные квесты и различные спортивные мероприятия во всех районах города. Программа мероприятий.
Когда и где: 12 июня во всех районах города.
Время и стоимость билетов: с 11:00, вход свободный.
Аудитория: 0+.