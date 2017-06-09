Смартфон-штурман: какие мобильные приложения пригодятся автомобилистам

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 9 июня 2017 // Фото: pixabay.com

Смартфон водителя должен уметь все: разбираться в правилах дорожного движения, находить любую точку на местности, работать видеорегистратором и даже общаться с автоинспектором.

Эксперты МТС/Медиа сделали подборку полезных приложений, которые помогут томским автомобилистам сделать смартфон полноценным штурманом.

Найти дорогу

Фото: avtokron.ru

Если вы боитесь заблудиться, лучше сразу установить на телефон «Яндекс. Навигатор». Пожалуй, это самое популярное подобное приложение в России в целом и в Томске, в частности. Приложение базовое как для «яблочников», так и для поклонников Android. Скачать и пользоваться им можно бесплатно, потребуется только наличие мобильного интернета в телефоне. На карты нанесены дороги России, Абхазии, Азербайджана, Армении, республики Беларусь, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Молдавии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Украины.

Аналогично работает «Навител Навигатор», карты которого помогут сориентироваться водителю в 64 странах даже при отсутствии интернета. Правда, несмотря на бесплатность софта, карты нужно будет покупать или брать в аренду. Для понимания: бессрочная активация карты с дорогами России будет стоить больше 2 тысяч рублей.

Не нарушить правила движения

Фото: 4pda.ru

Смартфон вполне может заменить видеорегистратор, но с несколькими оговорками: для этого нужен горизонтальный держатель и приличный объем памяти (1 минута записи заберёт от 1,5 до 15 МБ); надо быть готовым, что смартфон будет разряжаться ещё быстрее (возможно, лучше во время движения его всегда держать на зарядке); не всякая камера даст хорошую картинку при контровом солнечном свете на закате или при ночной мгле.



Пользователи устанавливают себе CamOnRoad, RoadAR или DailyRoads Voyager. Первое приложение совмещает в себе регистратор, антирадар и карту с дополненной реальностью. Оно может даже сразу сохранять видео в «облако», размер которого составляет около 2 ГБ, их хватит примерно на три часа записи. Еще один плюс приложения — оно не блокирует разговоры по громкой связи, сообщения, мессенджеры и соцсети, запись идет в фоновом режиме. Для экономии заряда смартфона можно заблокировать экран.

Грамотно припарковаться

Приложение «Яндекс. Парковки» собрало информацию о более чем 6 тысячах стоянках в России и поможет водителям сориентироваться, насколько они заполнены, сколько стоят и кому принадлежат. Оплатить парковку можно, не выходя из приложения. Напомним, что для оплаты платных парковок в Белгороде есть отдельное приложение. Больше о платных парковках в областном центре можно почитать здесь.

Не остаться с пустым баком в дороге

Фото: autofeel.ru

Вы можете сэкономить на заправке машины, если установите себе приложение MultiGO Топливо. Здесь сразу виден путь до ближайшей заправки, указан расход топлива и, если вдруг понадобится, можно даже вызвать эвакуатор. Сразу видно, есть ли на заправках определённое топливо, сколько оно стоит, действуют ли акции или скидки. Приложение бесплатное, но вы будете видеть рекламу. Но можно заплатить, и тогда реклама не будет показываться.

Помыть и отремонтировать машину

Когда придет время помыть автомобиль, может пригодиться приложение «Помой тачку, чувак» для iOS. Оно синхронизировано с прогнозом погоды и подсказывает, когда мойка уместна. Если же нужно будет отремонтировать машину, автосервисы поблизости покажет приложение T-Tronic. Оно агрегирует информацию об услугах автосервисов, чтобы сам автомобилист мог выбрать, где лучше всего сделать ремонт и пройти ТО. Записаться на мойку или ремонт можно сразу не выходя из приложения. Еще одна фишка T-Tronic — онлайн-диагностика, но для неё нужен OBD-сканер, который создатели сервиса готовы предоставить автовладельцу бесплатно.

Сэкономить семейный бюджет

Фото: appdigg.ru

Автомобиль — это не роскошь, но постоянная статья расходов семейного бюджета. Грамотно распланировать траты поможет приложение «Расходы на автомобиль». Оно проанализирует, сколько вы тратите на обслуживание машины, расход топлива и другие вещи, а после выдаст совет, как на всём этом сэкономить.

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