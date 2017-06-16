Читать, не оторваться: 4 книжных новинки этого лета
Лето — лучшее время для чтения. Взять в отпуск книжку потолще и уйти в нее с головой — разве не счастье?
Четыре книжных новинки этого лета — в нашем обзоре.
Алексей Иванов, Юлия Зайцева, «Дебри»
Писатель Алексей Иванов известен по романам «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Золото бунты», «Общага-на-Крови» и других. В 2016 году вышла в свет его новая книга — исторический роман «Тобол», действие которого происходит в Сибири петровской эпохи. А этой весной был опубликован еще один труд Иванова, подготовленный совместно с продюсером писателя, кандидатом филологических наук Юлией Зайцевой. «Дебри» — это документальная основа «Тобола», собрание исторических очерков о Сибири со времен Ермака до времен Петра Первого. «Это не классический исторический научный труд, а книга о том, как была устроена Сибирь воеводская, ведь после Петра она уже стала имперской, и существовала по иным законам», — говорит писатель. Книга состоит из нескольких новелл, каждая посвящена одному аспекту большой «сибирской темы». Всем, кто интересуется историей Сибири, определенно стоит приобрести оба издания сразу.
Кэтри Бэннер, «Дом на краю ночи»
Для всех поклонников семейных саг — роман «Дом на краю ночи» Кэтрин Бэннер. Островок Кастелламаре в Средиземном море, оторванный от большого мира, рикотта, кофе и лимончелло, бурные страсти и тщательно оберегаемые семейные тайны. В год начала Первой мировой на остров прибывает доктор Амадео Эспозито — первый настоящий доктор с большой земли… И, конечно же, этому событию суждено стать поворотным в жизни Кастелламаре. История четырех поколений итальянской семьи Эспозито, чьим пристанищем служит таверна «Дом на краю ночи», полная тайн, загадок, мифов, сказок и легенд. Бэннер — британка, этот роман стал для нее писательским дебютом, и дебютом успешным. И если после прочтения вам не захочется немедленно купить в билет в Италию, значит, с вами что-то не так.
Элена Ферранте, «История нового имени»
Кстати, об Италии. В 2016 году автор Элена Ферранте вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time. Хотя кто на самом деле скрывается под этим именем, до сих пор остается загадкой: или это супруги Оццола, возглавляющие итальянское издательство, где и выходят книги Ферранте, или это известный писатель и сценарист, или просто автор, которая предпочла псевдоним настоящему имени. Но для поклонников это не важно — Ферранте очень популярна не только в Италии, но и за рубежом, особенно в США. «История нового имени» — это второй роман цикла «Неополитанский квартет», продолжение истории о подругах Лену и Лиле, таких разных на первый взгляд, но объединенных общей целью — вырваться из надоевшей нищеты и беспросветности. Они повзрослели, и каждая выбрала свой путь: одна грызет гранит науки, другая веселится напропалую. Но жизнь как всегда оказывается хитрее и то и дело сталкивает девушек друг с другом. «История нового имени» — это рассказ не только о двух одновременно похожих и разных судьбах, но о жизни Италии, да и всего мира 1950-60-х.
Дмитрий Глуховский, «Текст»
Автор антиутопий-бестселлеров выпустил свой первый реалистичный роман. «Сумерки», «Метро», «Рассказы о Родине», «Будущее» и вот теперь — «Текст». События происходят в современной Москве и пригороде, одновременно в книге разворачиваются несколько историй. Один герой, студент филфака, случайно попадает «под раздачу» по пути на экзамен и оказывается арестованным по обвинение в торговле наркотиками. Другой герой, убив из мести оперативника, завладевает его телефоном, и вынужден изображать убитого какое-то время. «Текст» — это книга о возможном и невозможном искуплении, любви, раскаянии. Сюда же вплетаются темы конфликта поколений, отношения живых и мертвых, переменах в душах людей. Это история о сегодняшней Москвы и всей России, времени, когда представления о добре и зле уже неактуальны, когда уже нет ничего стыдного и неприемлемого. С одной стороны, это криминальная драма, с другой — психологический триллер. Но жанр романа, в общем-то, не важен, говорит сам автор, главное, чтобы от книги было не оторваться.
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