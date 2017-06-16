Читать, не оторваться: 4 книжных новинки этого лета

16 июня 2017 / Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора»

Лето — лучшее время для чтения. Взять в отпуск книжку потолще и уйти в нее с головой — разве не счастье?

Четыре книжных новинки этого лета — в нашем обзоре.

Писатель Алексей Иванов известен по романам «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Золото бунты», «Общага-на-Крови» и других. В 2016 году вышла в свет его новая книга — исторический роман «Тобол», действие которого происходит в Сибири петровской эпохи. А этой весной был опубликован еще один труд Иванова, подготовленный совместно с продюсером писателя, кандидатом филологических наук Юлией Зайцевой. «Дебри» — это документальная основа «Тобола», собрание исторических очерков о Сибири со времен Ермака до времен Петра Первого. «Это не классический исторический научный труд, а книга о том, как была устроена Сибирь воеводская, ведь после Петра она уже стала имперской, и существовала по иным законам», — говорит писатель. Книга состоит из нескольких новелл, каждая посвящена одному аспекту большой «сибирской темы». Всем, кто интересуется историей Сибири, определенно стоит приобрести оба издания сразу.

Для всех поклонников семейных саг — роман «Дом на краю ночи» Кэтрин Бэннер. Островок Кастелламаре в Средиземном море, оторванный от большого мира, рикотта, кофе и лимончелло, бурные страсти и тщательно оберегаемые семейные тайны. В год начала Первой мировой на остров прибывает доктор Амадео Эспозито — первый настоящий доктор с большой земли… И, конечно же, этому событию суждено стать поворотным в жизни Кастелламаре. История четырех поколений итальянской семьи Эспозито, чьим пристанищем служит таверна «Дом на краю ночи», полная тайн, загадок, мифов, сказок и легенд. Бэннер — британка, этот роман стал для нее писательским дебютом, и дебютом успешным. И если после прочтения вам не захочется немедленно купить в билет в Италию, значит, с вами что-то не так.

Кстати, об Италии. В 2016 году автор Элена Ферранте вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time. Хотя кто на самом деле скрывается под этим именем, до сих пор остается загадкой: или это супруги Оццола, возглавляющие итальянское издательство, где и выходят книги Ферранте, или это известный писатель и сценарист, или просто автор, которая предпочла псевдоним настоящему имени. Но для поклонников это не важно — Ферранте очень популярна не только в Италии, но и за рубежом, особенно в США. «История нового имени» — это второй роман цикла «Неополитанский квартет», продолжение истории о подругах Лену и Лиле, таких разных на первый взгляд, но объединенных общей целью — вырваться из надоевшей нищеты и беспросветности. Они повзрослели, и каждая выбрала свой путь: одна грызет гранит науки, другая веселится напропалую. Но жизнь как всегда оказывается хитрее и то и дело сталкивает девушек друг с другом. «История нового имени» — это рассказ не только о двух одновременно похожих и разных судьбах, но о жизни Италии, да и всего мира 1950-60-х.

Автор антиутопий-бестселлеров выпустил свой первый реалистичный роман. «Сумерки», «Метро», «Рассказы о Родине», «Будущее» и вот теперь — «Текст». События происходят в современной Москве и пригороде, одновременно в книге разворачиваются несколько историй. Один герой, студент филфака, случайно попадает «под раздачу» по пути на экзамен и оказывается арестованным по обвинение в торговле наркотиками. Другой герой, убив из мести оперативника, завладевает его телефоном, и вынужден изображать убитого какое-то время. «Текст» — это книга о возможном и невозможном искуплении, любви, раскаянии. Сюда же вплетаются темы конфликта поколений, отношения живых и мертвых, переменах в душах людей. Это история о сегодняшней Москвы и всей России, времени, когда представления о добре и зле уже неактуальны, когда уже нет ничего стыдного и неприемлемого. С одной стороны, это криминальная драма, с другой — психологический триллер. Но жанр романа, в общем-то, не важен, говорит сам автор, главное, чтобы от книги было не оторваться.

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