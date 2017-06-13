Заброшенные.

Ночной клуб «Кокос»

13 июня 2017 / Томский Обзор

АВТОР Анна Кузнецова

Молодёжь нулевых до сих пор помнит ночной клуб «Кокос» на Енисейской, как место, где было весело.

Проработал он всего два года — в 2009 году клуб закрыли из-за несоблюдения норм пожарной безопасности. Требования Роспотребнадзора владельцы заведения сочли безумством. Имущество вывезли, а недвижимость превратили в руины.

Долгое время вход был зарешёчен. Сейчас легко зайти внутрь можно через бывший «парадный». Что и делают слоняющиеся без дела школьники и любители заброшек.

Поживиться внутри абсолютно нечем: ни батарей, ни досок. Последней ценной вещью, вывезенной из «Кокоса», был пилон, по словам «мародёров», превосходного качества.

Межэтажных полов почти не осталось, пробираться можно по каркасу. Находясь на «первом этаже», стоит опасаться обрушения.

За заданием бывшего ночного клуба — корпуса переехавшего из Томска «Сиэлектромотора». Здесь можно поискать лазы под землю.

Крыша пропускает хороший свет — отличное место для «заброшенных» фотосессий.

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