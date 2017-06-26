Юзергайд: как получить студента ТГУ на практику в свою компанию

Партнерский материал / Фото: 26 июня 2017 // Фото: pixabay.com

Пора студенческих практик в разгаре. Для будущих выпускников это хорошая возможность увидеть как устроена выбранная отрасль изнутри, для организаций — найти подходящего специалиста.

О том, как предприятие или компания может получить на практику студентов Томского государственного университета, рассказываем в нашем юзергайде.

Шаг 1. Определить потребность

Зачем компании нужны практиканты? Во-первых, новый человек способен взглянуть на привычные алгоритмы работы с другой стороны и помочь найти решение давних проблем. Во-вторых, для любой компании или предприятия это еще и возможность разобраться с неизменно актуальным кадровым вопросом. Молодых специалистов, которые хорошо показали себя во время практики, можно рассматривать в качестве проверенных кандидатов на работу. И влиться в коллектив после практики им будет проще.

От предприятия требуется лишь назначить «мастера» над практикантами, который подготовит фронт работ для молодежи. И если организация твердо решила, что ей необходимы практиканты, можно переходить к следующему шагу.

Алина Козырева Начальник отдела по работе с персоналом «Сибирской Аграрной Группы» Практиканты из ТГУ проходят у нас практику постоянно. Чаще всего — в экономической службе, бухгалтерии, юридическом отделе. Трудностей, как правило, не бывает, уровень подготовки студентов стабильный. Прежде чем прийти к нам на практику, все ребята проходят собеседование со специалистом по работе с учебными заведениями, представителем HR-службы и непосредственным руководителем. Узнаем личные качества практиканта, оцениваем его заинтересованность в работе. Безусловно, к нам в компанию попадают замотивированные ребята. Практиканты очень помогают: темп работы на предприятии высокий, а молодые специалисты могут взять на себя какую-то текущую работу. Ребята со свежим взглядом, вносят свои предложения — как и что можно улучшить. Мы знакомим их с нашими бизнес-процессами, показываем как теория применяется на практике. Студенты, которые максимально хорошо себя зарекомендовали, приглашаются на практику повторно, а выпускники — на работу, если есть открытые вакансии.

Шаг 2. Отправить запрос в университет

Каждый год на практику в разные компании, не связанные с вузом, приходят более 800 студентов Томского госуниверситета. Поэтому процесс поиска кандидата предельно прост: работодателю достаточно отправить заявку на подбор молодого специалиста в Отдел практики и трудоустройства ТГУ.

Заявка заполняется на фирменном бланке организации. В ней следует указать факультет или направление подготовки, откуда будут направлены студенты, их необходимое количество. Для удобства организаций-соискателей все направления собраны в одном месте — на сайте Отдела практики и трудоустройства ТГУ.

Также в заявке необходимо указать, чем будет заниматься студент во время практики. Здесь можно вставить описание работ из штатного расписания организации или объяснить их своими словами. Рекомендуется также отметить обязательные для прохождения практики условия, например, наличие справки о медосмотре, или параметры вроде наличия оплаты, официального оформления на работу, доставки до рабочего места и так далее.

Необходимо указать и требования к будущим практикантам: пол, возраст, район проживания, опыт работы, личностные качества. И в завершение — контакты организации: фактический адрес, электронная почта, телефон ответственного за практику и наиболее удобный способ коммуникации со студентами.

Леонид Мухин Профконсультант Отдела практик и трудоустройства ТГУ Работодатель волен поступать так, как ему удобнее. Он может «замкнуть» весь процесс на себя, чтобы будущие практиканты обращались к нему напрямую, или попросить нас провести предварительный отбор студентов по резюме. Мы это делаем, но не часто — в большинстве случаев работодатели предпочитают сами оценивать молодых специалистов.

Заполненное заявление с подписью руководителя или ответственного лица следует отправить на адрес cstv@mail.tsu.ru.

На этом этапе первая часть задачи завершена, за дело берутся специалисты Отдела практики и трудоустройства. На основе заявки они подготовят объявление, которое распространят по всем доступным каналам. О вакансии можно будет узнать из группы Отдела во ВКонтакте, на сайте и на площадках профильных факультетов. Подобные объявления появляются там практически каждый день.

Шаг 3. Подготовить рабочее место

Организации понадобится выбрать руководителя практики, который будет обучать и курировать практиканта(ов). Он будет помогать новичку освоиться в коллективе и профессии. Этот же человек будет контактировать с руководителем практики от вуза.

В некоторых случаях практиканту понадобится рабочее место — если того требует профессия. Можно будет организовать его неподалеку от места руководителя практики. Также будет нелишним предоставить практиканту методические материалы, если того требует производство. Ведь порой проще дать почитать один текстовый файл с ЦУ, чем тысячу раз повторять прописные истины.

Шаг 4. Заключить договор и принять студентов

После того, как практикант откликнулся на вакансию, организации необходимо заключить договор с вузом. В нем прописываются обязанности и ответственности сторон, сроки прохождения практики. Документ с печатью студенты после передают в вуз самостоятельно, это их «головная боль».

После заключения договора можно начинать работу с практикантом: познакомить с коллективом, провести инструктаж по технике безопасности, рассказать о нюансах работы.

Шаг 5. Отработать практику

Какие задания выдавать студентам на практике, организация определяет сама. Но они должны одновременно решать несколько задач: студентам — помогать в проверке университетских знаний на практике и обучать чему-то новому, работодателю — выполнить производственные задачи и подготовить специалиста для себя.

Руководитель практики должен помогать студенту не только выполнять задания, но и вести дневник прохождения практики. В него студент будет вписывать выполненные им работы, а руководитель будет заверять их своей подписью. Если при работе со студентом возникают сложности или непонимание, на помощь придет руководитель практики от вуза. В подобных ситуациях он может выступить модератором и урегулировать спорные моменты.

К концу срока практики студент должен выполнить ряд определенных руководителями задач. На этом этапе ответственному за практику предстоит написать характеристику на студента. Она повлияет на оценку практиканта и на выходную характеристику выпускника.

После того, как все бумаги заполнены, студенту предстоит защита отчета по практике. На данном этапе также могут подключиться представители принимающей организации: они могут раскрывать некоторые профессиональные нюансы, подтверждать компетентность практиканта, придавая его отчету больший вес. Такая практика распространена, например, среди студентов Биологического и Юридического институтов, Физического факультета и других.

Леонид Мухин Профконсультант Отдела практик и трудоустройства ТГУ Наши студенты проходят практику и в небольших компаниях, и на крупных предприятиях, например, в «Газпроме», и в разных интересных местах — даже за пределами России. Недавно студент Биологического института уехал на практику в природный заповедник штата Огайо. Проще всего, конечно, когда есть предварительная договоренность факультетов, кафедр, деловое или научное партнерство. После практики у студента должно появиться понимание, как и что ему предстоит делать на будущем месте работы, если он решит устроиться по профессии. Работодатель, в свою очередь, получает возможность составить представление о потенциальном работнике.

Идеальный вариант

Алгоритм выше описывает идеальную ситуацию, своего рода, «сферического коня в вакууме». На деле же все может происходить гораздо проще.

Так, студенты зачастую самостоятельно находят организации, где хотят практиковаться. Например, будущие журналисты сами приходят к нам в издание и без дополнительной бюрократии договариваются о прохождении практики. А потом продолжают сотрудничество с изданием уже после ее окончания.

Таким образом, и практический вопрос для студентов, и кадровый для компании закрываются почти сами собой!

Текст: Егор Хворенков

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