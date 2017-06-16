Еда. Рецензии.

Ужин в ресторане «Здесь вам не там»

16 июня 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите сюда нам: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

Это заведение заинтересовало сразу — и вызывающим названием «Здесь вам не там», и обещанием «ресторана нового формата».

Местоположение тоже было нетипичным для Томска- на Иркутском тракте. Дата открытия переносилась, но когда оно все же состоялось, мы отправились в новый ресторан, чтобы выяснить, каково же оно там, где не здесь.

Где: Иркутский тракт, 68. В торговом доме «Купец», где обещают шубы/дубленки/пальто. Баннеры на здании внушительные, не промахнешься. Правда, не сразу понятно, где именно вход в ресторан. Воздушные шарики фирменных цветов подсказали, что нужно спуститься на цокольный этаж.

Интерьер: Основной зал поделен пополам, на два длинных и узких. В одной части просто столики, другая уютнее, отделена прозрачными шторами, находится на возвышении. Интерьер сложно назвать оригинальным: ровными рядами расставлена мебель обыкновенной формы и коричнево-бежевых тонов. Кирпичные стены, обилие одинаковых ламп. Другой зал, в сиреневых тонах, выглядит симпатичнее. Но там планируется караоке, а пока просто грохочет исключающая общение музыка.

Мы расположились в части зала за шторами. Диваны с высокими спинками, декоративные «окошки» у каждого стола, узкий проход между ними напомнили нам… вагоны-рестораны в поездах тыдыщ-тыдыщ .

Меню: Похоже на глянцевый журнал, толстое, с обилием иллюстраций. Правда, речь идет не о фотографиях всех блюд: представлены отдельные позиции, а также снимки «в тему».

Выбор действительно большой, одного направления у ресторана нет. Тут и гриль, и пицца, и турецкие лепешки, и шаурма, и паста, и суши, и закуски к пиву, и сладкое.

Пицца от 300 рублей, причем речь идет о большой порции. Можно попробовать что-то неординарное, вроде пиццы с фрикадельками или сладкую пиццу с куриным филе, апельсинами и виноградом. Турецкие лепешки есть в разных вариациях, цены от 260 рублей. Обещаны фирменные рецепты.

Гриль по ценам от 300 рублей за шашлык, рыбные варианты заметно дороже, из любопытного — язык на гриле и судак со спаржей.

Соусы для гриля от 40 рублей, гарниры от 120. Закусок под пиво и водку немало, все привычные варианты по ценам от 50 рублей за порцию сухариков.

Салаты без особой экзотики, выбор есть, а цены на них от 200 рублей. Блюда с лапшой стоят от 180 рублей, интересно, что овощная с вином заявлена по цене в 490 рублей.

Суши по очень бюджетной цене от 100 рублей за овощные варианты. Есть традиционные роллы, найдутся и темпура, и лава. Можно выбрать необычные вкусовые сочетания — и фруктовые, и рыбные.

Десерты лаконичны, стоят от 50 рублей: мороженое, пара чизкейков, панна-котта, пирог.

Напитков тоже много. Безалкогольные варианты на отдельном листе. Цены от 70 рублей — столько стоит стакан сока. Кофе — от 90, в основном классические варианты, из оригинального есть ореховый микст. Чай от 180, выбор побольше, чем кофе.

В толстом меню напитков — овершейки и смузи, безалкогольные коктейли, они обойдутся от 220 рублей за порцию. Для большой компании мы обнаружили такие любопытные предложения, как трехлитровые коктейли (стоит это удовольствие 2 200 рублей). Главное, чтобы у друзей совпали вкусы.

В целом коктейлей в меню много, от 220 рублей за шот.

Цены на вино начинаются от 980 рублей за бутылку, бюджетных вариантов нет. Пиво от 160 рублей, есть фирменное.

Еда: Мы выбрали набор роллов «Хрустящий», шашлык из свинины (нам сообщили, что на весь гриль скидка 30%) и фирменное пиво. Кто его производит, нам не признались, но сказали, что его варят в Томске специально для ресторана.

Пиво (160 рублей за 0,5 л) принесли сразу. Светлое, и это единственный вариант. Напиток мягкий, с ненавязчивым вкусом, слегка карамельным, без резких нот. Достаточно насыщенное для того, чтобы пить неспешно. Мы остались довольны.

Роллы (220 рублей) тоже приготовили быстро. Впечатление хорошее, обычно суши заведениях, которые не специализируются на японской кухне, радуют меньше. Суши были теплыми, начинки немало, угорь, семга и сыр сочетались хорошо. Панировки в меру, она не «забивала», а дополняла блюдо.

Затем подали шашлык из свиной шеи (330 рублей, со скидкой — 231). Размер шашлыка впечатлил. Овощей (огурец и помидор) немного, маринованный лук как всегда хорош. Шашлык местами был жилистым. Но в целом — нормальный, классический без каких-то сильных специфических приправ. Лаваш в блюде, очевидно, выполнял роль декорации.

Счет: 611 рублей. Правда, гриль сначала посчитали без скидки. Когда мы о ней напомнили, нам сообщили, что она действует только на одно блюдо гриль. Но нам во время заказа подтвердили скидку на все-все-все варианты гриль-блюд… В общем, сумму нам пересчитали.

Итого: Ничего неповторимого и новоформатного в интерьере, меню, обслуживании мы не обнаружили. Ну разве что схожесть с вагоном-рестораном, но это уже случалось в разных заведениях. Из плюсов — действительно разнообразное меню и вкусная еда. Цены, особенно для далекого от центра места, не низкие, но по некоторым позициям, вроде пиццы или коктейлей, встречаются выгодные варианты. Ну и местоположение — от центра, конечно, далековато, но если вы живете в Октябрьском районе, где с кафе все сложно, к ресторану стоит присмотреться.

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