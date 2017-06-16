Афиша Томска.

Выходные: 17-18 июня 2017 года

16 июня 2017 / Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Спектакль «Черное молоко»

В «Черном молоке» действие происходит на затерянной в Сибири станции, которая не то чтобы сердце нашей родины, а область где-то пониже крестца. В эту дыру приезжает из Москвы пара торговцев-челноков, под видом рекламной акции сбывающих доверчивому населению китайские тостеры. Левчик и Мелкий (прозвище его беременной подружки) сначала лихо «обувают» их, а потом отделываются, как могут, по ходу дела еще и бурно выясняя отношения между собой…

Когда и где: 17 июня в Театре Драмы.

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Фестиваль водных фонариков

В теплый, волшебный вечер, тысячи жителей и гостей города смогут запустить яркие водные фонарики и загадать желание.

Когда и где: 17 июня на Белом озере.

Время и стоимость билетов: 20:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Фестиваль «ЭкоЭтно»

Для участников и гостей будут работать разнообразные тематические площадки. Вас ждут эко-викторины, презентация виртуального 3D-музея «Искусство Сибири», мастер-классы по изготовлению шоколада и многое другое.

Когда и где: 17 июня в парке «Околица».

Время и стоимость билетов: 12:00 — 16:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Сибирский фестиваль цветного дыма

Раскрасить небо Томска взрывом шашек цветного дыма смогут все желающие! Ритм фестивалю будут задавать лучшие творческие коллективы города.

Когда и где: 18 июня в Лагерном саду.

Время и стоимость билетов: 14:00, вход свободный.

Аудитория: 14+.

Выставка «Анри Матисс. Арабески»

Представленные в экспозиции литографии гуашевых декупажей являются уникальными произведениями в творчестве Анри Матисса, который за свою долгую жизнь заслужил славу одного из самых выдающихся живописцев XX века.

Когда и где: до конца июля в Художественном музее.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 18:00, 70 — 150 рублей.

Аудитория: 12+.

Вечер мелодий танго

Вечер мелодий танго, и ничего, кроме танго. Весь вечер на сцене: Степан Пономарев (скрипка), Георгий Фефелов (фортепиано), Алексей Пиоттух (контрабас), Борис Еремеев (перкуссия).

Когда и где: 17 июня в джаз-кафе Underground.

Время и стоимость билетов: 20:00 — 23:00, 100 — 250 рублей.

Аудитория: 16+.

Мультфильм «Тачки 3»

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

В главных ролях: Арми Хаммер, Нэйтан Филлион, Оуэн Уилсон, Керри Вашингтон, Бонни Хант, Тони Шэлуб, Марго Мартиндейл, Крис Купер, Лиа ДеЛария, Чич Марин.

Когда и где: все выходные в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакел.

Аудитория: 6+.

Tuning party — 2017

Вас ждет выставка лучших автомобилей, мотоциклов и другой колесной техники, подвергшейся технической переработке (как внешней, так и инженерной), катание на воздушном шаре, концерт и многое другое.

Когда и где: 17 июня рядом с ритейл-парком «Мегаполис».

Время и стоимость билетов: 10:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Цикл интерактивных занятий «Традиции и быт сибирского человека»

Музей истории Томска приглашает всех на интерактивные занятия на свежем воздухе. На этих выходных музей затеял большую стирку. Придется немало потрудиться: принести воду в коромысле, поработать рубелем и угольным утюгом. Вместе мы приготовим стиральный порошок из золы и узнаем, как сохранить наши ручки мягкими и красивыми после такой тяжелой работы.

Когда и где: 17 июня в Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 14:00, 200 рублей.

Аудитория: 16+.

Чемпионат Сибири по Мотоджимхане

Мотоджимхана — динамично развивающийся демократичный во многих отношениях вид мотоспорта. Но первый этап Чемпионата Сибири по Мотоджимхане — это еще не все! На нижней террасе Лагерного сада также пройдет STUNT-BATTL, соревнование сибирских стантрайдеров. Зрелище обещает быть жарким!

Когда и где: 17 июня на нижней террасе Лагерного сада.

Время и стоимость билетов: 12:00

Аудитория: 0+.

Вечеринка на открытом воздухе Secret Garden

Уютный дворик в самом центре города превратится в таинственный музыкальный сад. В программе: выступление томских групп, вкусная еда и отличная компания.



Когда и где: 17 июня во дворе бара «Процесс» (пр. Ленина, 77а).

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 рублей.

Аудитория: 18+.

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