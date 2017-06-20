После реконструкции: cвинокомплекс «Томский» возобновил выпуск продукции

20 июня 2017 / Партнерский материал

Свинокомплекс «Томский» завершил реконструкцию цеха первичной переработки. На новой производственной линии уже получена первая продукция.

Запуск стал финальной точкой в реализации большого проекта — санации «Свинокомплекса «Томский». Работы по ней стартовали еще в 2015-м, а закончились в мае этого года. В ходе большой инфраструктурной революции на свинокомплексе полностью заменили поголовье, серьезно обновили материальную базу, а также внедрили ряд новых технологий: гидросмыв, систему поддержания микроклимата, новые станки опороса и многое другое. Весь пакет работ обошелся в 4 млрд рублей.

В результате санации объем производства на предприятии увеличится на 30%, сроки содержания животных уменьшатся более чем на месяц (180 дней вместо 215), также ожидаются рост многоплодия и среднесуточный привес.

По последним показателям уже сейчас «Свинокомплекс «Томский» обогнал как другие предприятия «Сибирской Аграрной Группы», так и ведущие свинокомплексы страны, хотя еще не вышел на проектные мощности.

Финальная точка

Реконструкция цеха заняла полгода и проводилась только за счет собственных средств предприятия. Были отремонтированы все производственные помещения, закуплено и установлено новое оборудование. Теперь здесь используется меньше ручного труда и больше автоматики.

— Цех первичной переработки скота — это главное подразделение нашего предприятия, от его работы зависит ритмичность работы всех остальных подразделений, — говорит директор мясокомбината АО «Аграрной Группы МП» Игорь Степанов. — Во время реконструкции мы использовали весь свой опыт по выстраиванию технологических процессов. Именно правильно отработанная технология позволяет нам выпускать безопасную продукцию с гарантированным качеством.

Перемещение по производственным этапам обеспечивает новый чешский конвейер. Скорость конвейера рассчитана таким образом, чтобы каждый сотрудник успевал выполнить свою часть работы. Кроме того, на каждом этапе переработки есть кнопка, которая останавливает конвейер. Также на мясокомбинате появились новая опалочная печь и комплекс полировочных машин.

По дороге к морозильной камере туша проходит через нутровку, распиловку, клеймение и взвешивание. За качеством продукта следят сотрудники государственной ветслужбы.

— Субпродукты богаты микроэлементами, обладают высокой пищевой ценностью. Они идут на наши ливерные колбасы, специальные продукты и на продажу, — рассказывает Игорь Степанов.

Прежде чем отправить в «холодильник», туши пропускают через систему MES, которая позволяет контролировать все технологические процессы в режиме онлайн. На этом этапе на тушах появляются штрих-коды, а вся информация о каждой из них попадает в базу данных. С ее помощью оператор всегда сможет узнать вес туши, ее температуру, категорийность и другие показатели.

— Новая линия может работать не только со свиньями, но и с крупным рогатым скотом. На сегодняшний день такой потребности нет, мы ориентируемся только на свинокомплекс. Но мы следим за потребностями рынка. Если он будет диктовать нам необходимость в расширении, мы будем рассматривать эту возможность, — отмечает Игорь Степанов.

В холодильниках туши проводят не более 8 часов при температуре 0… +1 градус. В течение этого времени они успевают остыть, затем отправляются на продажу или на производство. Иначе обстоят дела с субпродуктами. Новые скороморозильные аппараты для быстрой заморозки субпродуктов — фризеры — позволили сократить время заморозки с 48 часов до 4-х.

— Требование большинства сегодняшних производителей — не паковать продукты в полиэтилен или целлофан, чтобы не было возможности попадания посторонних предметов. Такие требования, например, у заводов, которые производят корма для животных, с которыми мы сейчас работаем. Фризеры позволяют выпускать продукцию без упаковки, и в этом заключается одно из серьезных преимуществ нашего предприятия, — подчеркивает Игорь Степанов.

Реконструкция позволила увеличить производительность цеха первичной переработки почти в два раза — с 570 до 1050 голов в смену. А это 95 тонн мяса на кости и 20 тонн субпродуктов. Время, за которое одна туша добирается до холодильника, сократилось до одного часа.

Несмотря на то, что теперь ручного труда на производстве стало меньше, коллектив цеха первичной переработки не уменьшился. Здесь по-прежнему работают 120 человек в две смены.

— Все наши специалисты трудоустроены, просто теперь они работают на других участках, — говорит Игорь Степанов. — На переобучение ушло около месяца, потребовалось время, чтобы привыкнуть к другому ритму работы. Но весь коллектив во время реконструкции мы сохранили.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибирская Аграрная Группа»

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