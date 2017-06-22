День предпринимательства в Томской области: как это было

22 июня 2017 / Партнерский материал

У бизнесменов — руководителей крупных и небольших предприятий — тоже есть свой профессиональный праздник, День российского предпринимательства.

О том, как отмечали его в районах Томской области, рассказываем в нашем материале.

Александр Глок Директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области Вструктуре российского предпринимательства более 90% составляют малые и микропредприятия, поэтому праздник мы проводим в первую очередь для них. Малые предприниматели, особенно в сельской местности, — большие труженики. Они впряглись в свою упряжку и упорно работают, порой без выходных. При этом не всегда встречают доброжелательное отношение среди односельчан, сталкиваясь иногда с завистью и неприятием. Поэтому День предпринимательства, который мы проводим ежегодно, очень важен для этих людей. Даже просто собраться вместе и обменяться с коллегами мыслями и впечатлениями, обсудить рабочие вопросы для малых предпринимателей уже очень полезно. Но еще приятнее получить обратную связь от тех, для кого они работают; подтверждение того, что их тяжелый труд важен обществу и людям. И главный результат этого праздника — хорошее настроение наших предпринимателей.

Томск: торжественный прием у мэра

Томск ко Дню предпринимательства украсили 10 баннеров с поздравлениями. А 26 мая в Органном зале Томской филармонии состоялся торжественный прием мэра Томска, на котором присутствовали около 200 руководителей компаний. Глава города поздравил представителей томского бизнеса с праздником и вручил им заслуженные награды — почетные грамоты, благодарственные письма и сувениры. Также для гостей приема выступил джаз-оркестр «ТГУ-62» и томские артисты.

Северск: концерт для победителей

В Северском театре для детей и юношества прошло торжественное заседание, на котором присутствовало 200 человек. Во время мероприятия наградили предпринимателей — победителей муниципального конкурса «Лучший субъект предпринимательства ЗАТО Северск 2016 года», вручили грамоты и благодарности от областной и городской властей, а также благодарности за участие в городской благотворительной акции «Милосердие в Рождество». Заседание сопровождалось праздничным концертом.

Асино: «Радуга талантов»

В Асиновском районе лучших предпринимателей выбирали всем миром. Конкурс «Народное признание» проводился путем народного голосования, в котором приняли участие более тысячи человек. Семь победителей конкурса в различных номинациях получили заслуженные награды на торжественном приеме главы Администрации Асиновского района.

В этом году в районе впервые проходил фестиваль среди бизнесменов «Радуга талантов». Предприниматели Асиновского района вышли на сцену с творческими номерами разных жанров, доказав, что они не только умелые руководители, но и веселые талантливые люди.

Каргасок: танцующие бизнесмены

В Каргасокском районе в честь Дня предпринимательства состоялся спортивный праздник «Дружим мы со спортом с детства». На его открытии 12 предпринимателей района исполнили танец, который отрепетировали с профессиональным хореографом.

А еще через день делегация из 20 предпринимателей района съездила в гости к соседям — в село Парабель. Там они приняли участие в празднике и побывали в Парабельском краеведческом музее, где узнали много нового об истории купечества в Нарымском крае.

Бакчар: всех обогнали «Карандаши»

В Бакчарском районе, кроме традиционного праздничного концерта, прошли спортивные соревнования. В них участвовали три команды из числа предпринимателей со своими работниками: «Муравейник», «Карандаши» и «Великолепная пятерка».

Соревнования, конечно, были не совсем серьезными: веселые старты, дартс, прыжки через скакалку — все, чтобы предприниматели смогли ненадолго отвлечься от своей работы и снова почувствовать себя немного детьми. После подведения итогов оказалось, что больше всех очков набрала команда «Карандаши». А хорошее настроение досталось всем участникам.

Белый Яр: секреты от бизнес-леди

Самым интересным мероприятием, которое к профессиональному празднику подготовили предприниматели Верхнекетского района, стала экскурсия для школьниц «Женщина в бизнесе». 11 учениц 8-9-х классов посетили малые предприятия сферы бытовых услуг: салон красоты, ателье, праздничное агентство и магазин развивающих игрушек. Все эти организации объединяет то, что ими руководят женщины. Бизнес-леди рассказали девушкам о своем пути к успеху, тонкостях работы предпринимателя и с удовольствием ответили на их многочисленные вопросы.

Парабель: учиться новому

В Парабельском районе решили, что для предпринимательства нет ничего важнее новых знаний. И в начале мая провели бесплатный семинар «Актуальность продаж через сервис и высокую информативность» и мастер-класс «Современная тенденция приготовления кулинарных блюд». Семинар посетило 70 малых предпринимателей, мастер-класс — 85 человек.

На праздничную программу в честь Дня предпринимательства в Каргасок приехали гости из соседнего Парабельского района. Такая встреча проводится уже во второй раз и, возможно, войдет в традицию.

Первомайский район: от игры к практике

В Первомайском районе перед Днем предпринимательства провели два конкурса: официальный и народный. Местные бизнесмены соревновались друг с другом в самых разнообразных номинациях. В официальном конкурсе все серьезно: «Прорыв года», «Семейный бизнес», «Меценат». В народном номинации назывались довольно забавно: «Бог торговли», «Творец красоты», «Лучший друг автомобиля» и так далее. Конкурс вызвал живой отклик в душе первомайцев: в нем за 96 субъектов малого предпринимательства проголосовало более 2,5 тысячи человек.

Главным мероприятием, посвященным Дню предпринимательства, в Первомайском районе стала деловая игра «Творческая мастерская» которую провела Светлана Литвина, эксперт по управлению персоналом и личной эффективности руководителя, кандидат психологических наук. В процессе игры участники получили возможность проявить свои деловые качества и поработать в команде, что оказалось не таким уж простым делом. Но благодаря объединенным усилиям игроков и профессиональным навыкам тренера участники смогли прийти к общему результату. Осталось самое сложное и интересное — испробовать полученные в ходе игры навыки на практике.

Стрежевой: истории успеха

Предприниматели города Стрежевого в свой профессиональный праздник решили поделиться с горожанами накопленным за долгие годы опытом. Нужнее всего эта бесценная информация, конечно же, подрастающему поколению. Дети и подростки еще только выбирают будущую специальность, многие из них мечтают о собственном деле. Именно для них в мае 11 стрежевских предпринимателей провели «Уроки успеха».

А родители ребят смогли услышать одну из этих историй по телевидению. 25 мая на местном телеканале СТВ вышел репортаж о руководителе ООО «Прогресс-Мед» Евгении Баженове, которого хорошо знают и уважают жители города Стрежевого.

Тегульдет: поездка на спартакиаду

Предприниматели из Тегульдетского района отметили профессиональный праздник поездкой на спартакиаду в соседний Зырянский район. И вернулись оттуда с победой, заняв первое место в общекомандном зачете. Лучше всего тегульдетцы проявили себя в русской лапте, шашках, метании дротиков и настольном теннисе. А вечером, после возвращения в родное село, их ждали поздравления от администраций района и поселения.

Томский район: праздник в Кисловке

Для предпринимателей Томского района в «Центре досуга» Заречного сельского поселения провели праздничный концерт с участием творческих коллективов района. На торжественном заседании представители органов власти Томского района и Томской области поздравили предпринимателей с праздником, пожелали успехов в дальнейшем развитии, вручили благодарственные грамоты Администрации Томской области и Томского района, цветы и подарки.

Все мероприятия в муниципальных образованиях региона прошли при поддержке Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области и Администрации Томской области.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото предоставлено Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области

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