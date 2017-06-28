Конец «Черных» дней

28 июня 2017 / Партнерский материал / Фото: Сергей Стёпин

Этой весной Tele2 полностью обновила линейку своих тарифов. На смену «Черным» пришли тарифы под названием «Мой Tele2».

Помимо бесплатной опции «Перенос остатков», позволяющей абонентам переносить неизрасходованные минуты, SMS и интернет-трафик на следующий месяц, новая линейка предполагает несколько «фишек» для любителей общаться в социальных сетях или с помощью популярных мессенджеров.

Что нового и хорошего ждет абонентов оператора — в нашем обзоре.

«Мой» пропуск в соцсети

С тарифами линейки «Мой» можно проводить время в Facebook, «ВКонтакте» или «Одноклассниках», а также чатиться в WhatsApp и Viber, не переживая за «остатки» интернет-трафика. Это, безусловно, очень удобно, учитывая, что соцсети и мессенджеры все плотнее входят в нашу жизнь. Вероятно, даже записываться к врачам или на собеседования в скором времени мы будем именно с их помощью.

Четыре тарифных плана линейки «Мой Tele2» сформированы специально под потребности разных групп абонентов Tele2. В зависимости от того, сколько они проговаривают в месяц минут и тратят Гб интернет трафика, можно выбирать тарифы «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Мой разговор» и «Мой Tele2».

В тарифы заложен и целый ряд бесплатных для абонентов услуг. Кроме бесплатных звонков на номера Tele2 внутри региона и по всей России (которые, кстати, не расходуют «основной» пакет минут) пользователи нового тарифа получают безлимитный доступ к самым популярным социальным сетям и мессенджерам.

Вообще Tele2 достаточно плавно подходили к выборочному мобильному безлимиту. Для начала оператор ввел услугу «Плюс мессенджеры». Эта опция позволяла абонентам пользоваться Viber'ом и WhatsApp'ом без оплаты интернет-трафика. Оператор выбрал эти мессенджеры потому что их выбрали абоненты — в общей сложности ими пользовались около 7 млн обладателей SIM-карт Tele2. Более того, их популярность с начала года только выросла, сделав введение безлимита закономерным.

«Мой» регион

Новая тарифная линейка придется по душе и тем, кто по велению души или рабочей необходимости много и долго разъезжает по стране. Дело в том, что в поездках по России интернет-трафик тарифицируется, как в домашнем регионе. То есть не важно, где ты начал смотреть сериал, а где застал выход новой серии — посмотреть его ничто не помешает.

Причем абонентам не навязывают какие-то правила использования трафика. Хочешь, «тяни» с торрентов или раздавай интернет обделенным мобильными мегабайтами знакомым/спутникам. Не придется переживать и если работа, активный отдых или просто житейские заботы не позволили «вызвонить» весь пакет минут, «выписать» все SMS и выкачать все мегабайты. Ведь остатки никуда не денутся, а перейдут вместе с абонентом в следующий месяц и будут дожидаться момента, когда пригодятся.

И да, Tele2 все так же против скрытых условий и ориентируется на максимальную простоту и прозрачность предложений.

«Мой» герой

Запустил оператор и новую рекламную кампанию. Знакомые герои выступили уже в двух ипостасях — ученых и детективов.

Первый сюжет вышел в поддержку нового тарифа «Мой Tele2». Его герои оказались в роли ученых, исследующих в лаборатории тарифные планы и вычисляющих «гормоны роста» в стоимости образцов. В «Мой Tele2» ценовой химии и искусственных добавок не нашли:

Второй сняли по мотивам приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Здесь героям пришлось распутывать дело о пропаже оплаченных абонентам минут, приправленное традиционным английским чаепитием, сумрачной атмосферой и дедукцией:

«Мой» выбор

Ну, а теперь рассмотрим подробнее каждое из предложений новой тарифной линейки.

Тариф — он «Мой» Флагман новой линейки — «Мой Tele2». Помимо вышеописанных преимуществ новой линейки он предоставляет 5 Гб мобильного трафика. Абонентская плата — 7 рублей в сутки. По сравнению с заглавным тарифом прошлой линейки — тарифом «Черный», объем трафика вырос в два с половиной раза. В целом новый «хэдлайнер» выходит дешевле старого — с учетом разницы в объемах пакета, конечно — что не может не радовать. Правда, «Черный» предлагал еще и пакет SMS. «Мой Tele2» же дает безлимитный доступ к основным «пожирателям трафика» — социальным сетям и мессенджерам. Этот фактор нужно учитывать.

Если одних соцсетей мало, и хочется поиграть в игры, много разговаривать и отправлять SMS маме и бабушке, можно обратить внимание на тарифы-«дредноуты».

Качать — не перекачать «Мой онлайн» — тариф, который больше подойдет для активных (и очень активных) пользователей интернета. За 349 рублей в месяц абонент получает 10 Гб трафика и 350 минут на все номера Томской области. Напомним, внутри сети по всей стране можно звонить бесплатно и не расходуя эти самые 350 минут.

Когда гормоны не нужны Для самых «прожорливых» пользователей разработан самый «тяжелый» тариф линейки — «Мой онлайн+». С ним можно получить 20 Гб мобильного интернета и 600 минут для звонков на все номера России. Звонки на Tele2 — все так же бесплатно и вне пакета. При этом ежемесячная плата составит 599 рублей.

В свою очередь оба «Онлайна» предлагают весьма скромные пакеты сообщений — по 50 штук. Но мы же понимаем, что SMS сейчас пользуются в основном когда звонок сбрасывают и отправляют автоответ? К тому же оба «дредноута» дают безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам, что позволяет существенно сэкономить на трафике и, по факту, выкачать куда больше за те же деньги.

Другими словами, описанные выше тарифы буквально созданы для тех, кто отошел от классического восприятия мобильного телефона и кто видит в трубке не просто «звонилку» и иногда «писалку», а средство коммуникации с миром, позволяющее делиться и обмениваться важной информацией, постоянно следить за новостями, любимыми блогерами и так далее. И судя по статистике, говорящей, что более половины абонентов Tele2 в Томской области пользуются смартфонами, таких людей скоро станет куда больше.

Когда лучше позвонить Однако о любителях сначала поговорить в Tele2 тоже не забыли. Для них создан тариф «Мой разговор».Тем, кому чужды социальные сети, а вход во всемирную паутину через экран телефона не привлекает, предлагают пакет минут, сообщений и немного трафика. За 200 рублей (ну, 199, чтобы быть точными) абонент получит 150 минут звонков на все номера Томской области (не считая Tele2 — они бесплатные и не тратят этот пакет), 50 SMS и 3 Гб мобильного трафика. Этого вполне хватит для редких «вылазок» в интернет и нормальной работы приложений смартфона. Ну, обновляться, конечно, лучше по Wi-Fi.

«Мой» приз

Tele2 уже пятый год подряд становится самым выгодным оператором связи по среднему набору мобильных услуг по версии аналитического агентства ComNews Research. Аналитики пришли к выводу, что «средняя корзина» оператора почти на треть выгоднее среднего значения по стране.

Что ж, учитывая особенности новой тарифной линейки, в которой каждый тариф существенно привлекательнее предшественника, можно предположить, что Tele2 останется самым выгодным оператором и по итогам 2017 года.

Андрей

Патока заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов «Предыдущая тарифная линейка Tele2 действовала с 2014 года. С тех пор компания получила статус полноценного федерального оператора и стала оказывать широкий набор современных услуг. Мы видим, как стремительно растет доля пакетных тарифов в нашей базе: в 2016 году этот показатель увеличился более чем на 120%. В начале 2017 года мы представили коммуникационную концепцию „Другие правила“ и пообещали регулярно выпускать на рынок отличные от конкурентов продукты, активно выступая за права абонентов и против навязанных ограничений. В подтверждение своих слов мы внедряем новую тарифную линейку, где каждое предложение ориентировано на определенный сегмент пользователей и сфокусировано на удовлетворении их потребностей».

Текст: Егор Хворенков

Фото: Сергей Стёпин

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