Городские детали: советские фонари со «звездами» на Кирова

18 июля 2017 / Томский Обзор

Сегодня в «Городских деталях» — фонари на проспекте Кирова.

Расположены по обе стороны РК «Октябрь» и нечасто привлекают внимание — фонари как фонари. Но стоит присмотреться...

Явно советские и явно очень старые — вполне возможно, что еще сталинской эпохи. Основание украшают традиционные серп/молот, звезды, цветы и колосья:

Как они сохранились? Очевидно, чудом. В Томске десятки тысяч фонарей, но таких мы больше не встречали. Как и любые другие, эти фонари регулярно подкрашивают серебрянкой:

Основания утверждать, что появились они здесь до середины 60-х есть — фонари можно увидеть на старых фото. Вот, например, кадр из фотоальбома «Томск», вышедшего в Западно-Сибирском книжном издательстве в 1966 году, автор — А. Райх (левая часть снимка):

А вот один из снимков фотоархива Александра Мышко, который учился в Томске в 60-х. Фонарь с серпами и звездами можно разглядеть в левом углу фото. А в центре — магазин «Театральный», который располагался в доме по нынешнему адресу Вершинина, 19/Кирова, 17.

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